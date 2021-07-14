非裔球星歐國杯PK失利引發種族歧視、網路霸凌，英格蘭隊長：我們不需要這種球迷！

編譯：王國仲

「我讓大家失望了，但我不會為自己的出身道歉。」23歲的非裔球星拉許福特（Marcus Rashford），和隊友桑喬（Jadon Sancho）、薩卡（Bukayo Saka）在歐洲足球國家杯冠軍戰的最後PK賽接連進球失利，導致英格蘭痛失冠軍金杯。

拉許福特與桑喬，皆隸屬英格蘭超級聯賽中的名門球隊——曼聯，更是主力球星與靈魂人物之一；薩卡則效力於另一強權兵工廠隊，但球星光環似乎無法阻止他們成為球迷們宣洩怒火與責怪的對象。部分批評更將焦點放在他們的膚色上。

推特與Instagram上充斥「黑鬼（Nigger）」相關字眼貼文，不少甚至以「猴子」或種族歧視的相關表情符號，形容三名選手。根據《衛報》（The Guardian）統計，賽後不出數小時，英格蘭代表隊便直接收到超過120則歧視相關的謾罵貼文。

倫敦警察廳宣布，他們將對各類「具攻擊性且歧視」的發言進行調查；在曼徹斯特南部一幅聲援拉許福特的公共塗鴉遭破壞後，當地警方也表示會追查這起「嚴重的歧視與破壞」行為。

球迷、社會各界給予溫暖支持：「我們都為你感到驕傲」

當然，在排山倒海的責難與情緒性發言中，仍有球迷願意給予溫暖和鼓勵。當日稍晚，不少球迷聚集在被破壞的塗鴉旁，他們貼上便條為拉許福特打氣，並掛上英格蘭國旗，表達對選手們的支持；一項維護塗鴉的募款行動也已經募得超過1萬8000英鎊。

拉許福特本人在7月12日晚間發布推特，表示球迷們的善舉讓他泫然欲泣：「以溫暖和鼓勵環繞我的球迷和當地社群，就是我繼續前進的動力。」針對賽場失利，他向球迷們致歉，自己的表現確實不夠好，但不會因為自己的膚色或種族而道歉：

「……很不幸地，結果不如人意。我覺得自己讓隊友、球迷們失望了。點個球而已，這有什麼難的？我連在夢中都能順利完成，但為什麼這次就是失敗了呢？當時的畫面，已經在腦中重播無數次，或許沒有任何文字能描述我的感受……我只能說，我很抱歉。」

「今年夏天是我球涯中最佳的代表隊經驗之一，每個隊友都至關重要，我們建立了牢不可破的信賴關係……關於在賽場上表現的批評我概括承受，我的點球確實不夠好，但我永遠不會因為自己的出身而道歉。將（代表英格蘭的）三頭雄獅穿在身上，享受家人與數以萬計球迷的加油聲，是我人生中最棒的時刻……感謝球迷們溫暖且充滿善意的支持，我們會變得更強，捲土重來。」

今年滿19歲的薩卡，也得到母校與多位名人（包括傳奇球星貝克漢〔David Beckham〕）的溫暖支持。其母隊兵工廠發布聲明表示：「抬起頭來，我們都為你感到驕傲」，並呼籲各大社群網站採取行動，遏止這些令人作嘔的謾罵言行。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

教練、隊友皆發聲力挺，社群網站迅速因應處理

英格蘭主教練索斯蓋特（Gareth Southgate）為選手們抱屈，認為他們遭受的謾罵無法被原諒：「我理解球迷們的憤怒其來有自，但有些發言實在太超過。國家隊的初衷是讓民眾團結一心，凝聚認同感。也正因為這份認同感，隊伍才能變得強大。做為一個團隊，我們和（遭受歧視和言語霸凌的）選手一起療傷、走過失意。我相信99％的大眾也這麼想。」

本屆英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也發推聲援隊友：「這三個小子踢了整個夏天的好球，更在比賽張力最高的時候為球隊挺身而出。他們值得支持與鼓勵，而不是充斥社群網站的歧視。如果你在網路上言語霸凌任何人，就沒資格自稱支持英格蘭隊。我們不需要這種球迷。」

身兼英格蘭足球總會（English Football Association）主席的威廉王子（HRH Prince William）更嚴詞批評歧視與霸凌行為令他感到厭惡：「球員得忍受這些令人憎惡的行為，這完全無法被接受。它們必須立刻停止，霸凌者也該為其行為付出代價。」

在本次歧視事件引起軒然大波後，各社群龍頭迅速採取行動因應。

推特發言人表示，針對球員們的歧視與辱罵在推特上絕無立足之地。他們藉由人工智慧搭配網管人員識別，在過去24小時中刪除超過1000則歧視性言論，並將部分用戶永久停權。

一位臉書發言人也稱，公司已迅速移除針對英格蘭球員們的不適切言論，且刪除多個惡意帳戶。未來將持續把關，對違反使用者守則的貼文或留言快速採取行動。

運動選手是否該對社會議題表態？各方看法不一

一般而言，職業運動聯賽通常避免球員針對政治、社會議題發表過多意見，以免惹禍上身。不過，採取實質行動、遏止網路霸凌，已在英國足球界形成一股共識並行之有年。

2020年歐洲足球國家盃期間，英格蘭球員們在賽前單膝跪地的動作，部分原因便是力挺美國黑人佛洛伊德（George Floyd）因警察執法過當死亡後，引發的反種族歧視抗議活動。

運動員單膝跪地以表達立場的行為，是在2016年由美式足球選手卡帕尼克（Colin Kaepernick）首開先例。當時，他在賽前播放美國國歌時選擇單膝跪地（而非立正站好），並表示自己無法對「壓迫非裔美國人」的國旗表示認同。

但是，部分保守主義者則憂心，此舉將引發過多且不恰當的政治聯想。甚至連英格蘭內政大臣都曾表示，不贊成球員以這種方式介入政治，並稱球員們若遭到觀眾噓聲是「咎由自取」。在即將到來的東京奧運上，國際奧會也以「擔心運動會政治化」為由，禁止選手的類似行為。

不過，在賽前單膝下跪的舉動，似乎逐漸獲得各國，與各類運動選手認同。舉例而言，在本屆足球國家盃期間，比利時、葡萄牙、瑞士等代表隊，都至少在一場比賽前選擇單膝跪地。英格蘭七項全能運動員卡特蓮娜（Katarina Johnson-Thompson），也是宣稱將在奧運時單膝跪地的多位選手之一：「在最高舞台上，我並不排斥採取行動。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航