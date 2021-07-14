2021/07/14,
政治

「捐疫苗後2024總統之路看漲」，對這類發言郭董一定要當心

「捐疫苗後2024總統之路看漲」，對這類發言郭董一定要當心
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

捐了500萬劑BNT的郭董，和2020年挑戰總統大位，在國民黨內初選敗給韓國瑜時的他，並沒有太不一樣。郭台銘若該選總統，那麼同樣捐了500劑疫苗的台積電，創辦人張忠謀呢？一個人的善行和他的野望該不該掛勾，答案呼之欲出。

鴻海、台積電可望購得1000萬劑BNT疫苗嘉惠國人。黃越綏說，鴻海創辦人郭台銘若有意2024年選總統，此舉無疑可替他贏得國民黨內總統候選人最高民調。

這樣的假設，郭董可不要以為是恭維。

拱郭出馬，當然意在「裂解」國民黨的建制派跟非建制派。並且「攤平」郭台銘未來一旦從國民黨出線，和最大勁敵台北市長柯文哲的競合關係。

雖然，國民黨已經弱到分不清楚朱立倫、江啟臣、韓國瑜現在誰是建制派、誰是非建制派。郭台銘要助國民黨收編民眾黨這個「小黨」更是天方夜譚。自己都喘不過氣來，還要對別人施以CPR，是不可能的。

民進黨拉台積電加入，平衡郭台銘的政治光環

郭台銘要選總統，不看行善的動機，主要是他的政治能力。

光是6月18日郭董「向蔡總統報告」，衝撞民進黨內所謂不同派系有不同意見，批評各種看不見的力量對本案技術性拖延；儘管自清沒有政治企圖，盼求見小英，但措辭之強烈，宛若藏刀於袖，向民進黨的心臟刺去，逼得自己圖窮匕見。

郭董當時出招，若非蔡政府和台積電鴨子划水，行政院在同一天正式授權台積電、永齡的採購案。小英火速接見郭台銘和台積電董事長劉德音，危機不可能被化解。如果府院高層執意和郭台銘火車對撞，也就不會有如今的1000萬劑BNT疫苗。

畢竟捐疫苗，怎麼可以由郭台銘一個人獨攬光環。

回過頭來看，郭台銘的政黨色彩和行事作風，由他單獨購買500萬劑BNT，在兩岸戰略架構、國際疫情政治上，一旦偏斜，影響可想而知。這並不是苛責任何願意掏出49億元行善的人做法不對，而是執政者必須承擔更多的政治風險以及危機控管。而有些捐贈者，恰好可能隱藏不確定因子。

總統蔡英文會見劉德音與郭台銘
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只要捐疫苗，就有資格選總統嗎？

黃越綏拱郭選總統，拐彎抹角；罵永齡基金會執行長劉宥彤，直截了當。劉穿T恤和牛仔褲陪郭去見小英，事情過了這麼久，為什麼現在才拿出來講？之後劉宥彤還對此道歉，說當時在外面跑沒時間去買衣服，對此總統府居然還回應「劉不需要道歉、小英沒有感覺不受尊重」。完全不知道在演哪一齣。

郭台銘的政治幕僚上不上得了檯面，和她的穿著沒有絕對關係，至少我完全感覺不出來，捐了500萬劑BNT的郭董，和2020年挑戰總統大位，在國民黨內初選敗給韓國瑜時的他，有什麼不一樣。

郭台銘若該選總統，那麼同樣捐了500劑疫苗的台積電，創辦人張忠謀在陳水扁、蔡英文任內至今已五次擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，他又該在政治上有什麼籌碼？一個人的善行和他的野望該不該掛勾，答案呼之欲出。

台灣國際政治處境艱難，官民合作繞過國格矮化的陷阱。台積電、永齡顛覆了「為富不仁」的印象。捐贈1000萬劑BNT當然不應該有任何政治上的對價關係。

我期待郭董的政治智慧，隨著善行增長，政治能力與時俱進，2024千萬不要揠苗助長，否則，台灣又要上演首富蒙難記。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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