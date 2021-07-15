最令人難過的並非輸球，而是英國社會赤裸裸的種族歧視

文：Joscha Weber

如果贏了，他們是英雄；如果輸了，便是孫子。對某些人來說，事情就這麼簡單。而且對人如此不尊重。

在薩卡（Bukayo Saka）、桑喬（Jadon Sancho）和拉許福特（Marcus Rashford）這三名深膚色球員先後罰失點球後，社群網站上爆發的不僅是對歐洲杯決賽上惜敗給義大利的挫敗情緒，對於英格蘭而言，這是一種恥辱，這種恥辱遠遠超過了在點球大戰中再次輸球。

輸球可以，但不能這樣輸。就在薩卡將球半高射向右角，義大利門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）精彩地將球撲出瞬間後，仇恨的訊息便紛至沓來：猴子的表情符號、香蕉、大猩猩和黑猩猩紛紛出現在薩卡Instagram帳戶的帖子評論中。其量無數。一位推特用戶寫道：「滾回非洲老家去」。其它推文讓人如此噁心，你甚至都不想複述。

陳怨舊恨仍深

對這三名黑人球員的某些支持，甚至也有些怪異：有人推文道，他們為國家做了這麼多，你不能這樣攻擊他們。那麼，那些——無論在誰眼裡——為英國做得「少」的黑人呢？他們就可以被侮辱啦？

一如在「足球母國」的這個創傷性決賽之夜所彰顯的那樣，儘管有那麼多呼籲、教育和反駁，在英格蘭和體育界，種族主義仍是一個問題，仇恨情緒依舊在。一旦痛苦的失敗需有替罪羊，那麼幾個年輕的黑人球員便是。

事實上，正如賽事上博努奇（Leonardo Bonucci）在比分1：1時的混亂防守行為那樣，其他英國球員也犯錯。對很多人來說，這無足掛齒。許多 「粉絲 」的這種選擇性認知表明，陳怨舊恨依舊根深蒂固。順便說一下，正如厄齊爾（Mesut Özil）在德國的經歷所揭示的那樣，這一問題不只限於英格蘭。

誠然，得益於球迷群體的積極抵制，在很多地方，體育場內已很少聽到種族主義的謾罵。這三名不幸的點球射手也得到社會各界的大力聲援。

即使是最年輕的人也會受到影響

但在社交網路表面的匿名狀態下，種族主義依然存在。部分原因是，它仍是英國社會的一部分，甚至在最年輕的人中也是這樣：根據2020年底的一項研究，95％受訪黑人青少年在學校經歷過種族主義言論侮辱，78％的人在工作場所有相同經歷。

近三分之二的英國人認為，在社會上，種族主義大規模或顯著發生，但保守黨政府在一份冗長的報告中試圖淡化這一問題，強稱不平等和歧視更多地是涉及社會經濟劣勢而非膚色。聯合國專家則認為，此為嚴重誤判。

因此，強森（Boris Johnson）首相現在譴責種族主義侮辱「可恥」，這是反對歧視的一個正確的和重要的訊號。但問題是，為什麼他和他的政府不做更多工作來打擊日常生活中的種族主義？這將非常必要，而且，不僅只涉及這三位足球明星。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航