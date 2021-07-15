習近平百年黨慶前再提「我將無我」，是不計毀譽得失，還是功成身退？

6月29日中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，在中共黨員頒授七一勳章儀式時勉勵，獲得勳章的黨員應「以為民造福的實際行動詮釋了共產黨人我將無我、不負人民的崇高情懷。」

此次再提「我將無我」，與2019年前在義大利所言「我將無我」，具有微妙的變化。首次提出時，習近平表白自己「我將無我」顯示其對國家奉獻犧牲，這次則是要求共產黨人「我將無我」。

然此，「我將無我」引發諸多爭論，不僅隱含習近平如何帶領中國社會歷史發展，也凸顯在2022年進入中共二十大後中國政治究竟是邁向「習近平巔峰時代」或「後習近平時代」，引發國際、兩岸及其社會內部的高度關注。

「我將無我」是不計毀譽得失，還是功成身退？

許多人討論，習近平在國家願景目標及民族復興使命的「歷史責任感」驅使下，究竟是展現捨我其誰「我將無我」不計個人毀譽得失，繼續帶領中國邁向社會主義現代化強國道路；或者是，在持功成不居、成功不必在我「我將無我」的全面「裸退」，建立制度化的權力繼承呢？

事實上，中國憲法已修正國家主席任期制連選連任限制，使得國家主席、黨總書記及軍委會主席不必受任期制拘束，進而達成政權、黨權及軍權「三位一體」。習近平若在二十大後連任已無制度限制，若完全「裸退」則是建立權力繼承之政治慣例。

習近平早在2019年3月於義大利進行國是訪問時，義大利衆院議長費科（Roberto Fico）問習，當選中國國家主席什麼心情？習近平回答：這麼大一個國家，責任非常重、任務非常艱鉅。

「我將無我，不負人民，我願意做到一個無我的狀態，爲中國的發展奉獻自己。」

「我將無我」的解釋回歸習近平常言「莫忘初心」、「執政為公」、「身正不怕影子斜」；「為中國的發展奉獻自己」直指習近平不計個人榮辱，而為國家利益計實踐社會主義 現代化強國、國家完全統一及復興中華民族。

習近平倡議「我將無我」為求國家富強、民族復興，其權力繼承及持續施用也就獲得合法性基礎，這也讓習近平敢於在憲法中解除國家主席任期制限制，挑戰鄧小平時代所極力掃除「領導職務終身制」及未進行遴選「隔代接班」，跳脫傳統既定權力繼承政治框架，權力高度集中，使得中國高層領導變成「習核心」而非「集體領導」，這破壞鄧小平所擘劃政治權力繼承及接班領導梯隊部署。

百年黨慶凸顯習近平治國理政功績，以及直逼毛澤東的「歷史地位」

當習近平提及「我將無我，不負人民」後，黨國媒體將此全面進行「大內宣」，新華社詮釋為：我將無我，就是心中裝着每一個人，不負人民就是要造福每一個人。

當「自我」完全融入「大我」，這樣無愧於人民的「我」，方是共產黨人的「真我」，而「大我」就是「黨國」。習近平在授勳儀式上說的「江山就是人民，人民就是江山」，要求共產黨人為民造福。從共產黨所揭櫫精神「一切為人民」來看，表面上中共是「全民黨」，實則是「無產階級政黨」是「使命黨」、「先鋒黨」。既是「使命政黨」定位，就可壟斷中國社會發展主導權及歷史詮釋權，從而掌握一黨專政、永遠執政黨地位，排除其他政治勢力的挑戰及威脅。

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適逢中國共產黨7月1日慶祝建黨100週年，習近平在慶祝黨成立100週年大會上，也發表重要講話闡釋中共在建政過程及新中國歷史發展上的奠基者、開創者角色；同時倡議達成建設社會主義現代化強國、國家完全統一及民族偉大復興之「中國夢」，此一繼往開來角色，恰為第五代領導人習近平任期內造成。習近平在「第一個百年慶」宣稱，黨國已完成全面進入小康社會、完成脫貧攻堅，正邁入社會主義現代化強國目標，藉此宣稱黨國治國理政的重大功績，也凸顯習之政治聲望如日中天，堪比開國領導人毛澤東。

值得關注是，中共建黨邁入第一個百年慶，也是習近平第二任國家主席任期即將在2022年結束前夕，是否中共二十大仍是由習近平繼續主政，這在憲法上國家主席任期制已無連選連任之規範限制；然若習近平選擇全身而退，中共政治發展進入「後習近平時代」，但目前又無第六代領導人培育及呈現接班態勢，同一世代政治領導未有特別凸顯者足以領先群倫。

此時「中國夢」終極目標實踐及中國權力繼承正好處於黃金交替期，既無第六代領導人，且第五代領導人具有強大治國理政經驗，在此一論述下，為實踐中國夢自然不能更換「領航舵手」。

中國雖國力上升，然卻陷入內憂外患的治理困境

習近平主政期間，國際地位獲得空前提高，儘管無法完全替代美國成為全球霸權，但對國際社會、區域和平及安全影響力大幅提高，其所提出「一帶一路」全球治理戰略，引發美國霸權殞落心理失落及危機，所謂「修習底德陷阱」說法甚囂塵上，恰恰說明中國崛起對美國的挑戰。

正因中國經濟總量躍居全球第二、軍事力第三，又公開倡議「道路、理論、制度、文化」四大自信；儘管中國一再宣稱「和平崛起」願意充當「文明負責任」大國角色，不再持守「韜光養晦」國際戰略，反而引發西方社會「中國威脅論」疑慮。

正因中國不再遵循低調發展路線，而係追求「中國夢」強國目標，無論是東海、南海軍事擴張及在外交策略上採取戰狼手段，導致美國欲拉攏西方國家共同壓制、圍堵中國。美國川普政府執政期間，不僅發動中美貿易戰、科技戰、外交戰、情報戰等一系列措施；同時建構印太戰略圍堵中國，尤其美國刻意拉抬台灣戰略地位，祭出「聯台制中」大纛。

此後，拜登政府主政不僅延續川普時期印太戰略，甚至多邊框架、雙邊主義圍堵中國；同時，極力聯合歐盟國家、七大工業國及結好俄羅斯，試圖進一步孤立中國。

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在對內政策方面，習近平主政時期呈現黨國與公民社會間高度緊張對立關係。習近平運用反腐敗運動治理打擊主要政敵，這成為黨內鬥爭的主要武器，尤其是針對江澤民元老派對政策掣肘及權力攔截，包括懲治重慶市委書記薄熙來、政法委書記周永康、政協副主席令計劃、中央軍委會副主席郭伯雄、徐才厚；及打擊號稱第六代接班梯隊領導人重慶市委書記孫政才。

從2012年十八大至今，已立案審查385萬件案件，查處408萬9000人，黨紀和政務處分374萬2000人，從懲治大老虎到群眾身邊、微小腐敗。同時，習近平藉由建構「中國夢」，倡議社會主義現代化強國、國家完全統一及民族復興願景，利用愛國主義、民族主義鞏固黨國一黨專政及對公民社會宰制，限制公民集會結社及言論自由，壓制社會抗爭運動及打擊維權者，致公民不服從運動方興未艾。

在香港議題上，歷經2019年「反送中運動」及2020年通過《港區國安法》，中國政府加強對港澳地區「全面管治權」。而在新疆維吾爾族自治及勞動權益、社會信用體系實施，已備受西方國家的批評及質疑。尤其在兩岸關係方面，民共雙方敵意如螺旋般上升，大陸當局堅持「一中原則」、「九二共識」，及「融合漸統」、「反獨促統」、「融合和統」策略及目標；對台政策堅持「硬更硬、軟更軟」策略，既在軍事威逼、外交壓制，也在經濟教育社會文化表現懷柔策略。

同時，極力批判民進黨當局持守「保台抗中」、「聯美日抗中」及「以疫謀獨」路線。民進黨當局則公開否認「九二共識」，以單邊行動反制大陸當局對台措施；同時，不斷呼籲兩岸當局進行「有意義對話」、「建設性對話」。兩岸當局不僅難以重啟對話協商，更因疫情防控及治理彼此攻擊、陷入惡性循環。

藉由「百年黨慶」展現治國理政自信心，奠立續任主政權力合法性基礎

無庸置疑，這次中共七一百年黨慶，誠如英國《衛報》所論中共成立的這100年實為「震撼世界的100年」。國際輿論對此「百年黨慶」中習近平所發表講話，頗多正面解讀，這主要體現在經濟增長及治理國家的自信心。

無庸置疑，中國經濟發展已取得舉世聞名成效。例如日本廣播協會（NHK）指出在中共黨領導下，「中國高舉社會主義旗幟，推進市場經濟改革，成為了世界第二經濟大國」；俄羅斯衛星通訊社指出：「中國從一個歷經數次革命和列強入侵的半殖民地國家，發展成為世界先進強國和第二大經濟體」；美聯社指出百年黨慶講話宣示「中國共產黨黨員在改善國內人民生活質量、促進中國經濟發展等多個方面所發揮的巨大作用」。

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同時，展示中國在全球治理及治國理政自信心，無論是前述經濟成長或國家治理體系現代化及有效治理能力，尤其是對疫情防控治理，也讓黨國進行大內宣及大外宣，黨國制度比西方制度展現出更具有優勢競爭力。

美國《福布斯》雜誌認為這是中國在「世界舞台上展現出更大自信」；英國《路透社》報導：「隨著中國逐漸從新冠疫情中恢復過來，也在全球舞台上展示著更加自信的立場」；《日經新聞》則指出習近平的講話「反映了人們對中國共產黨執政的信心」。尤其《紐約時報》更直指，當今全球新冠疫情肆虐許多國家仍陷入疫情防控泥沼之時，「天安門廣場上的慶祝活動則向世界傳遞了中國自信、安全的形象」。

習近平試圖透過「第一個百年慶」慶典，能夠如期在天安門廣場舉行，顯示中國政府在面臨全球疫情防控治理中不僅取得重大成效，同時也凸顯其「自信、安全」國家形象，顯現國家治理體系及治理能力現代化之執政優勢。此慶典舉辦具有大內宣及大外宣的政治宣傳效應，在習近平主政下中國國力史無前例增長、國際聲望獲得有始以來空前地位，這使得習近平政治聲望如日中天，直逼第一代毛澤東在黨史中地位。

就此而論，習近平所謂「我將無我」並非表示不再戀棧政治權力，反而是在高度「歷史使命感」驅使下，即使破壞鄧小平所極力消弭廢除「領導職務終身制」也在所不辭，這種歷史使命感、責任感及權力持續之融合，恐使得習近平對內及對外政策更為強硬，且對台政策更具有「統一急迫感」，也讓未來台灣在面對習近平可能二十大持續主政下，將遭遇越來越大的對台政策壓制力度。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航