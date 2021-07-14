2021/07/14,
生活

舉頭三尺有黎明

舉頭三尺有黎明
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

黎明最神的，是以無厘頭的方式，講些非常睿智的話，令你笑着笑着，忽然有所得着。

黎明開演唱會，與嘉賓妙語連珠，金句如「噏咩？Up to you啦」、「綵排綵排都不及天意安排」，都令人捧腹大笑。家人素來是黎明fans，從前以為她們只是愛靚仔，近年我才後知後覺，發現黎明真是智者。

別人笑佢太瘋癲，我笑他人看不穿。黎明最神的，是以無厘頭的方式，講些非常睿智的話，令你笑着笑着，忽然有所得着。五年前，他上大陸節目《今夜百樂門》，隨口噏就是棟篤笑，令全場觀眾拍爛手掌。

他第一個笑話，是自爆跟郭富城聊天：「郭富城整天勸我說：『黎明，你開車開得慢一點。』我到現在才聽懂是什麼意思——原來他想跟我炫耀 。」觀眾大笑。

要笑人，先要笑自己，這才是真正的幽默。於是黎天王就當着全國觀眾面前自嘲一番：「現在很多年輕的演員長得很帥，演技一般，唱歌也一般；其實我當年也一般，到現在也是一般。唯一替他們不值的就是，他們生不逢時。假如早二十年出生，今天已經是天王了。」說笑之餘，世事都給他看透了。

但接下來的一段，我才覺得最正，睇完，直情想唔做黎粉都唔得。要欣賞那段笑話，年輕讀者需要一點背景知識：九十年代初，黎明有次參與籌款活動，獲贊助五十萬元唱〈對不起，我愛你〉，結果走音了，引來排山倒海的批評（罵得最兇的，該是「老婆嫁給Leon導致婚姻破裂」的苦主吧）。

黎明在節目上接着講的那笑話，不單拿演技來自嘲，更暗笑自己當年走音的瘀事。他說：「現在我還要繼續唱歌演戲。當觀眾看我演電影的時候，想聽我唱歌；當聽我唱歌的時候，他們整天擔心我會跑調——說真的，我也很擔心觀眾朋友會跑掉！」

黎明真有才，否則怎想得到「跑調」、「跑掉」的絕妙諧音呢？更難得是他不介意面對過錯、重提糗事，把自己的淚痕化作別人的笑聲。「要贏人，先要贏自己」，黎明是講得出做得到。他不但是金句王，還是個履道者。

網上看到人說，黎明演唱會到達尾聲，大熒幕出現一句：「萬一怪獸打不完，你會不會陪我留在地球？」真想不到還有什麼藝人，能如此巧譬善喻。地球很危險，若不想返火星，推薦以下黎氏金句給各位，明就明，唔明就黎明：

「當你有一輛保時捷的時候，千萬不要去想自己失去它的日子，因為當你真得失去它的時候，一定有另一個辦法讓你可以生存下去。」

「計不到的，​就用猜的，猜一猜最壞有多壞，如果最壞也不是太壞的話，go！」

黎明前的時分一定最黑暗，但我們也要記住「越夜越有機」，即管給光輝光到了不起，要與你暗裏耀眼得神奇。

文章獲授權轉載，原文見

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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