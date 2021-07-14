蘇紹連〈讀信〉：讀一封信的艱辛，寫一封信的愉悅

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

你上次寫信，苦思文句，是多久以前的事？還記得，最初打開信封，那種喜悅與焦慮嗎？執筆書寫，敲擊鍵盤，真心誠意的傾訴；等待收信，打開郵箱，每天的期盼與失望。

臺灣詩人蘇紹連，擅寫散文詩，多有新意。昔年一本《驚心散文詩》，震撼臺灣詩壇。散文和詩差異頗大，詩人偏能點石為金，不分行的形式，創造詩質文句，意象轟密。

撕開信封，妳信紙上的那些黑字游出來⋯⋯

散文詩〈讀信〉，道盡書信的艱辛和愉悅。信來信往，當今世代，似乎屬於古典。不是說日常公事來往的Email，noted with thanks之流俗。筆友，可以分享人生種種，必須真心對待，耗費時間。

寄信之難、之美，在於等待的期盼、不確定。沒有已讀不回的焦慮，乃因書信本要時間，不必瘋狂F5，打開手機，偷看上線與否。寄出之後，一切皆不可控制，詩意的朦朧。

可能寄失，無從預計，但寫著你的名字，那封信，終於出現在你的眼前，如此驚喜。來不及好好拆信，撕開封口，多麼興奮。展開書紙，滿行字跡，不論內容已經足以令人感動。

那些黑字興奮地向四面八方游去，然後，自四面八方艱苦地向我游來。每個字均含著淚光，浮浮沉沉地游著，游到了我的身體上⋯⋯

詩中以「游」的意象，捕捉了文字的傳遞，有如電影動漫，信中文句四方八面散開，再重新朝我們身上聚集。每個字皆有淚光，那是書寫者的血淚，還是讀信者的眼紅？

文字游到我們的「身體」，讀信不止心靈，「情動於中而形於言」，不足故嗟嘆、詠歌、手舞足蹈。一字一句，都游向、打中我們的身和心。流動的「游」、「淚」，都繫於柔軟的情。

有的字在我的袖子裡潛泳，有的字停泊在我的臂灣中，有的字失去知覺，在我的口袋裡沉下去，有的字抽了筋，掉在我的膝蓋上，有的字嗆了水，擱淺在我的衣領上，有的字被我的食指彈回去，有的字在我的鼻樑上嬉戲浪花，有的字在臉頰上的淚珠裡仰泳，有的字被我的眼睛救起，有的字渡不到我身上，便流失。

人類依賴語言文字溝通，但工具必有局限。溝通的達陣、錯失，在詩歌之中精彩呈現：在袖子潛泳，在口袋下沉，在衣領擱淺⋯⋯有些字被抗拒，有些字被救起，有些則流失。

詩人敘述層次分明，「游」和「身體」的意象，先是我們展覽書信，文字爆炸般的演出眼前。語言游向我們，我們亦在文字之海浮沈，無法100%的交流，更顯現實的難能可貴。

從彼岸游到此岸，是這般興奮又這般艱苦嗎？

從彼到此，由書寫者至收件人，大海之游。我們最初寫下第一個字時，即開始了詩意旅程。真誠交心的情思，無法預估的結果，多浪漫。因為艱苦，所以興奮，寫信和讀信的趣味。

《小王子》曾說，真正的溝通，必須用心。用心等待，耐心陪伴，馴化彼此才有意義。我們通過文字，如今仰望星星，都聽到小王子的笑聲。而有些我們的朋友，困在牢房，他們需要的，正是仰望的期待。

Photo Credit: AiWire / Newscom / 達志影像

〈讀信〉 蘇紹連 撕開信封，妳信紙上的那些黑字游出來⋯⋯ 那些黑字興奮地向四面八方游去，然後，自四面八方艱苦地向我游來。每個字均含著淚光，浮浮沉沉地游著，游到了我的身體上⋯⋯ 有的字在我的袖子裡潛泳，有的字停泊在我的臂灣中，有的字失去知覺，在我的口袋裡沉下去，有的字抽了筋，掉在我的膝蓋上，有的字嗆了水，擱淺在我的衣領上，有的字被我的食指彈回去，有的字在我的鼻樑上嬉戲浪花，有的字在臉頰上的淚珠裡仰泳，有的字被我的眼睛救起，有的字渡不到我身上，便流失。 從彼岸游到此岸，是這般興奮又這般艱苦嗎？

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