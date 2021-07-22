伴侶如何維持良好的關係？首先要認識「實際權力」與「感知權力」

文：賴仕涵

持續一年多的疫情肆虐期間，許多人被迫在家隔離、居家上班，造成世界各地的分手、離婚率都不斷攀升。原因不難理解：互動時間增加，但「喊停」、「離開現場」等心理學常見（處理人際衝突）技巧無法執行，若沒有適時調整、增加不同以往的互動策略，當然很難「撐」下去。

6月底這篇研究，從「權力」（power）角度分析探討，告訴伴侶們怎麼做才能擁有美好的關係， 從此過著幸福快樂的日子 。

首先得解釋「Power」這個字：有能力影響他人，能成功抵抗他人試圖影響自己（being able to influence people and successfully resist the attempts of others to influence you）。

或許你會覺得：這聽起來很現實、很功利，根本就是資本主義中血淋淋的鬥爭法則，怎麼會拿來套用在浪漫、感性的親密關係中？然而早有許多心理學研究，探討親密關係如何受「power」影響，也才會有「權力鬥爭」（power struggle）這類的名詞出現。

過去的研究發現，伴侶間的權力很難達到平衡，往往是一強一弱、一積極一消極，而且想當然爾男性往往扮演「強」的一方。然而隨著男女平權意識抬頭，上述長久以來的模式受到挑戰，親密關係的經營也更為不易。

本研究刊載於《Journal of Social and Personal Relationships》（impact factor：2.359），研究對象為181對18-71歲的異性戀伴侶，平均交往時間為8年。

研究者分析了他們的「實際」與「感知」權力（actual and perceived power），以及對「關係滿意度」之影響。

結果發現：男性依然擁有較大的權力做決定，但是這並會不影響關係滿意度的高低。究竟是為什麼？

答案如下：「實際」權力（actual power）沒那麼重要，「感知」到的權力（perceived power）才是重點。換句話說：「主觀」權力高低的重要性遠大於「客觀」權力高低。

舉例來說：就算兩人都同意在彼此的關係中，男方的權力（比方做決定的多寡、比重）是80％，女方只有20％，但只要那20％是「對自己重要、比較在意的點」，就不會陷入「權力鬥爭」，也較能維持良好的親密關係。

也就是說，想要維持良好的親密關係，關鍵不在於討論（比較、爭執）「誰決定了『多少』事情」，而是「針對『各自比較在乎』的特定事項進行討論（到底誰該做這幾個決定）」。

較簡單的狀況：到哪裡度假？

如果一個人較在乎「前往的地點」，另一個人較在乎「住宿的環境」，那就先由前者決定要到哪裡度假，後者再從該地區選出喜歡的旅宿。

至於如果兩個人都很在乎前往的地點呢？那當然就是「輪流」或「交換」囉（請見後續段落）！

較困難的狀況：如何安排資產？

這類問題很複雜，不可能簡短回答。我的建議與提醒是：不要只是討論該把積蓄拿來買房、定存、買保險、買股票，因為以上這些都只是「表象」，而不會是一個人真正在乎、或者最在意的。應該深入討論的是「為什麼想做這個選擇」。

比方：想買房，是因為很怕老了沒地方住？想留給小孩？覺得房產容易增值？想放在定存，是因為覺得麻煩、不想研究其他投資方式？個性不喜歡冒險？

如此一來，才能真正釐清兩人各自「真正」在乎與在意的關鍵點，以此為出發點接續討論才較有建設性。

補充我在九年前第一本作品《不應該的人生》中，所提到的「夫妻間的交換」概念。節錄如下：

與其看對方的某些舉動不順眼，每次都採取指責、謾罵等方式應對，使對方更不願意改變而造成反效果，還不如採取「交換條件」的策略來共同努力。 兩人各自列出最希望對方改變的事項，採取「訂定條約」、一條換一條的模式討論。由希望的程度高而低排列，列完後一起決定如何「換約」。如果要操作得再細緻一點，還可以賦予兩人各一個機會能否決對方的某一項要求（覺得難度太高、很難做到）等變化。

你說，夫妻做到這樣會不會太辛苦、太無奈、甚至太可悲？很抱歉，自己都會和自己過不去，今天的自己都常會想賞昨天的自己一巴掌、想罵上個月的自己白癡，怎麼可能輕易和個性、習慣、生長背景都不同的另一個人維持好親密關係？

這也就是我為什麼一直認為、一直強調：「少子化」問題並非只是解決「怎麼生」的問題，而是要先解決最基本、最重要的「兩個人怎麼學會好好一起生活」。

原始論文（可閱讀全文）：Power in romantic relationships: How positional and experienced power are associated with relationship quality

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航