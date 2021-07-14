國民黨執政4縣市申請自購500萬劑BNT疫苗，民進黨團：藍營縣市接種率、庫存率都是後段班

為了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，台灣持續施打疫苗；而國民黨主席江啟臣今（14）日在中常會宣布，國民黨更已經聯合南投、雲林、花蓮、台東4個執政縣市，共同委託藥商提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗，期望比照永齡基金會、台積電前例，儘速完成行政程序。不過此案目前才剛剛補件而且仍有缺件，行政院發言人羅秉成也表示，目前以台灣的疫苗數量，沒有再開啟新專案的必要。藍營不滿指出「超買才對台灣有利」。

而申請購買疫苗的4個縣市，截至7月13日統計，除了雲林縣之外，其他花蓮、台東和南投，都還剩下24%到40％的疫苗尚未使用，也因此被民進黨團攻擊，「藍營執政縣市施打慢」。

江啟臣呼籲政府開放民間、地方政府採購

江啟臣表示，面對人民對於疫苗的需求，國民黨不應該只等著別人捐贈，或是苦等自購疫苗到貨，更應該要主動出擊。除了已經完成簽約購買的永齡基金會、台積電，已經完成專案委託的慈濟基金會，國民黨與四縣市已提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗。

江啟臣說，藉由中常會，他要感謝鴻海集團永齡基金會，以及台積電，在政治不友善的環境中，仍願意堅持初衷，突破萬難，為國人爭取國際認證的新冠肺炎疫苗。但台灣的疫苗需求數量仍不僅於此，除了感謝友邦的慷慨捐助，企業民間團體的捐贈，國民黨仍要督促政府加速自購疫苗到貨時間。

江啟臣呼籲政府，開放民間、地方政府採購，不應該是執政黨政治算計下的特權；執政黨對於民間與地方政府的疫苗捐贈，更不應該變成事前抹黑抹紅，事成後收割搶功的噁心戲碼。可以施打到安全、有效的疫苗，是全民共同的期待。取得足夠的疫苗，執行有效率的施打計畫，是政府的責任。

地方政府皆委推盛弘醫藥代購

雲林、花運、台東、南投4縣，都是委託「盛弘醫藥」協助購買BNT疫苗。盛弘醫藥在6月24日時向食藥署送出申請，並透過新聞稿表示，樂見永齡基金會和台積電取得政府的疫苗採購授權，在此全民抗疫關鍵時間點，希望能依循上述前例，取得政府授權，代表委託方採購德國BNT疫苗。

盛弘醫藥執行長陳美孜也指出，盛弘醫藥是台灣合格的製藥廠商，對進口各國不同醫藥經驗豐富，面對嚴峻的疫情，希望能協助台灣民眾盡早進行新冠病毒疫苗的普及施打。這次送件申請的重點就是疫苗難買及難準時到貨，應多管齊下爭取獲得疫苗的最大可能；而且變種病毒持續出現，疫苗永遠不嫌多。

《風傳媒》報導，5月29日指揮中心公布，可透過民間藥商和地方政府自購疫苗，但後來很多有意願者被中央要求的「原廠授權書」卡住。雲林縣長張麗善表示，跳過代理商買疫苗窒礙難行，加上各縣市獨力購買數量太少，缺乏談判籌碼，因而雲林（100萬劑）、南投（80萬劑）、台東（20萬劑）、花蓮（65萬劑）4縣共同委由盛弘協助購買BNT疫苗，500萬劑扣掉4縣的265萬劑，其它是其它企業或科技廠也委托盛弘採購數量。

綜合多篇《中國時報》報導，昨完盛弘剛剛成補件程序，中央要求盛弘醫藥補多項文件，其中一項是證明運送疫苗的裕利醫藥需有零下70度冷鏈技術，而裕利正是永齡基金會、台積電共同委託負責冷鏈、倉儲的物流公司，不過，昨天送件後仍有缺件，食藥署會再要求補件。而陳時中今天則回應此事時表示，自購疫苗最重要是希望能有供貨證明，若有才會考慮。



行政院發言人羅秉成則表示，目前台灣的疫苗數量，看起來沒有開啟新專案的必要。這也讓盛弘醫藥以及藍營縣市不滿表示，希望中央不要「分顏色」阻擋他們採購疫苗。

自購疫苗的四縣市，目前配發的疫苗施打進度如何？

根據《關鍵評論網》和NCHC全球疫情地圖的統計，這次加入申請自購疫苗的4個縣市，目前施打的進度以及配發疫苗的使用狀況如下：

雲林縣：覆蓋率15.75％，剩餘率15%

花蓮縣：覆蓋率18.98%，剩餘率24.3%

台東縣：覆蓋率18.45%，剩餘率31.8%

南投線：覆蓋率12.5%，剩餘率40.1％

扣掉離島的金門縣、澎湖縣和連江縣；其中南投縣的覆蓋率是本島縣市倒數第二，僅次於新竹縣，而所剩餘的疫苗多達40.1%，為目前全台剩下最多疫苗的地方縣市。而雲林縣的疫苗覆蓋率15.75%，也是本島縣市的後段班；花蓮縣和台東縣的疫苗覆覆蓋率則都在本島縣市前5名，但所剩的疫苗也還有24.3%和31.8%，是目前全台剩餘疫苗第4多、第2多的地方，疫苗數量目前尚稱充裕。

民進黨黨團早上在記者會上批評，有些國民黨縣市施打疫苗速度的確需要加強，幅員廣大不該是理由，不論從接種率、庫存率來看，藍營執政的縣市都是後段班，立委羅致政更說，這可能跟部分國民黨人士唱衰、「黑疫苗」有很大的關係，盼國民黨跟政府站在一起，呼籲國人儘速接種疫苗，達成蔡英文總統盼7月底達成25%疫苗接種率的目標。

不過對此，江啟臣表示，面對疫苗到貨速度不穩定，中央分配疫苗政策不透明，地方政府只能全力以赴，加速疫苗施打。現實上縣市所面臨的問題不同，醫療資源懸殊、在仍沒有開放全民施打的前提下，施打對象的意願落差，同樣影響疫苗施打進度。此刻操作各縣市剩餘疫苗數的議題，將疫苗施打當成競爭比賽，更是加深中央地方嫌隙，無助於共同防疫。

雖然執政的綠營多次強調，目前疫苗數量足夠，重點是如何加速施打，提升覆蓋率好讓群體免疫的目標早日達成，台灣現在掌握4457萬劑疫苗已經足夠國人1人2劑的施打量，不過藍營對這樣的說法並不買單。

國民黨團總召費鴻泰今天受訪時就表示，目前實際到貨的700萬劑疫苗，而且大多都是他國捐贈的，自己採買的不到1/3，疫苗要到何時才能全部到貨。江啟臣則表示，疫苗不只不夠，還都是人家送的，超買疫苗才對台灣有利，否則「只能等別人送，相信這不是台灣人民所樂見。」

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核稿編輯：翁世航