出版社專職美編跟接案設計的差異？我那三個月支援出版社的設計

文：換日線

這也算是一篇答客問。貼完〈去出版社上班可以寫作嗎？社群小編的工作跟文字寫作有關嗎？〉這篇後，有人問我：「詢問一下去出版社工作，需要一定的設計美感嗎？不太熟出版社的工作流程。」我就把這篇之後才會寫到的接案人生，先拿出來寫。

（美編：其實應該稱為「美術設計」，但用美編比較順口，以下通稱美編。）

自我踏進出版界工作後，不論是做編輯還是企劃，我幾乎沒有遇過出版社裡有「專職美編」，多半都是「外發」（給我這種接案的人）比較多。在我身為文字編輯的日子，我大概去過幾個美編家裡跟他們對稿、改稿，常有整個週末都耗在家裡、幾個晚上待在美編家裡把稿件修改到完成的經驗。

或者，我從第一個編輯職的工作，我就開始做很簡單的版面設計或是封面設計，以致於在後來的每一個工作裡，為了找工作，找都會把「我稍微會使用設計軟體」寫進履歷表裡。認真來說，我的履歷表中會有幾個工作要件：網頁設計、編輯、企劃、美術設計。看我找什麼工作，缺什麼，我就會突顯其中一項。所以即便我是「編輯」或「企劃」，我多半都會在工作裡身兼「簡單的設計」這個小小小小小的工作。

當然啦，沒有加薪啊！不過當時年輕嘛，覺得能把別人交辦的事做好很有成就感，也沒有特別覺得自己身兼數職。（基本上現在企劃、行銷、網路小編，通常都會被要求要有基礎設計能力。）

我待過的公司裡大概只有網路書店企劃那個公司裡有專職的美編，其餘比較少聽到有哪些公司有專職美編，所以要細說「出版社的專職美編到底要做什麼？」我沒有辦法回答太仔細。倒是我有幾個去公司上班的「設計職」。

首先是去一個做廣告DM的設計公司上班。那時候剛回高雄，還很不習慣高雄的步調，工作流程很沒有效率，溝通不很精準，下了班不能先走，大概都讓我覺得很浪費生命，做完一個月有朋友找我去他書店幫忙，我就離職了。

去到書店工作，名義上是「店長」，差不多就是從進書賣書挑書搞活動做設計聯絡所有事情全包的狀態。（我想我連書店工作都可以寫一篇。）另外還幫忙老闆所有事業裡需要做的設計全包，上至書店的電梯門的大版面，下至老闆飲品店的菜單⋯⋯不過，這個老闆對我很好，所有書店以外的設計稿，他都有另外支付設計費給我，這在「一般正職設計師」來說，是不會有人多付薪水給你的。

接著從這個書店離職後，去了另一個連鎖書店幹起「兼職美術」（其實是工讀生，但那時我已年屆三十，就用「兼職」來代稱了。）工作內容就是一直做稿件，上至書店裡的活動看板、節目單，下至商品去背要放進書店刊物裡的，或有什麼活動展覽要去書店布展、撤展⋯⋯之後因緣際會我開始接起案子，接起認識我但不會美術設計的朋友們的請託，然後慢慢成為後來接案的我。

我想之於「接案」這個工作，跟「上班」最大的不同，就是「不要怕事多」。這大概是我非常大的優點吧？還在當上班族時，我就做非常多「不是我分內應該要做的事」，覺得好玩有趣又有成就感的，我幾乎都會接起來做。年輕沒想太多，做好了、做成了，那份工作經驗就是我的了。

也是這個不怕事多的特質，讓我喜歡去嘗試很多不同的機會（當然也要看別人有沒有給你機會。）有時在網上看到哪個出版社在徵長期配合的美編，或是臨時需要支援的美編，我就會寫寫經歷丟到出版社去。（當然很多機會在台北需要進公司的，我都沒辦法就是了。）

支援寶瓶文化的美編大概也是這樣的巧遇。

2014年有回看見寶瓶總編亞君在Facebook在徵人支援設計，我就這麼大剌剌把信寫去，然後就做了一本還兩本封面設計（確切數字要去撈硬碟，我不大記得本數。）

「接案」是一種非常不穩定的工作模式，有案子的時候一個月做十幾萬忙死累死，或是沒案子一個月連五千塊都賺不到的窘迫，就算有長期合作的單位，都很有可能因為公司的政策改變或是合作窗口的離職而完全失去「案源」。所以接案十多年來，我幾乎沒有推掉任何一個合作的可能。（也就是要有能夠跟任何機會合作的能力。）於是只要看到「可以試一試」的機會，我我都會再去挑戰一下。

「專職美編」在公司到底做什麼？在2018年支援寶瓶三個月的美編後，我發現我幹不了一間出版社的專職美編（接接案可以，真的要進公司上班我應該不是個會被挑上的美編。）

接案跟專職美編最大的差異是：「接案可以挑案子，但專職不行。」例如我長期做出版行銷端的設計，多半都是有固定合作的模式，不用花太多時間發想設計的內容，只要把出版社丟來的書封延伸至海報、banner、特殊陳列、贈品、影片⋯⋯不需要花太多時間去發想。

每一個美編都有自己對某些類別比較擅長的部分（我比較無法做活潑的，例如生活風格、旅遊、親子、美妝⋯⋯）所以在接案時可能會有比較固定類型，不論是別人找來合作的或是被推薦的，通常都會看準了這個美編適合做什麼，而發案給他。

但在公司上班就不是這麼一回事，一個出版社如果一個月要出三到四本書，又是不同屬性的內容，那就需要有非常敏銳的觀察和設計能力的專職美編，去做出不同風格的書封、版型，以及配合這些書籍的出版，產出後續各種所需的設計。

在時間上的節奏更不像接案一樣可以自由想在什麼時候做稿就什麼時候做稿，去公司上班需要配合上班時間，更沒有像接案一樣：「我做完這本書休息一下。」的空隙，幾乎是馬不停蹄的接續著一本又一本書的設計。接案可能還可以「現在想不出來去看一場電影，再回來做。」（或是避不見人讓編輯找不到XDDDD。不是我，我沒有避不見人過。）不過，上班有一個較大的好處是：「在公司有人陪你一起想、跟你一起討論，而且是即時的。」

也因為這樣緊湊的節奏，需要非常大的抗壓性和足以接下這些多變化的工作能力。

支援寶瓶那年應該是我那幾年中壓力很大的一年，不管是接案人生中一再的焦慮或是不斷思索「要不要準備出去找工作」、「要不要轉型」、「錢從哪裡來」或是身體狀況很容易出現突然的暈眩、胃痛和無止盡的失眠，都讓我身體和心理極端的失控暴走。我也不確定自己究竟做好別人交辦的工作沒有？但很確信的就是「我想我應該不是一個能去公司上班的美編。」

不過，我要說的是，如果有機會去公司上班，成為一個專職美編並且能勝任那樣多變且緊湊的的職務，都是非常厲害的角色。

出版社裡的美編工作內容有什麼，我想可能有這些：封面設計（找元素、設計元素、設計字體、設計版面）、溝通設計（跟任何與這本書有關的人溝通）內頁版面設計（重複上面的封面設計）、用紙（封面、內頁的紙）、規格尺寸的討論及發想（不過多半不會一直改，除非特殊設計）、所有跟書有關跟整個公司有關的設計稿，可能是給通路的所有文宣品、特殊陳列、活動邀約的圖卡設計、跟網路有關的所有宣傳圖卡（有些編輯或行銷會自己做）、雜誌合作廣告交換的廣告頁、影片剪輯的圖卡設計（有些可能有有聲書、教學影片中需要的片段）贈品及週邊設計⋯⋯（這些我全都設計過。寫我還做過動畫，但一般出版社的美編應該，不用，做到，動畫吧？！我還做網頁和電子書XD）

要怎麼「進入出版社」做個「專職美編」呢？去104找吧？我也不確定有多少出版社願意找專職美編。也是有很有自信的人就把自己的作品整理一下找到出版社的email寄去。但多半出版社找美編都是問同行！

而又去出版社做專職美編跟接案哪個好？其實各自有各自的局限。如果接案都固定在做同樣性質的設計，那就跟在出版社做同調性的設計內容一樣，久了都需要變動一下，嘗試不同的設計。

那三個月支援寶瓶的書封設計，應該是我人生中最意外的意外了。意外留下了好幾本書的封面設計的作品，是我從來沒有想過的事。更意外的是，那是我至今接案人生中，非常愉快的一段經歷（我一直覺得我沒有辦法再跟一個團體共事）即使當時壓力大到我覺得我撐不到明天、做不到更好了，日日都瞬間驚醒，那還是一段非常有趣且充滿挑戰的日子，至今回想起來依然心存感謝亞君給了我那三個月的機會！

不過，我一直都清楚，我不是個頂尖的好設計，我只是很努力扮演好接案人生中的角色！努力把每個別人交給我的案子，做好、做完！

至於「去出版社工作，需要一定的設計美感嗎？」

我的回答只有兩個字：當然。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航