2021/07/14,
健康

本土新增17例、死亡6例，指揮中心：不以「清零」為目標，社區長照機構將有條件開放

本土新增17例、死亡6例，指揮中心：不以「清零」為目標，社區長照機構將有條件開放
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

指揮中心今日公布國內新增17例本土病例及10例境外移入，另確診個案中新增6例死亡。陳時中指出，受Delta病毒影響，國際疫情升溫，將密切掌握相關情形。此外，社區式長照機構將逐步開放，工作人員疫苗接種率達8成且遵守指引規範，即可呈報地方主管機關備查。

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增17例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮官陳時中指出，境外移入確診個案相對前幾日較多，但實際上入境人數並無明顯增加，或許與Delta變異株在全球流行有關，看起來各國疫情都有往上升，指揮中心將密切留意相關的情形。

國內疫情趨緩，針對媒體提問國內是否有機會將確診個案「清零」，陳時中回應，要維持「+0」的可能性非常低，社區內可能有無症狀感染者、也隨時都可能驗出確診個案。去（2020）年雖然很長一段時間維持本土零確診，但國內並不以此為目標，現階段還是以監測整體社區與疫苗施打作為重點。

新增17例本土、6例死亡

指揮中心表示，今日新增之17例本土病例，為例11男性、6例女性，其中有9例是於居家隔離中檢驗為陽性。年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於7月1日至7月8日。個案分布以臺北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及臺中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

而今日新增的6例死亡個案，為5例男性、1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月15日至7月3日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於7月10日至7月12日。而5月11日至7月12日累計公布的1萬4074名確診個案，已有1萬1964人解除隔離、佔85％。

0714死亡COVID-19個案數目
0714死亡COVID-19個案居住縣市

疫苗單日接種人次達24萬，陳時中：仍以AZ為施打主力

昨（13）日全台有24萬2353人次接種疫苗，目前疫苗涵蓋率已達17％，累積接種人次突破400萬。陳時中表示，很多地方縣市在施打疫苗的措施上發揮創意，台北市今天也新增一處大型施打站，整體施打情形也越來越順暢。

0714台灣COVID-19疫苗每日施打數量
0714台灣COVID-19疫苗累計施打數量

陳時中指出，第二輪意願登記有113萬人，其中完成預約登記84萬9760人。下午1點為止，第三輪全國意願登記完成總人數有643萬3528人，其中僅登記施打AZ疫苗佔1.81％、莫德納疫苗佔59.57％，兩者皆登記者有38.63％，但是莫德納疫苗數量相對少，目前施打還是會以AZ為主。

此外，陳時中回應，媒體報導日本贈送的第三批AZ疫苗有97萬劑將於明（15）日到貨屬實，而自購的55萬劑AZ與35萬劑莫德納則未獲證實是否於同一天抵台，僅表示有好消息將會再行公布。

而針對是否須施打第三劑的討論，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，第三劑特別需要考量對於變種病毒的保護力，因此選擇施打的種類也十分重要，要採用現有疫苗、或是使用不同病毒株製作的疫苗，目前都還需要等待更多研究與科學證據。

張上淳也指出，依據較早開始大規模接種疫苗的國家公布的資料，打完兩劑後的半年內，目前觀察抗體效價都能維持得不錯。

社區長照機構有條件開放，服務人員疫苗施打率須達8成

指揮中心說明，因應疫情趨緩，衛生福利部訂定「衛生福利機構（社區型）因應COVID-19防疫管理指引」，在工作人員疫苗施打率達8成且做好防疫工作的條件下，社區式長照機構將逐步恢復服務。

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Photo Credit: 指揮中心

衛福部長期照顧司長祝健芳表示，工作人員若未施打疫苗、或是須第一劑未滿14天者，需要解隔離證明或3日內快篩陰性證明，且三級警戒期間，每週皆須自費進行快篩並提供陰性證明。若工作人員或服務對象有確診、居家檢疫、居家隔離、自主健康管理或快篩陽性者，均不可提供或使用服務。

長照機構內也須規劃詳細的服務動線，適度分區或隔離空間，建立分組的活動與用餐機制，且每日須至少進行兩次的環境清潔消毒工作。機構在恢復服務前，也要完成檢核表並呈報地方政府備查。

祝健芳也說明，家庭托顧服務雖不在此指引適用範圍，不過風險較低，只要家庭托顧員疫苗接種滿14日，就可以參考社區式的服務指引逐步恢復營運。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：羅元祺


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