《極地冰劫》疾凍救援：天險不及人心惡，加拿大冰路實況與政治分化力量

《The Ice Road》（港：極地冰劫／台：疾凍救援）由擅長動作電影的Jonathan Hensleigh身兼編導，創作靈感來自1953年的電影《The Wages of Fear》（恐懼的代價）[1]，而男主角Liam Neeson（飾 Mike McCann）再次演繹英雄式小人物，在片中參與驚險的救援行動。

電影故事由北極圈內一個鑽石礦爆炸開始，Mike於是需要跟同行成員在限時內把救援用的井口送往肇事礦場，過程險象環生，後更意外發現爆炸暗藏黑幕。

為讓電影感覺更真實，劇組於加拿大溫尼伯（Winnipeg）零下19度實地拍攝片中冰路鏡頭，再以少量綠幕輔助完成電影畫面[2]。

圖片來源：電影《極地冰劫》海報

加拿大冰路與鑽石礦

電影中取景的冰路為「Tibbitt to Contwoyto Winter Road」，起初主要用於支援附近採金礦場的運輸而於1982年建成。直到九十年代末，加拿大西北地區（NWT）被發現含有大量鑽石，此冰路便成為支援採鑽運輸的重要道路，加拿大更成為全球第三大鑽石產地。雖然拍攝背景真有其境，但有關礦場爆炸事件卻純為創作，並沒在現實發生過[3]。

建築冰路的工程，通常會於每年12月中至翌年1月底進行，冰路則會於2月1日起啟用，直到3月，使用前也會經嚴格測試，確認路面是否安全及適合貨車通過；又，大概為了方便在出現突發事件時逃生，冰路司機是不可以配戴安全帶的[4]。

因此，電影中設定時間為4月，除了突顯司機休假，可用人手不足外，大概也考慮到現實中冰路的結構會隨氣溫上升而有所影響。

（以下內容含有劇透）

關於陰謀與分化

儘管電影中救援行動因冰路險要而困難重重，但真正最險惡的，卻是人心。

圖片來源：電影《極地冰劫》劇照

電影開場時發生的鑽礦爆炸，牽涉到採礦公司管理層違規問題，然而管理層卻想把爆炸事件的起因壓下去，甚至犧牲肇事礦場的26名員工，順道滅口，於是多番阻礙甚至殺害救援隊伍成員。

戲裡由管理層陰謀引起的分化問題其實甚有意思。當礦洞內氧氣不足時，有礦工動議殺死體弱的同伴，以增加體健的人存活的機會；當礦內意見兩極時，動議者還表示用投票去解決就好。

體弱的人猶如俎上之肉，說這樣的投票猶如2隻狐狸跟1隻兔子投票決定晚餐食物；爭執期間，大家才驚覺原來有礦工收了管理層的錢，無視採礦安全程序而導致是次意外。於是，反對殺人的礦工頭腦清晰地喊話，躺在這裡的人不是敵人，敵人在上面（意指礦洞上方的管理層）。

當管理層為了達到其不公義目的時，非我族類就變成隨時可以犧牲的棋子。《魏書．吐谷渾傳》提及「單則易折，眾則難摧」，簡單說等於「團結是力量」。為免立場跟自己相反者團結起來對付自己，管理層最快的方法就是分而治之，從而削弱立場對立者的力量。

此外，編劇還在取道冰路的救援隊伍中安排了「反派」風險管理精算師，在第一位成員陣亡後，馬上著手分化餘下成員，輕易令白人男司機瞬間對無辜的女性原住民司機起疑，順利引起內訌阻礙救援行動。

圖片來源：電影《極地冰劫》劇照

一旦在人心種下陰謀論，因分化而失去信任只是早晚的事，外在力量想要擊潰團隊核心瞬即變得輕而易舉。由於這電影是小市民英雄式動作冒險類型，因此兩位司機後來順理成章化解誤會重新上路，反派最終陰謀敗露。如果放諸現實社會，失去的信任，是否可以輕易重新建立？

注釋：

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責任編輯：Alex

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