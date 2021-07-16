2021/07/16,
藝文

《極地冰劫》疾凍救援：天險不及人心惡，加拿大冰路實況與政治分化力量

《極地冰劫》疾凍救援：天險不及人心惡，加拿大冰路實況與政治分化力量
圖片來源：電影《極地冰劫》海報

我們想讓你知道的是

電影故事由北極圈內一個鑽石礦爆炸開始，主角需要跟同行成員在限時內把救援用的井口送往肇事礦場，過程險象環生，後更意外發現爆炸暗藏黑幕。

《The Ice Road》（港：極地冰劫／台：疾凍救援）由擅長動作電影的Jonathan Hensleigh身兼編導，創作靈感來自1953年的電影《The Wages of Fear》（恐懼的代價）[1]，而男主角Liam Neeson（飾 Mike McCann）再次演繹英雄式小人物，在片中參與驚險的救援行動。

電影故事由北極圈內一個鑽石礦爆炸開始，Mike於是需要跟同行成員在限時內把救援用的井口送往肇事礦場，過程險象環生，後更意外發現爆炸暗藏黑幕。

為讓電影感覺更真實，劇組於加拿大溫尼伯（Winnipeg）零下19度實地拍攝片中冰路鏡頭，再以少量綠幕輔助完成電影畫面[2]

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圖片來源：電影《極地冰劫》海報

加拿大冰路與鑽石礦

電影中取景的冰路為「Tibbitt to Contwoyto Winter Road」，起初主要用於支援附近採金礦場的運輸而於1982年建成。直到九十年代末，加拿大西北地區（NWT）被發現含有大量鑽石，此冰路便成為支援採鑽運輸的重要道路，加拿大更成為全球第三大鑽石產地。雖然拍攝背景真有其境，但有關礦場爆炸事件卻純為創作，並沒在現實發生過[3]

建築冰路的工程，通常會於每年12月中至翌年1月底進行，冰路則會於2月1日起啟用，直到3月，使用前也會經嚴格測試，確認路面是否安全及適合貨車通過；又，大概為了方便在出現突發事件時逃生，冰路司機是不可以配戴安全帶的[4]

因此，電影中設定時間為4月，除了突顯司機休假，可用人手不足外，大概也考慮到現實中冰路的結構會隨氣溫上升而有所影響。

（以下內容含有劇透）

關於陰謀與分化

儘管電影中救援行動因冰路險要而困難重重，但真正最險惡的，卻是人心。

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圖片來源：電影《極地冰劫》劇照

電影開場時發生的鑽礦爆炸，牽涉到採礦公司管理層違規問題，然而管理層卻想把爆炸事件的起因壓下去，甚至犧牲肇事礦場的26名員工，順道滅口，於是多番阻礙甚至殺害救援隊伍成員。

戲裡由管理層陰謀引起的分化問題其實甚有意思。當礦洞內氧氣不足時，有礦工動議殺死體弱的同伴，以增加體健的人存活的機會；當礦內意見兩極時，動議者還表示用投票去解決就好。

體弱的人猶如俎上之肉，說這樣的投票猶如2隻狐狸跟1隻兔子投票決定晚餐食物；爭執期間，大家才驚覺原來有礦工收了管理層的錢，無視採礦安全程序而導致是次意外。於是，反對殺人的礦工頭腦清晰地喊話，躺在這裡的人不是敵人，敵人在上面（意指礦洞上方的管理層）。

當管理層為了達到其不公義目的時，非我族類就變成隨時可以犧牲的棋子。《魏書．吐谷渾傳》提及「單則易折，眾則難摧」，簡單說等於「團結是力量」。為免立場跟自己相反者團結起來對付自己，管理層最快的方法就是分而治之，從而削弱立場對立者的力量。

此外，編劇還在取道冰路的救援隊伍中安排了「反派」風險管理精算師，在第一位成員陣亡後，馬上著手分化餘下成員，輕易令白人男司機瞬間對無辜的女性原住民司機起疑，順利引起內訌阻礙救援行動。

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圖片來源：電影《極地冰劫》劇照

一旦在人心種下陰謀論，因分化而失去信任只是早晚的事，外在力量想要擊潰團隊核心瞬即變得輕而易舉。由於這電影是小市民英雄式動作冒險類型，因此兩位司機後來順理成章化解誤會重新上路，反派最終陰謀敗露。如果放諸現實社會，失去的信任，是否可以輕易重新建立？

注釋：

  1. Netflix Staff, “Liam Neeson Reveals the Action Secrets of His New Thriller 'The Ice Road',” Netflix, June 16, 2021
  2. ibid.
  3. Editorial Staff, “The Real Story of Canada’s Diamond Ice Road,” Only Natural Diamonds, June 25, 2021; JVTC Winter Road, “About the Winter Road,” JVTC Winter Road
  4. Editorial Staff，見注3。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：ALVIN


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