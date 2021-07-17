《香港百年》：美荷樓、彩虹邨、愛群快餐店、啟德國際機場

文：雪姬（Suki Yeung）

香港人的集體生活回憶「公共屋邨」

香港的公共屋邨，俗稱「公屋」，是土生土長香港人的回憶。過去香港經濟剛剛開始發展時，大多數的基層人民都是居住在寮屋村內，經濟條件普遍差，到了五十年代，殖民政府為了安撫居民、協助民生，便興建起徙置區。到了六十年代，為了實踐人人上樓有屋住，還推出了「政府廉租屋計劃」，讓人民可以用低廉的租金承租政府房間，所以當時的公營房屋就稱為「廉租屋」。於是人們都有瓦遮頭，並且有了自己的家。直到1973年「徙置事務處」與「屋建會」兩大政府建屋部門，合併為現在的「房屋署」，從此所有廉租屋及徙置大廈均合稱為「公共房屋」。

在舊式公屋中可以看到長長的走廊，把無數戶人家連結起來，每家每戶有自己的間隔和鐵閘大門，走廊及大堂成為了孩童玩耍的天地，有些還沒完成功課的孩童，就只能隔著鐵閘和布簾偷望著外面的情況。最重要的是，這裡有著守望相助的街坊鄰里，大人們會把麻雀枱抬到走廊正中央，隔壁鄰舍就像約好般準時齊集「開枱」，這一切都是以往公屋獨有的常態，而且當時的香港人更在公屋裡衍生出各種屋邨文化及情誼，還有無數的小城故事。此外，公屋更孕育出不少天王巨星及名人。

Photo Credit: 創意市集出版

歷史最悠久的屋邨——美荷樓@石硤尾邨

落成年份：1954年

古物建築評級：一級歷史建築物

地址：九龍深水埗石硤尾邨41座

香港最初的公共房屋就是石硤尾邨，因在一九五三年的聖誕夜裡，石硤尾寮屋區發生大火，導致五萬多名災民無家可歸、流離失所，進而迫使當時的殖民政府逼不得已，直接干預香港的房屋事務，並於災場原地起興建起兩層高的「包寧平房」和徙置大廈，然後打造出了第一個公共屋邨「石硤尾邨」。

屋邨於1954至1963年期間逐步落成，共有29座6至7層高的H型徙置大廈，每個單位約只有120平方尺（約為台灣的三坪），供五個成年人居住。單位內沒有水電供應，至於廁所、浴室及水龍頭都統一建在每樓層的正中央，居民的生活日常不是待在自己的房子內，就是在長長的走廊上跟鄰居交流及乘涼。

至於美荷樓則是首批建成的八座徙置大廈中的其中一座，並只稱為H座，直到1981年大廈重新改建，並為每個單位加入獨立廚房及廁所後，從此正式命名為「美荷樓」。到了2000年石硤尾邨的舊式大廈都要進行清拆重建，後來只剩四座沒有被拆卸，並以其他計劃一起進行但卻被荒廢了多年。最後在2009年，美荷樓正式動工改建為青年旅館，同時加入了大量現代化的公用設施，並於2013年竣工成為了現在的美荷樓青年旅舍。

被遺忘的歷史

在1956年的九龍雙十暴動期間，石硤尾邨內的居民大部分都支持中華民國，因此在雙十節期間，居民就在邨內掛起了滿滿的中華民國國旗。不過美荷樓也因高掛著「中華民國萬萬歲」的六層高高幡，便成為了暴動的核心地帶。

Photo Credit: 創意市集出版

國際聞名的彩虹屋邨——彩虹邨

落成年份：1962年

地址：九龍牛池灣彩虹邨紫葳路2號

彩虹邨近年成為旅客來港必到的打卡勝地，但其實這個公共屋邨亦屬香港最早期興建的公屋之一。現在接近60歲的彩虹邨，在剛落成的早期也曾經「威水」（意思指了不起、很厲害）過一時。首先，屋邨在開幕儀式請來了當時的港督柏立基主持。對當年的人來說，能夠入住公屋是一件非常幸運和興奮的大事，而且屋邨的設計融入了當時極流行的「包豪斯風格」，整個屋邨是由著名、百年英資投資建築工程公司「巴馬丹拿」負責，其設計為每一個單位加入了獨立廚廁，與當年其他的公屋設計不同，而且它更在1965年榮獲「香港建築師學會設計銀獎」，所以當時入住彩虹邨是一件非常風光的事。

此外，屋邨落成初期更有不少外國高官前來彩虹邨探訪，包括美國副總統的尼克遜（1964年）、英國瑪嘉烈公主（1966年）、英國皇室成員雅麗珊郡主伉儷及港督麥理浩（1980年）。當年住在彩虹邨的居民都有一個獨特的小興趣，那就是居民只要走到大廈的高層梯間，便能遠眺啟德機場的飛機升降景象，這可是當時其他公屋沒有的特色機場風景。不過，隨著時間的流逝及城市的發展，啟德機場需要遷到赤鱲角作擴充，至於啟德機場則在1998年正式關閉並拆卸。

彩虹邨內設有完善的生活配套，更有著充滿歲月痕跡的老舖，而這些店舖種類都是因應居民日常所需而生，例如辦館、雜貨店、藥房、鐘錶行、舊式理髮店、酒樓、文具店等一應俱全。香港的公屋邨內會按照邨內的人口戶數而提供不同的配套，越大型的屋邨配套自然越多。如今的彩虹邨會再次成為世人的熱話，是因為其獨特的彩虹色大廈外牆令攝影發燒友瘋狂愛上，更吸引到不同國家的明星前來取景拍攝。

Photo Credit: 創意市集出版

屋邨人情味快餐店——愛群快餐店

開業年份：1982年

地址：九龍彩虹綠柳路8號彩虹邨金碧樓地下11號舖

一般人提起快餐店必定會想到連鎖快餐店，而在東九龍區成長的人們，大概就會想起這間港式快餐店。愛群是彩虹邨內著名的街坊快餐店，幾十年來，早已成為街坊們解決三餐的聚腳點，孩童在周末不用上學，就到樓下愛群吃個下午茶，「一份生炸雞髀配薯條搭一瓶冰凍可樂」就是街坊最推薦的美食。老闆曾說過他們家的雞髀（廣東話中的雞腿）高峰時期，平日每日可賣出一百隻，而且筆者就有認識的富豪會特意開車過來品嘗。

愛群以售賣雞髀、三文治、漢堡包、熱狗及碟頭飯（類似蓋飯）為主，價錢非常大眾化，而且份量豐富、味道佳，內裝更維持著八十年代的塑膠風格，塑膠椅鑲實地板，紅色搭黃色的櫃台與餐牌，要在舊式收銀處購票再到櫃台取食物。這一切都充滿著回憶的人情味道！

港式快餐店於上個世紀七、八十年代興起，人們對用餐的要求離不開「快、靚、正、平」，然後在短短二十年間便出現很多大大小小不同種類的連鎖快餐店，而且各屋邨在建成時都會連帶、至少有一間連鎖快餐店設在屋邨商場內。不過，舊式屋邨內的小型快餐很多時候因租金壓力而倒閉，因此愛群快餐是少數仍然營業的屋邨小型快餐店。

Photo Credit: 創意市集出版

小城中的舊機場——啟德國際機場

香港啟德國際機場啓用於1925年，曾被譽為「全球十大危險機場」，它為香港服務了近八十年，過去住在啟德周邊的人們都曾有過被巨型飛機輾過頭頂的獨特經驗，畫面也相當震撼。1998年啟德國際機場搬遷，在當年是香港的一件世紀大事，大家都在電視旁收看機場跑道的「關燈儀式」；自此，啟德上空重回平靜，政府亦於同年正式撤銷為保障機場航道安全而訂立的九龍區建築物高度限制。時至今日，啟德地區於近幾年才開始「啟德都市發展計劃」，原機場的地皮重新規劃，並建起全新的啟德郵輪碼頭。

Photo Credit: 創意市集出版 獅子山下

書籍介紹

本文摘錄自《香港百年：住公屋、飲杯茶、賭馬仔，尋訪在地舊情懷，重溫久違人情味》，創意市集出版

作者：雪姬（Suki Yeung）

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從大牌檔到老香港風華，從建築丰采到街邊樣貌

收錄超過百幅手繪插畫，貼近香港人心聲的傾吐

一筆一畫繪出香港人的集體回憶

見證新舊光景，最暖的溫情細訴

「蛇竇」是什麼？「蛇王」又在哪出沒？人情味大牌檔在哪？

在香港「搭枱文化」很常見，那「藤條炆豬肉」滋味又如何？

茶餐廳、路邊攤檔，港劇和電影裡公屋「師奶」的真實生活是……

原來，賽馬在早期是只有洋人才能參與的活動，華人不能玩！

過去英女王、菲立普親王曾經造訪過的地方有哪些？你知道嗎？

或許，世人已來不及參與香港的那段閃耀，但仍可透過文化和古蹟，去認識與了解她。

沒有過去的建設和付出，何來今天的進步繁榮！

很現實的，正因為社會動盪才使人們開始關注過去，

並重新審視所有歷史，讓人們肯定香港百年的存在。

過去——那些充滿香港集體印象的百年印記，因時代而逐漸淡忘。

現在——透過手繪記錄，本書帶你回味經典時刻，重拾久違風範。



【內容簡介】

本書講述自19世紀開埠以來，香港從漁港到國際金融中心，

歷經百年，這段 made in HK 驚豔、璀璨且迷人的發展史。

從香港人的日常飲食文化、街邊建築風格等人文、生活角度，

看前人們如何辛勤開拓，成就了小島東方之珠的繁盛奇蹟，

與後人協力傳承、守護，那將面臨波瀾風霜的美好老味道。

一個香港人的真情細訴 ❤ 一份難以割捨的舊情懷

西元1841年1月26日，是「香港」開埠的日子。

直到180年後的今天，這才發現，原來香港人已默默地關注起自身的歷史了。

某天，百年古蹟因一場清拆工程而被意外發掘並破壞，普通的香港小市民為了保護古蹟，

竟奮不顧身的擋在推土機前，不理會推土機正在運作的危險，也堅持爬上控制台強行阻止。

這為的是什麼？正是用盡自己的方法，

保護香港人所重視的百年歷史，並喚醒人們要積極保育具歷史價值的人事物。

從英國殖民歷史到回歸中國，香港的建築、生活甚至是文化，都值得世人認識和記憶。

承傳歷代的「獅子山精神」，讓香港人的故事永遠流傳

Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬