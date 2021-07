三獅軍團雖在歐國盃最後關頭落敗，卻為2022年世界盃留下更多養分

說真的,這篇文章應該在歐國盃決賽的當晚就交稿,可是提不了筆,太多的情緒需要消化。

倒不是不能接受睽違55年後終於再次進入國際級賽事決賽的英格蘭輸了,120分鐘的球賽下來,義大利真的是有更強的攻擊火力,更流暢的控球力,三獅軍團的小將們真的很盡心盡力地踢到PK了。

PK一直以來就是英國國家隊的魔咒,1996年歐國盃罰球敗給德國,2004年罰球敗給葡萄牙,2012年罰球敗給義大利。世界盃裡的PK紀錄也是慘不忍睹,1990年敗給德國,1998年敗給阿根廷,2006年敗給葡萄牙……。

當周日的球賽踢到PK時,英格蘭的球迷們應該已經心裡有譜,可人活著總會抱有希望,期待奇蹟(16強賽不是活生生把德國踢走了嗎?)。英格蘭國家隊總教練索斯蓋特(Gareth Southgate)在進入PK前換上兩名球員,上賽季效力於德國甲級聯賽多特蒙德的21歲桑喬(Jadon Sancho),英超曼聯的23歲球員拉什福德(Marcus Rashford),換上這兩名在足球職業生涯裡PK紀錄良好的球員,用意不難理解。

然而,這種國家的希望就壓在你這一球的重擔,畢竟不比積分制的足球聯賽,小將們真的有點抵擋不住。拉什福德沒踢進後,桑喬跟著失誤,而最後上場的是效力英超兵工廠的薩卡(Bukayo Saka)。此時義大利已經漏進兩球,所有的壓力都落在19歲的薩卡腳上……

他奮力一踢之後,馬上知道自己沒踢好,拉起球衣掩面痛哭,說時遲那時快,國家代表隊的球員們馬上蜂擁而上抱住他,自己鼻酸之際不忘拼命安慰他。這一幕比起那些進球的瞬間更讓人感動,所謂的榮辱與共,團隊精神不正是如此。

沒進球的三位球員剛好都是黑人,之後網路上開始有些種族歧視的言論,拉什福德在曼徹斯特的畫像還被破壞。所幸有更多支持者的留言湧進了這些球員的Twitter,Facebook,Instagram帳號,球迷更是自動自發地用黑布蓋住拉什福德畫像被破壞的部分,在上面貼滿他們的支持與暖心鼓勵,變成一面滿滿正能量的牆。

如同國家隊隊長凱恩所說:

「我們一起贏球,一起輸球,一起成長,榮辱與共!失敗只會帶給我們在明年世界盃上更多的動力!」(We win together, we lose together and we’ll grow from it. It will give us more motivation to do well in the World Cup next year.)