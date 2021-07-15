2021/07/15,
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三獅軍團雖在歐國盃最後關頭落敗，卻為2022年世界盃留下更多養分

三獅軍團雖在歐國盃最後關頭落敗，卻為2022年世界盃留下更多養分
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

沒進球的三位球員剛好都是黑人，之後網路上開始有些種族歧視的言論，所幸有更多支持者的留言湧進了這些球員的社群帳號，在上面貼滿他們的支持與暖心鼓勵，期待明年在卡達舉辦的世界盃上，我們能看到更加昂首闊步的三獅軍團！

說真的，這篇文章應該在歐國盃決賽的當晚就交稿，可是提不了筆，太多的情緒需要消化。

倒不是不能接受睽違55年後終於再次進入國際級賽事決賽的英格蘭輸了，120分鐘的球賽下來，義大利真的是有更強的攻擊火力，更流暢的控球力，三獅軍團的小將們真的很盡心盡力地踢到PK了。

PK一直以來就是英國國家隊的魔咒，1996年歐國盃罰球敗給德國，2004年罰球敗給葡萄牙，2012年罰球敗給義大利。世界盃裡的PK紀錄也是慘不忍睹，1990年敗給德國，1998年敗給阿根廷，2006年敗給葡萄牙……。

當周日的球賽踢到PK時，英格蘭的球迷們應該已經心裡有譜，可人活著總會抱有希望，期待奇蹟（16強賽不是活生生把德國踢走了嗎？）。英格蘭國家隊總教練索斯蓋特（Gareth Southgate）在進入PK前換上兩名球員，上賽季效力於德國甲級聯賽多特蒙德的21歲桑喬（Jadon Sancho），英超曼聯的23歲球員拉什福德（Marcus Rashford），換上這兩名在足球職業生涯裡PK紀錄良好的球員，用意不難理解。

然而，這種國家的希望就壓在你這一球的重擔，畢竟不比積分制的足球聯賽，小將們真的有點抵擋不住。拉什福德沒踢進後，桑喬跟著失誤，而最後上場的是效力英超兵工廠的薩卡（Bukayo Saka）。此時義大利已經漏進兩球，所有的壓力都落在19歲的薩卡腳上……

他奮力一踢之後，馬上知道自己沒踢好，拉起球衣掩面痛哭，說時遲那時快，國家代表隊的球員們馬上蜂擁而上抱住他，自己鼻酸之際不忘拼命安慰他。這一幕比起那些進球的瞬間更讓人感動，所謂的榮辱與共，團隊精神不正是如此。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

沒進球的三位球員剛好都是黑人，之後網路上開始有些種族歧視的言論，拉什福德在曼徹斯特的畫像還被破壞。所幸有更多支持者的留言湧進了這些球員的Twitter，Facebook，Instagram帳號，球迷更是自動自發地用黑布蓋住拉什福德畫像被破壞的部分，在上面貼滿他們的支持與暖心鼓勵，變成一面滿滿正能量的牆。

如同國家隊隊長凱恩所說：

「我們一起贏球，一起輸球，一起成長，榮辱與共！失敗只會帶給我們在明年世界盃上更多的動力！」（We win together, we lose together and we’ll grow from it. It will give us more motivation to do well in the World Cup next year.）

期待明年在卡達舉辦的世界盃上，我們能看到的是更加昂首闊步的三獅軍團！

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

原定在2020年舉行的歐國盃首次採用巡迴賽的方式在歐洲12個城市（慕尼黑、阿姆斯特丹、倫敦、羅馬、哥本哈根等）輪流舉行，是史上最多國家共同主辦的賽事，大家原本都非常期待，可因為疫情而史無前例延期。足球，是多少歐洲男兒的日常，連足球賽都沒得看的歐洲人有多鬱悶，可想而知。

經過一年多與病毒的纏鬥，歐洲這片曾經經歷過很多浩劫的美麗大陸，終於用她的姿態緩緩站起。延遲一年的歐國盃落幕時，雖然偌大的球場基於安全距離還不能滿座，看著足球重回歐洲人民的生活，這場歐國盃帶給大家的不是輸或贏，而是希望與光亮。

在人類數千年的浩瀚時間洪流裡，不知有過多少浩劫與重生，只要懷有希望，總會有在黎明到來的那一天。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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