童軍課竟是泰國的義務教育？一切要從百年前泰皇拉瑪六世引入童軍制度談起

在教泰文字母時，每當教到「ส」這個字母（單字為：老虎）時，就會提到泰國童軍的故事。泰國的童軍制度不同於台灣的社團形式，而是每個人從小都要參加童軍活動，我的碩班同學黃玉樹在前往泰國擔任一年的華語教師期間，也要跟著穿上童軍服裝參加校內活動，因此童軍經驗可說是每個泰國人的共同回憶。

還在就讀碩班與博班期間，我也曾多次於寒假期間前往泰國擔任華語教學志願教師，剛好碰上當地學校辦理童軍活動，我與台灣的志願教師也都會前往參與，其經驗真的相當難忘，例如：曼谷學生在搭乘老舊公車前往營地時，會播著很大聲的音樂，全車小朋友都一起跳跳唱唱，彷彿要去遊樂園般地開心，而清邁學生也是開心地搭乘紅色雙條車，前往瀑布進行野地步行挑戰，感覺跟我小時候參加的童軍活動氣氛不太相同（筆者為高雄人，童軍營地多半於澄清湖）。

其中最大不同之處，在於泰國童軍在活動開始前會有一個「儀式」，首先一旁的老師們會敲奏樂器，通常是打鼓的樂器，然後每個小朋友慢慢地往「老虎」的嘴巴爬行，最後從「老虎」的屁股後爬出，接著老師會幫每個爬出來的小朋友在臉上抹上不同顏色的粉。雖然城市與鄉下會因為經費不同，作為老虎頭的材質有所有差異，例如：清邁以一塊畫著老虎的布，曼谷則有一整個塑膠製作的老虎頭，但儀式概念與精神皆相同。

Photo Credit：洪銘謙 從老虎嘴巴爬入，象徵無畏懼。

我曾問過當地老師關於儀式的意義，其中一位老師的回答讓我覺得相當有道理，他說向著老虎嘴巴爬，象徵著「勇敢」，而從老虎後面出來，象徵著「重生」，也就是被賦予了「小老虎」的靈魂。不過根據泰國柯叻府的童軍組織粉絲團的說法，此儀式是期盼讓每一位童軍在通過儀式後，都能團結一致、齊心協力的完成自己的使命與任務，遵守童軍的規範，成為一名優秀的童軍。（不過筆者不排除泰國各地區有不同解釋存在）

Photo Credit：洪銘謙 從老虎尾巴爬出，象徵重生。

還記得以前讀到泰國近代史的時候，或許是因為曾花時間認識日本明治維新的歷史，不自覺地將拉瑪五世到拉瑪六世這段影響泰國發展深遠的歷史與日本歷史進行對照：

拉瑪五世期間為1868年至1910年，拉瑪六世為1910年至1925年。 明治天皇期間為1867年至1912年，大正天皇為1912年至1926年。

拉瑪六世與大正天皇在位期間相近，年齡也差不多，前者30歲、後者32歲，皆為一夫一妻制的推行者，且曾長時間擔任王儲，雖在位期間不長，但此時的兩國已不同於父親的時代，展現出完全不同的兩種路線，相對於有不少中文資料的大正天皇，拉瑪六世的中文資料較少。

拉瑪六世在中文文獻的資料當中，最常提到的是他推動的各種現代化改革，包含：引進義務教育制度、建設發電廠、下水道、曼谷國際機場等交通建設、以及推動姓氏法、改紀元等多項政策，雖然不少是延續拉瑪五世時代的政策，但身為泰國第一位留學海外的泰皇，拉瑪六世也有自己開創且具獨特的想法，這些想法當中以泰文稱為小老虎「ลูกเสือ」的童軍之建立最為聞名，也成為後來受泰國人民緬懷的重要政策之一，因此除了「泰國義務教育之父」之外，拉瑪六世也有「泰國童軍之父」之稱。

Photo Credit：洪銘謙 圖為把童軍制度引入泰國的拉瑪六世的雕像。

Photo Credit：洪銘謙 老師與學生都要穿上童軍服

拉瑪六世與「14省童軍旗幟」的文化意涵

而現在泰國的「14省童軍旗幟」，其由來與《泰國77府「府徽」自然篇：你知道這16個府最具特色的天然景點是什麼嗎？》一文中提到的泰國歷史中「省」的制度有關，因此在認識「14省童軍旗幟」的由來前，可先參考筆者這篇舊作。

拉瑪五世在1900年推動「廢屬國、設行省」，讓暹羅的行政區域邁向中央集權，但原本屬國對各地區的影響力仍在，部分地區的省長在期初也由原本屬國的貴族或望族擔任，對近現代泰國地方與中央的政治運作影響深遠。因此當時為持續加強中央對地方的控制，拉瑪六世推行的義務教育與童軍制度便顯得相當重要。

童軍是於1907年由英國陸軍中將羅伯特·貝登堡創立，由拉瑪六世引進當時的泰國（暹羅），泰國第一次的童軍活動是在建立「猛虎團（กองเสือป่า）」後，於佛曆2452年（西元1909）7月1日正式執行童軍儀式，當日拉瑪六世頒布管理童軍的「指揮印」，並親賜「摩奴宣讀諭令旗」作為「泰皇」的象徵。接著1911年7月1日，泰國國家童軍委員會正式成立，是世界上第三個成立童軍活動的國家，至今依然是由泰皇親自擔任主席。

這面「摩奴宣讀諭令旗」是泰國童軍的交流旗幟，由拉瑪六世御賜給「皇家侍衛學校（โรงเรียนมหาดเล็กหลวง）」，現稱為「哇棲拉兀學院（วชิราวุธวิทยาลัย）」或「哇棲拉兀公學」，於佛曆2457年（西元1914年）獲贈此旗幟的童軍成為泰國童軍第一中隊（皇家童軍）。

Photo Credit：洪銘謙

而在「摩奴宣讀諭令旗」之後，泰皇也依順序恩賜其他省的童軍旗幟，例如透過祝賀泰皇大壽的慶祝與祈福大典，或是泰皇前往主要城市巡遊時，透過賜予旗幟及頒布聖諭來加強旗幟的重要性，讓童軍了解擁有旗幟的責任與義務，也是一種管理童軍的象徵。

佛曆2461年（西元1918年）也頒布法案公告：「童軍旗幟象徵皇室」，意為受贈童軍旗象徵泰皇的親臨，因此需謹記聖諭、恪守己任且誓死捍衛旗幟。

由此可知，拉瑪六世引進英國童軍制度並不是完全西化的仿照，而是加入泰國文化特色的融合，除了「摩奴宣讀諭令旗」以及參加童軍活動時的「儀式」以外，泰國14省童軍旗幟也具有各地的宗教或歷史文化之特色，而這些意涵也對後來泰國77府府徽有所影響甚至完全相同。

「14省童軍旗」的頒布從拉瑪六世延續至拉瑪七世，除了象徵皇家童軍的「摩奴宣讀諭令旗」以外，拉瑪六世時期頒布了六個省的童軍旗，而拉瑪七世時期則是頒布了八個省的童軍旗，以下將以時間順序排列介紹：

北大年省

旗幟為草綠色的底色與黃色外圍，中間為披耶大年砲，這座大砲被呈獻給卻克里王朝皇室以表忠誠，藉此讓本省的童軍記得永遠要以披耶大年的忠誠為榜樣效忠皇室。此旗幟拉瑪六世在佛曆2458年（西元1915）6月13日在巡遊泰國南部時正式頒布。

Photo Credit：洪銘謙

洛坤省

旗幟中間綠色搭配外圍紫色，旗幟中間有一個毗濕奴的法螺放置在金色奉獻盤之上，作為緬懷過去宋卡府曾是洛坤省重要的府的象徵，在拉瑪六世於佛曆2458年（西元1915）6月14日到泰國南部巡遊期間頒布。

Photo Credit：洪銘謙

普吉省

旗幟為綠色與藍色外圍，中間有著一座山，山頂有一顆閃耀著光芒的鑽石，作為紀念此省為物產豐饒地區的象徵，（象徵著本省為天然資源豐富的地區）如：錫礦。拉瑪六世於佛歷2458年（西元1915）7月6日，在董里府踏央區的董里車站頒布。

Photo Credit：洪銘謙

天使之城省（曼谷省）

旗幟為黃色，中間是供奉在曼谷大皇宮玉佛寺內的「帕佛陀大摩尼寶玉佛（พระมหามณีรัตนปฏิมากร）」。作為向本省童軍告誡，這尊佛像代表著納達拉哥欣王朝（曼谷王朝）勝利的象徵，是一尊相當靈驗且受到人民、皇室及所有皇族尊敬的佛像。拉瑪六世於佛歷2458年（西元1915）12月29日頒布此旗幟。

Photo Credit：洪銘謙

納空猜席省（佛統）

旗幟為水藍色，中間為佛統大佛塔，是這個省最大的象徵，也是佛教的古蹟與宗教聖地。拉瑪六世在佛曆2459年（西元1916）1月13日於考察猛虎團與童軍的軍事演習期間頒布此面旗幟。

Photo Credit：洪銘謙

叻武里省

旗幟為水藍色，中間為「御履」放置在金色奉獻盤上，其意涵是為了讓每一位童軍謹記，本省是位於首都曼谷省西邊重要的省，和位於東側的巴真省的地位相同。而所有童軍也為皇室恩威而慶祝，故特頒此旗幟以示皇恩永在。這面旗幟由拉瑪六世於佛曆2467年（西元1924）2月22日在考察猛虎團與童軍的軍事演習期間正式頒布。

Photo Credit：洪銘謙

阿瑜陀耶省

旗幟為紅色，中間是破布子樹下的一座宮殿，當中放著毗濕奴的法器（海螺）。象徵著阿瑜陀耶在古代曾經是泰國的首都，提醒著童軍們需時常記得自己身上也有著過去古代暹羅英雄們的血統。拉瑪七世在佛曆2469年（西元1926）11月15日於「祭祀阿瑜陀耶歷代國王儀式（พิธีสังเวยอดีตมหาราช）」上正式頒布。

Photo Credit：洪銘謙

彭世洛省

旗幟為紫色，中間為毗濕奴的法器海螺與法輪，外圈為白色，其意涵來自彭世洛府的名字（泰文名為毗濕奴所創的世界），是泰國古代重要的城市。這面旗幟由拉瑪七世於佛曆2469年（西元1926）1月8日在巡遊北方地區時頒布。

Photo Credit：洪銘謙

帕亞省

旗幟為粉紅色（紫茉莉色），中間為白象站在玉樓（玻璃罩）當中，象徵清邁府曾為泰國北部王國的首都。這面旗幟由拉瑪七世於佛曆2469年（西元1926）1月23日在巡遊北方地區時頒布。

Photo Credit：洪銘謙

尖竹汶省

旗幟為薑黃色，中間四方型為紫色，有一隻兔子在中間。象徵著尖竹汶府是本省重要的府。這面旗幟由拉瑪七世於佛曆2470年（西元1928年）2月26日的「第一屆全國童軍大會」開幕典禮中頒布。：「第一屆全國童軍大會（ค่ายชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ, 1st National Jamboree）」當年在曼谷大皇宮旁的「薩藍羅姆皇家公園（พระราชอุทยานสราญรมย์）」舉辦，現稱：「薩藍羅姆花園」（Saranrom Palace Park）

Photo Credit：洪銘謙

柯叻省

旗幟為橘色外圈與綠色的八角形，中間為「佛殿結界碑（พัทธสีมา）」，是柯叻府的象徵，代表該府為本省重要的府。這面旗幟由拉瑪七世於佛曆2470年（西元1928年）2月26日的「第一屆全國童軍大會」開幕典禮中頒布。（註：「佛殿結界碑」通常設立於泰國寺廟的主殿外側，共八座代表八個方位。）

Photo Credit：洪銘謙

納空沙灣省

旗幟為紫色，中間為雲朵上的天神神殿，是那空沙灣府的象徵，代表該府為本省的首府。此面旗幟由拉瑪七世於佛曆2470年（西元1928年）2月26日的「第一屆全國童軍大會」開幕典禮中頒布。

Photo Credit：洪銘謙

巴真省

旗幟為黃色外匡與藍色內匡，內圈為紅色，中間為「蘭屏孔雀（นกยูงรำแพน）」，象徵著差春騷府是本省的省府，而本省為曼谷省東側的臨近省份，具有相當重要的地位。此面旗幟由拉瑪七世於佛曆2470年（西元1928年）2月26日的「第一屆全國童軍大會」開幕典禮中頒布。

Photo Credit：洪銘謙

烏隆省

旗幟為橘色，中間為手持神器的天神（多聞天王或俱毗羅），象徵守護北方之地，以此讓童軍們緬懷及了解守衛北方的重要性。此面旗幟由拉瑪七世於佛曆2470年（西元1928年）2月26日的「第一屆全國童軍大會」開幕典禮中頒布。

Photo Credit：洪銘謙

除了童軍旗幟以外，參加過童軍活動的人應該都有印象，童軍的敬禮手勢是高舉三隻手指，而這也剛好與近期泰國學運的舉三指類似，因此去年泰國副總理被問到怎麼看學運中出現的三指手勢時，才會說那只是童軍的手勢。實際上，童軍的三指主要是敬禮手勢，而學運的三指是高舉的手勢，啟發自電影《飢餓遊戲》，兩者意義也有差別，泰國童軍三指的意義是：

忠於國家、宗教及皇室 保護他人 遵守規範

而泰國學運活動的三指意涵是：

和平 自由 兄弟姐妹的情誼（泰國人常用的互稱詞พี่น้อง）

雖然泰國的君主專制在1932年被推翻，泰國童軍的意義也有所改變，但此制度在泰國教育上的影響並未減少，到現在的泰國學生也都需要參與童軍活動，這也成為泰國教育在亞洲地區的一種特色，許多在泰國讀書的台灣第二代與泰北華人都有此共同經驗，如果你也曾經參加過童軍活動，以後碰到泰國朋友或許可以跟他們聊聊，相信這會是一個相當有趣的話題。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範