裴普賢《詩經研讀指導》：我們為什麼要讀《詩經》？

文：裴普賢

我們為什麼要讀《詩經》

（六十三年十一月臺大中文系三年級《詩經》課上所講的整理與補充）

這學期來，我們已讀了《詩經》好多篇，也分發過「《詩經》的研讀與欣賞」等幾篇講義，做過一次「《詩經》研讀報告」，但我們還沒有討論過「為什麼要讀《詩經》」？當然也許有人會簡單地回答說：

「因為學校開了這門課，而我們對《詩經》有興趣，所以就選讀了。」但我發問的用意，不僅是為你們可得學分，而是提出研讀《詩經》本身的功用問題。我的答案，可從「接受文化遺產」六個字擴充為：「增進文學修養，接受《詩》教。」十個字。而這十個字也可綜合為「學做人」三個字，並可用孔子的話來代表。

孔子以詩、書、禮、樂作教材來教學生，《詩經》中各國國風，本來是方言的土腔歌謠，他都改用中原標準音的雅言來誦讀，所以《論語・述而》說：「子所雅言，《詩》《書》執禮，皆雅言也。」而他教學生的時候，並且是用琴瑟彈著來歌唱的。所以《史記・孔子世家》說：「三百五篇，孔子皆弦歌之，以求合〈韶〉〈武〉〈雅〉〈頌〉之音。」而孔子的學生子游，更以弦歌來教導人民。《論語・陽貨》篇載：

子之武城，聞弦歌之聲，夫子莞爾而笑曰：「割雞焉用牛刀？」子游對曰：「昔者，偃也聞諸夫子曰：『君子學道則愛人，小人學道則易使也。』」子曰：「二三子！偃之言是也，前言戲之耳。」

這就是說，子游本孔子之意，在武城地方已弦歌《詩經》來教百姓「學做人」了。而「《詩》教」的名稱，正式見於《禮記・經解》篇：

孔子曰：「入其國，其教可知也，其為人也，溫柔敦厚，《詩》教也。」

這就是說，大家研讀了《詩經》，可以提高人品，養成溫柔敦厚的性情，因為詩歌是感情的流露，《詩》教即本於性情，注重於純真情思的表達，所以增進文學修養，就有陶冶性情的功能。這「溫柔敦厚」四字，也可說是《論語・八佾》篇「子曰：〈關雎〉樂而不淫，哀而不傷」，以及〈為政〉篇：「子曰：《詩》三百，一言以蔽之，曰思無邪。」兩章綜合的發展。

至於孔子從文學修養來談《詩》教的，則應舉析論詩的功用的《論語・陽貨》篇第九章來細說：

子曰：「小子！何莫學夫《詩》？《詩》可以興，可以觀，可以群，可以怨；邇之事父，遠之事君，多識於鳥獸草木之名。」

這裡「四名」說的是文學修養的興，而「四可」就是從文學修養來實施《詩》教。「兩事」就以君、父二倫來提示學做人的要領。

賦、比、興是三百篇做詩的方法，而三者中以比、興的運用較為重要，而比、興二者中尤以興最為靈活而為《詩經》特點之一。《詩經》中以眼前鳥獸草木的感觸為開頭，來興起一章一篇的就稱為興。例如：

「關關雎鳩，在河之洲。」（〈周南・關雎〉）由鳥而興起對淑女追求的熱衷。

「麟之趾，振振公子。」（〈周南・麟之趾〉）由獸而興起對公子讚美的詠歎。

「牆有茨，不可掃也。」（〈鄘風・牆有茨〉）由草而興起對醜聞厭惡的諷刺。

「南有喬木，不可休思。」（〈周南・漢廣〉）由木而興起對游女追求的惆悵。

所以我們可以說：孔子讓學生多識鳥獸草木之名，不單是增加博物的知識，也是在提示學詩要從多認識鳥獸草木之名的興詩來著手。

「四可」的興，何晏《論語集解》就引孔安國對「興詩」的義疏說：「孔曰：興，引譬連類。」故邢昺注疏《論語》這句時就說：「《詩》可以興者，又為說其學詩有益之理也。若能學詩，詩可以令人能引譬連類以為比興也。……多識於鳥獸草木之名者，言詩人多記鳥獸草木之名，以為比興。」而朱熹《論語集注》，則更發揮興詩的作用以注「可以興」說：「感發志意。」

「可以觀」句，何注：「鄭曰：觀風俗之盛衰。」朱注：「考見得失。」

「可以群」句，何注：「孔曰：群居相切磋。」朱注：「和而不流。」

「可以怨」句，何注：「孔曰：怨刺上政。」朱注：「怨而不怒。」

我們參看何、朱兩注，何注乃所學者為何的基本解釋，而朱注則更發揮其所學的成果。

錢穆《論語新解》，則又將興、觀合解，曰：「《詩》尚比興，即就眼前事物指點陳述，而引譬連類，可以激發人之情意，故曰可以觀，可以興。興者，興起，即激發感動義。蓋學於《詩》，則知觀於天地萬物，閭巷瑣細，莫非可以興起人之高尚情志也。」並將群、怨合解曰：「《詩》之教，溫柔敦厚，樂而不淫，哀而不傷。故學於《詩》，通可以群，窮可以怨。事父事君，最群道之大者。忠臣孝子，有時不能無怨，惟學於《詩》者可以怨，雖怨而不失其性情之正也。」

「邇之事父，遠之事君」兩句，何註僅云：「孔曰：邇，近也。」朱注也僅說：「人倫之道，詩無不備。二者舉重而言。」邢疏則指實言：「《詩》有〈凱風〉〈白華〉，相戒以養，是有近之事父之道也；又有〈雅〉〈頌〉君臣之法，是有遠之事君之道也。」

朱子所謂「舉重而言」，就是說孔子舉君臣、父子二倫，就包括其他夫婦、兄弟、朋友三倫了。邢疏舉〈凱風〉〈白華〉以為事父母詩之例，我們認為不妥當。因為〈白華〉是有聲無辭的笙詩，不能僅憑小序的「〈白華〉，孝子之絜白也。」來體味詩義，更何況《毛詩》的小序，往往與詩篇本文的詩旨是不符的。高明在《孔學管窺》一書的「《詩》教」章中，他就改用〈凱風〉〈蓼莪〉兩篇來作教孝的實例。《詩經》中關於五倫的詩，我以前在菲律賓華僑師專曾做過一次專題演講，有暇時當整理出來提供同學們參考。

從《論語》中這章孔子的話的解釋，我們可以明白研讀《詩經》是可從增進文學的修養中來學做人，而得到性情之正，這是誦《詩》三百的最大功用，也就是孔子的《詩》教。

高明說孔子《詩》教，分析：

興、觀、群、怨「四可」，是從人的情志，來說明詩的功用。 君、父二事是從人的倫理，來說明詩的功用。 鳥、獸、草、木「四名」，是從人的智慧來說明詩的功用。

而他特別注重「興」字。他說：

可以興，就是可以啟發人的情志。可以觀，就是可以審察人的情志。可以群，就是可以溝通人的情志，可以怨，就是可以宣洩人的情志。而這四句裡面，又特別注意『興』字，因此擺在第一句裡講。何以見得孔子講詩，對「興」特別重視呢？《論語・泰伯》篇裡，子曰：「興於《詩》，立於禮，成於樂。」這裡講《詩》，單單提一個「興」字，可見孔子最重視「興」。

另外，根據《論語》，孔子讚美他的學生可以言《詩》的，有子貢、子夏二人。《論語・學而》篇記載有讚美子貢的一段話，「子貢曰：『貧而無諂，富而無驕，何如？』子曰：『可也！未若貧而樂，富而好禮者也。』」子貢聽了孔子的話，說：「《詩》云：『如切如磋，如琢如磨。』其斯之謂與？」子貢從〈淇奧〉的詩中，得到啟發，領悟到愈研究愈精緻的道理，所以孔子非常讚賞他說：「賜也，始可與言《詩》已矣！告諸往而知來者。」子貢能從詩句中啟發出另一個道理來，也就是可以興。

再談子夏：《論語・八佾》篇載，子夏問曰：「巧笑倩兮，美目盼兮，素以為絢兮，何謂也？」（子夏所引係《詩經・碩人》篇中的句子，但今本《詩經》中缺「素以為絢兮」句，想係佚句）孔子回答說：「繪事後素。」意思就是說繪畫是先以素色做底，再加上各種顏色的。古代天子夫人，諸侯夫人所穿的象服，都是以素色做底，再加上繪畫的。儘管「素以為絢」的本意在這裡，但孔子是就詩而講詩的，而子夏接著說：「禮後乎？」正是子夏從「素以為絢」、「繪事後素」悟出的道理。

意思就是說，一個人要本質好，然後再行禮文就更好了。相反的，如果本質不好，去行禮文，反而更不好。所以禮要先從本心做起，然後才能圓滿的表現出來。孔子聽到子夏的話，大為高興，就說：「起予者，商也，始可與言《詩》已矣。」起，就是啟發，也就是興。子貢、子夏能夠興於《詩》，從《詩》中得到啟發，所以孔子才說他們可與言《詩》。

至於「興於《詩》，立於禮，成於樂」的解釋，孔子是主張重禮樂之化的禮治的，要進於禮樂之化，就得靠《詩》、禮、樂三者來達成。邢疏云：「此章記人立身成德之法。興，起也。言人脩身當先起於詩，立身必須學禮，成性在於學樂。既學《詩》、禮，然後樂以成之也。」是知達成禮治，當注重《詩》、禮、樂三者的個人修養，而學《詩》是這三者中重要的第一環。這是《詩》與禮、樂配合起來的功用。所以孔子教他兒子伯魚，先教他學《詩》，再教他學禮，而有《詩》、禮的庭訓。

春秋時代，貴族們學詩最大的功用，是在朝會聘問時應對上的運用。從《左傳》等書的記載中，他們大多是斷章取義的賦詩表意以代言。這叫做專對。而當時一般人士對人講話發表意見時，也多引詩句為證以增強其意見的力量。所以孔子教伯魚就說：「不學《詩》，無以言。」當然，我們現在外交場合上已不再賦詩，對人談話，也不必引證《詩經》詩句，但寫起文章來，還是免不掉引詩以增飾，像「殷鑒不遠」（〈大雅・蕩〉）；「他山之石」（〈小雅・鶴鳴〉）等句，不是常用的嗎？而文章就是言語的延伸，寫文章也稱為「立言」，所以這一學《詩》的功用，多少還是留存著的。

其實前面我已說過，研讀《詩經》的功用在學做人，所以學了詩可以增進各種的功能，《論語・陽貨》篇載：

子謂伯魚：「女為〈周南〉〈召南〉矣乎？人而不為〈周南〉〈召南〉，其猶正牆面而立也與？」

這說明學《詩》可以擴大眼界，如果連〈周南〉〈召南〉都不研讀，就等於睜眼瞎子，像面對著牆壁，前面什麼也看不見了。

又，《論語・子路》篇載：

子曰：「誦《詩》三百，授之以政，不達；使於四方，不能專對；雖多，亦奚以為？」

這裡，學《詩》非但有關外交的得失，而且關係著政治的隆汙，因為你能體會出興、觀、群、怨的道理，應用於為政上，則你從政起來，自能得心應手。子游的做武城宰，就是一個例子。

孔子論《詩經》功用，大概如此，而至今還大多適合於我們這時代。

此外，我們也可專為欣賞研究我們古典文學而研讀《詩經》，對於它的內容與形式作種種精密的考察，予以評價。並與《書經》、《楚辭》等早期的作品作比較的研究，或考察它對後世文學的影響而確立它在我國文學史上的地位；或且專門研究三百篇的用韻而作古音的考證；《詩經》的文字，也可作專門研究的對象。

文學是時代的反映，《詩經》也不例外。因此，我們研究周代的歷史，也非以《詩經》作為史料來研讀不可。其中有周代大事的歌詠，周代政治情況以及民情風俗等社會形態的描寫，社會結構的遺跡，都可供參考。而其中涉及我國基本文化孔孟思想的形成過程的研討，尤其值得我們密切的注意。

還有，我們要讀《詩經》，就要知道些周代地理的知識。反之，為研究周代地理，我們也得研讀《詩經》，來作《詩經》涉及地理的考證；要研究《詩經》時代有些什麼動物植物，當時的宮室衣服等名稱與形態，也得先行詳細研讀《詩經》。就是要研究歷代《詩經》學者對《詩經》研究的情形，也非先熟讀三百篇不可。當然，這些本應作為誦讀《詩經》後進一步的研究，關於這方面的著作，《四庫全書》中就已有宋王應麟的《詩地理考》，元許謙的《詩集傳名物鈔》等書的採錄，《詩經》學的歷史演變，還沒有專書問世。

（原載《孔孟月刊》）

書籍介紹

本文摘錄自《詩經研讀指導（二版）》，東大出版

作者：裴普賢

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經學名家裴普賢經典教本

本書為裴教授指導學生研讀《詩經》的專著，乃其講授《詩經》積十年之經驗所寫成。舉凡研讀《詩經》之目的與方法，研讀詩經應有知識之具備，均有精確之說解。而於《詩經》的時、地、字、詞、詩旨、作者以及名物等各方面的探討，亦均有範作以示例。其中，詩經研讀法及六義之興義發展的探討，深具價值，實屬《詩經》導讀佳構，亦為不可多得之一本《詩經》學的著作。

Photo Credit: 東大出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬