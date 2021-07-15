疫情下法國表演藝術圈動盪起伏，閉關期間每個人都意識到需要的是哪一種文化

因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，法國在歇業超過兩百天後，相關藝文活動在5月19日美術館、紀念碑、劇院和其他有座位的表演廳重新開放，7月5日週一，法國表演藝術圈最盛大的夏季盛宴——亞維農藝術節（Festival d'Avignon）也在眾人矚目期待下展開。

然而在觀眾和工作人員都必須戴口罩、出具「健康證明」的此時，我們不能忘記僅幾個月前，法國劇場間歇性工作者在全國各地發起的「佔領」劇場抗議活動，不能假裝危機已過，停止想像「後」瘟疫的另類劇場，以及趨於普遍化的不穩定間歇性工作在未來對勞動市場帶來的可能。

大拜拜戲劇節重新上場

亞維儂藝術節主要分為兩部分，亞維農In（Avignon In）和亞維農Off（Avignon Off），實際上是兩個不同的藝術節，為了區分方便而以In、Off分辨。而當亞維農不再連續第二年成為表演藝術的死城，不論是亞維農In和Off戲劇節都不取消、不推遲照常舉辦，將近一個月的劇場大拜拜藝術節，亞維農In今年與眾不同的主題「記住未來」（SE SOUVENIR DE L’AVENIR），推出46個表演、40個場地150個演出、兩個展覽、70場辯論和會議。而6月底才確定的「好消息」，更是所有劇場空間都獲准可賣出100%的座位。

亞維農Off戲劇節更是法國最大的，估計近6500萬歐元的現場表演市場。藝術節去年被迫取消， 今年則一直存在不確定性，只有 752個劇場團體選擇參與 （包括66家外國的，主要是歐洲的劇場團體）。1070場演出，包括923個新創作。演出數量比2019年減少三分之一，並將在116個劇場空間上演。

危機限制下的狂歡節慶

當法國此時街上已經不再規定需要戴口罩，在亞維農街上則依舊規定要戴口罩，因為藝術節期間滿城狂歡街上總是擠滿了人。而如果不是戶外表演，室內活動之間更規定必須有45分鐘的通風時間。表演團隊和技術人員都必須戴口罩，並每週接受COVID-19檢測一次。亞維農IN戲劇節中也已經有南非表演團隊因團員感染而取消演出。

此外，觀眾的健康證明也是強制性的，即接種一劑疫苗加上兩週的期間，或不到48小時內的PCR檢測，且「通行證」必須隨身攜帶否則會被取締。通行證使觀眾可以進入超過1000人的活動和場所，而且這不僅是藝術節等活動，更包括如足球賽、大型演唱會等，戶外和室內的任何大型活動。

同時，我們千萬別忘了，亞維農藝術節這種大型藝術活動與業界、地方政府各階層都有理不清的複雜關係，特別是亞維農這種經濟極為依賴夏季遊客的南法城市，雖然沒有東京奧運的規模和投資或預算，但這圈內最重要的大拜拜藝術節影響深廣，眾人都「需要」它不再第二次關門。這在歷史上，法國戲劇圈多次的全國大串連抗議，都未曾使亞維農藝術節真正停擺就足以說明。

閉關禁演期間，全法串連佔領劇場

法國自2020年10月底因COVID-19危機而關閉的劇院，2021年3月初動員法國全境劇場的「佔領」運動，要求重新開放文化場所，包括巴黎的奧德翁劇院（Odéon，Théâtre de l’Europe）、拉科林劇院（La Colline，Théâtre National）和斯特拉斯堡國家劇院（TNS，Théâtre National de Strasbourg），四個國家劇院中的三個皆被佔領（戲劇院，不包括歌劇和舞蹈，第四個是 Comédie-Française）。

他們每天24小時「定居」在劇院內，如同在自己的工作場所「居家隔離」，向當局提出挑戰，號稱要「佔領」到國家做出具體回應，要求改善受COVID-19危機影響的間歇性工作權利，還呼籲法國所有戲劇藝術學校、音樂學院都應加入該運動。

示威者要求延長間歇性制度的「白色年」（L'année blanche），繼續暫停計算工時（間歇性制度涉及每年約12萬名藝術家和技術人員補助，條件是在12個月內工作507小時），並將其擴大到所有不穩定和季節性工人，以及在面臨不穩定情況時採取緊急措施。

佔領劇院的運動從巴黎奧德翁劇院開始，蔓延到法國各地大約100家劇院，整個佔領運動更直至五月底藝文活動重新開門之後才落幕。

Photo Credit: AP / TPG Images 奧德翁劇院前的佔領活動

「流工」間歇性工作者的怒吼

不穩定的間歇工作是劇場、電影等職業與生俱來的特性，一系列短期工作合約，他們是當下漸漸成為勞動大軍主流的「非典型」勞工「流」工的鼻祖，也是非典型勞動的「典型」。

也別忘了2016年法國總罷工抗議工作法修法，發起號稱法國「佔領」運動的「黑夜站立」（Nuit Debout）佔領巴黎協和廣場，當時劇場工作者也在不同城市佔領劇院。今年的佔領抗議施壓，則要求繼去年5月法國政府延長「白色年」至今年8月31日之後，再度延長一年。

馬克宏（Macron）政府最終在五月初宣布只延長「白色年」四個月，至2021年12月31日。具體而言，這意味著到今年底為止，這些專業人員「不需要」在過去12個月內工作507小時「才能」獲得失業救濟金。因此，從2022年1月起，間歇性工作者將再次必須證明至少工作507小時才能獲得新的失業權利。但歇性工作者的「合格身份」期限將延長至12個月以上，在其上次開放權利的限度內。

與此同時，更強調支持那些剛剛開始職業生涯的年輕職人，從2021年9月起提供特殊就業援助計劃，如將30歲以下年輕人獲得間歇性身份的門檻降低六個月（通常要獲得此身份就已經很不容易），並為26歲以下文化工作者預留了3000份輔助合約（新的「技能就業」）。並以專款支持最脆弱的創作團隊、駐地創作者和年輕畢業生。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 馬克宏

想像劇場結構性的轉型

這一切當然都是在希望從2022年初開始，文化領域的活動將恢復正常的前提之下。但即使法國勞工部和文化部都表示，願意研究進一步擴大支持間歇性工作者的措施，但這顯然與「佔領」劇場運動的的一系列訴求，對劇院當前和未來的轉型反思，表演藝術未來更結構性的轉型有相當的距離。

可以說這些間歇性工作者一直致力於發明新的形式，創新以適應一切。更不用說在閉關之際體驗網路創作、體驗工作數位化。也因此，劇場的主要使命顯得更加清晰，劇場人更自覺有義務去重塑與觀眾的聯繫，即使有線上、數位等可能性，但劇場現場表演顯然不是電影院，是面向觀眾的創新和再創造，閉關後「再次」與觀眾建立新的關係。

「新 」空間？

在世界癱瘓的一年多來，藝術家們用新計畫設法克服障礙，例如在疫情之下特別去照顧被孤立的、遠離文化的人，如用音樂、雜耍、魔術、偶戲、說書等，下鄉服務小地方的協會機構，針對非都會觀眾的小預算小計畫，而不是總在上百上千人面前表演的大劇團大舞台。

表演藝術家們當然也沒有停止發明新的「舞台」，網路、中庭、街道… 任何允許公共集會的地方、教堂、養老院、監獄，當然更還有學校。隨著劇院關閉，人們終於將他們在學校的作品稱為真正的作品。顯然，更因為當下法國文化部專款支持表演藝術家在各地學校的所有藝術活動，這真的一點都算不上「創新」，在舞台下的表演不是什麼新鮮事，只是從未如此獲重視。

Photo Credit: AP / TPG Images 法國文化部長

「後」劇場

當佔領運動和許多文化專業人士呼籲「文化新政」，即使亞維農大拜拜藝術節重新上場，文化活動正在全面重新啟動，但重點在於到底是哪一個文化？我們也千萬別忘了，打著「Start-up Nation」不斷鼓吹創新的馬克宏政府，上任以來驚人之處也在於完全沒有真正的文化政策，而總是讓位給新的「管理」理念。但文化並非一種政治營銷工具，藝文更不意味著休閒的總和。

在劇場表演重新開演之際，把觀眾帶回一個封閉黑暗的地方的確是一個新挑戰。不過， 我們確信每個人在閉關期間都意識到了真正缺少的東西，真正需要哪一種文化。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航