李根政：台灣是時候該討論「水價合理化」問題了

文：李根政（地球公民基金會執行長）

Photo Credit: 地球公民基金會

台灣各縣市的自來水，除了金馬之外，都是由台灣自來水公司供應，台北市則由台北自來水事業處供應。台水公司一度水的價格約是11元，台北市的水價約是7元（如上表），這樣的水價是全世界第三低，僅次於非洲模里西斯、伊朗兩國。根據台水公司的統計，台灣每人每月的水費平均支出約是108元，占國民消費支出比例約0.2%，相當於一杯最便宜的星巴克咖啡。

一度自來水是1000公升，可以裝上1,667瓶600CC的瓶裝水，可見自來水之廉價，瓶裝水之昂貴。

自來水供應了住宅、商業、工業用戶，用水量有大有小，水價的合理化，可以增加節水、使用再生水誘因，提昇節水產業和技術的發展，讓國人面對極端氣候下，減少缺水的風險。

討論水價的三個面向

水是維生的必需品，和空氣一樣重要

所以，應該是公共服務的一部分，不能變成純粹的商品，任意哄抬，讓弱勢者無水可用或難以負擔。但是，水也是公共財，不應該任由少數人耗用，或者因為一部分人浪費水，導致集體的缺水風險。

用水越多，單位水價應越高，所以討論水價合理化，不是齊頭式的提高水價，而是拉大級距

根據台灣自來水公司報告，每月使用50度以上的用水大戶只佔5%，卻使用高達41%的用水量，而目前台灣平均水價約11元，一般20度以內用戶一度7至9元，工業大戶一個月用3、4萬度，一度卻只收12元，兩者只差3元差距顯然不合理。

水價必需反映用水的生命週期成本

從水源開發和營運管理、淨化處理輸送、管線維護與更新、污水處理等都應計價。例如，近年來，台灣的原水開發成本每度已超過20元，但水價平均卻只有11元，就不合理，此外，直接供應原水給工業大戶的水價，也應該合理反應成本，不應變相補貼企業。

關於自來水價調整的建議

有關調整方案，個人初步建議是：先行提高台北市水價，和全國其他地區相同，然後參考台北市的水費級距率，從加大級距費率差異開始，例如：用水量1-10度不調漲（初估約80萬用戶）；11-30度漲為1.5倍（初估430萬用戶）；31-50度（初估100萬用戶）漲為2倍，但對於50度以上，約28萬的用戶，就實施3倍至6倍的水費。

如此，12%左右的節水戶不調漲；83%常態用水戶僅微幅調漲，可以讓超過95%用戶仍享用低水價，讓真正的用水大戶付出最高6倍的單位水價，不僅符合用水的正義，又創造出節水誘因。只要50度以上的用水戶，每度水價調高到20元以上，則已接近再生水和海水淡化的成本，自然就產生投資和使用的誘因。

再者，自來水公司有盈餘，可以把全台老舊的PVC塑膠水管，加速汰換為不鏽鋼水管。

Photo Credit: 地球公民基金會

台北市的水價全國最低，每日人均用水量卻是全國第一。台北市1到20度的級距，每度水只收5元；其他縣市1到10度級距，每度7.35元；11-30度，每度9.45元，翡翠水庫蓋在新北市，供給台北市用水，新北每度用水反而比台北市民貴，本就不合理。台北市提高水費後，其收入應全數提供新北市改善自來水管線漏水，作為基本的互惠。

因此，另一個建議是提高基本費。水費中的基本費是依水管口徑粗細收費，北水是20mm收136元，台水是20mm收71.4元，相較之下，台水比較便宜，因此，雙北居民實際支出的水費很可能差不多。台水公司的供水區域廣且難度高，其基本費理應比台北市高，最起碼應該拉平。

此外，水價調整雖相較於油價、電價對物價和家庭支出衝擊小，但仍然是很敏感的民生議題，歷來的執政者避之為恐不及，深怕得罪人民，所以數十年來都排不上政治議程。

逢此百年大旱，缺水已成不得不處理的嚴重國安課題，水價合理化是面對氣候緊急時代必要之舉，建議政府應提出合理化的評估方案，包括水費提高之後的用途規劃，然後將所有評估資料公開，舉辦公共論壇，啟動社會對話，尋求共識，筆者之建議方案僅供討論參考。

延伸閱讀

本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航