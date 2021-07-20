《暗殺世界史》：引爆第一次世界大戰的斐迪南大公之死

文：約翰・維辛頓（John Withington）

現代——世界大戰與恐怖主義

暗殺永遠無法改變世界的歷史嗎？

那麼，哈布斯堡王朝奧匈帝國（Habsburg Austro-Hungarian Empire）皇位繼承人法蘭茲．斐迪南大公（Archduke Franz Ferdinand）的暗殺事件又怎麼說呢？

每個人都知道這起事件引發了第一次世界大戰！

法蘭茲．斐迪南大公

法蘭茲．斐迪南的缺點很多，他脾氣暴躁、冥頑不靈、恃強欺弱，但他深愛他的妻子。

他原本要娶的是一位女大公，但他在追求她時，卻愛上了她的女侍臣蘇菲．喬特克（Sophie Chotek）。

蘇菲是一位家道中落、阮囊羞澀的女伯爵，當時在位的皇帝法蘭茲．約瑟夫認為她的地位配不上大公，但法蘭茲．斐迪南堅不讓步，因此，在一九○○年他們終於結婚了，代價是他們的孩子將被排除於皇位繼承權之外，而且蘇菲也必須承受各種輕慢的待遇，譬如不得冠上大公夫人與皇室殿下的頭銜，在正式場合也不得坐在她丈夫身邊。

這些讓法蘭茲．斐迪南惱怒不已，但其中有個漏洞可鑽，因為斐迪南既是陸軍元帥，也是奧匈軍隊的總督察長，當他以這些身分執行公務時，他的妻子可以陪在他身邊。因此，在一九一四年六月二十八日的這個週日，適逢他們結縭十四年周年慶，大公就帶著蘇菲跟他一起前往波士尼亞（Bosnia）督察軍隊。

波士尼亞由鄂圖曼帝國統治直到一八七八年，巴爾幹半島的部分地區在「革命時期」曾是暗殺的溫床，該地區與毗鄰的塞爾維亞，發生了一連串的叛亂事件，結束了土耳其數千年來的統治。

但是，在塞爾維亞獲得獨立之際，波士尼亞卻拱手移交給了奧匈帝國，這使它的人民憤怒不已，尤其是塞爾維亞民族。在波士尼亞的邊境內，許多團體組成以促成斯拉夫民族的統一，但對哈布斯堡王朝的奧匈帝國統治者來說，「泛斯拉夫主義」（Pan-Slavism）是一大威脅，它的臣民包括了兩千三百萬的斯拉夫人，是故統治者們對塞爾維亞高呼「泛斯拉夫主義」的憂心與日俱增。

人們認為法蘭茲．斐迪南希望讓帝國的斯拉夫人擁有更大的自治權，但塞爾維亞政府對此並不樂見，擔心此舉可能會削弱斯拉夫民族主義的熱情，而政府正是希望利用這股熱情來擴展邊界。

德拉古廷・迪米特里耶維奇（Dragutin Dimitrijević）

接著，在當時已然混亂不堪的動盪局勢中，又出現了被稱為「黑手」（Black Hand）的邪惡團體，目的在藉由恐怖主義團結所有的塞爾維亞人。

深受巴庫寧與涅恰耶夫的《革命者的教義問答》以及「行動的宣傳」所影響，該團體建立了一套神秘的間諜網絡，只以數字或代號互稱，並且只透過中間人聯繫，以便保持最嚴密的安全性。

其中的一位創立者，就是瀟灑迷人的德拉古廷．迪米特里耶維奇（Dragutin Dimitrijević）上校，他是塞爾維亞情報部門的一名大將，代號為「阿皮斯」（Apis，意指「蜜蜂」），他一直忙於皇室成員的暗殺計畫，雖然並不總是成功。一九○三年，他策劃殘酷謀殺塞爾維亞國王與皇后，並在行動中受了傷，當時，受害者殘缺不全的屍體從二樓的窗戶往下扔到一堆糞肥上（塞爾維亞國王被認為過於親近奧地利，且愈來愈獨裁專橫）。

這起謀殺使迪米特里耶維奇在謀殺國王繼任者的道路上，往前邁進了一大步，但他在一九一一年試圖殺害法蘭茲．約瑟夫的陰謀失敗了，於是這位上校便將矛頭轉向了法蘭茲．斐迪南。

加夫里洛・普林西普（Gavrilo Princip）

一九一二年，一名十八歲的波士尼亞塞爾維亞（Bosnian Serb）人加夫里洛．普林西普（Gavrilo Princip），因參與一場反抗奧匈帝國當局的示威遊行而被學校退學。身為致力於終結奧地利統治的「波士尼亞青年」（Young Bosnia）運動成員，據說普林西普還曾用指節銅套威脅那些不願參與的男孩。

他深受一位名叫波格丹．澤拉吉奇（Bogdan Žerajić）的烈士啟發，那是一名二十二歲的醫學院學生，曾於一九一○年試圖槍殺波士尼亞總督，並在錯失目標後開槍自殺。普林西普說，他會花上好幾個晚上，在澤拉吉奇的墳墓旁「思考我們的處境及我們悲慘的狀況」。

出身農戶階級的普林西普讀過巴庫寧與克魯波特金，但在一九一二年至一九一三年，當「巴爾幹戰爭」（Balkan Wars）爆發時，他到塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade），想加入游擊隊與土耳其人作戰，卻因過於病弱被拒絕了。

在萬分沮喪的情況下，他和一群朋友開始在貝爾格勒的咖啡館醞釀一起陰謀，參與者有他的室友特里夫科．格拉貝斯（Trifko Grabež），十九歲，是一位東正教牧師的兒子，也是密謀者中唯一一個有犯罪前科的人，原因是毆打老師。

普林西普的另一個朋友內德利科．查布林諾維奇（Nedeljko Čabrinović）也是十九歲，他是一名印刷工，為一間專事無政府主義文學研究的公司工作。查布林諾維奇患有肺結核，但他相信自己被賦予了超人的力量。

他們與「黑手」取得了聯繫（不確知是誰去接近誰），總之，在一九一四年五月底，恐怖組織將他們偷載到波士尼亞，讓他們加入一個由二十三歲的「黑手」成員達尼洛．伊利奇（Danilo Ilić）所吸收的四人組織，組織中還有二十八歲的穆斯林木匠穆罕默德．梅哈邁達巴希奇（Muhamed Mehmedbašić），他參與了一次失敗的暗殺陰謀；另有兩名十七歲的男學生瓦索．庫布里拉維奇（Vaso Ćubrilović）和茨維特科．波波維奇（Cvjetko Popović）。

他們原來要暗殺對象可能是波士尼亞的新總督奧斯卡．波蒂奧雷克（Oskar Potiorek）將軍，但是迪米特里耶維奇要他們將對象換成法蘭茲．斐迪南（迪米特里耶維奇憎惡塞爾維亞總理，是故他此舉的主要目的可能是使塞爾維亞政府難堪）。「黑手」提供了一些槍炮訓練，以及四把手槍、半打炸彈、氰化物膠囊（意味著這是一項自殺任務）。

塞爾維亞政府聽到這項陰謀的風聲，陷入進退兩難的處境。已經有很多人站在「黑手」這一邊，但這個國家已被巴爾幹戰爭消耗殆盡，它現在最不需要的就是與奧地利再起紛爭，但另一方面，倘若過於決絕地去阻撓該團體，又會造成許多塞爾維亞人不滿。因此，塞爾維亞政府一方面不怎麼積極地試著在邊界攔截那些陰謀者，另一方面也不怎麼熱心地向奧地利政府發出警告，建議法蘭茲．斐迪南不要前往塞拉耶佛（Sarajevo）。

這項警告沒有被奧地利政府理會。因此，在六月二十八日這個陽光普照的美好早晨，法蘭茲．斐迪南大公和妻子坐上一輛駛往塞拉耶佛市政廳的敞篷車。

大公擔心預算不足，因此並未要求額外警力，只以手邊可調配的警力湊合著用。他曾面臨許多死亡威脅，但他採取一種哲學觀點來看待這件事：「我們始終處於死亡的危險中，所以一個人能做的就是相信上帝。」

大公要求司機開慢一點，讓群眾可以清楚看到他們這對皇室佳偶，而沿著這條路線，每隔一段距離就有一名刺客已然就定位，伊利奇或許並未武裝，而是遊走於他們之間，以確保一切按照計畫進行。

第一個看到法蘭茲．斐迪南的刺客是梅哈邁達巴希奇，但是當六輛車子的車隊經過時，有一名執行公務的警察距離他很近，所以他沒能採取行動。

第二個看到大公的是查布林諾維奇，他丟出裝滿鐵釘的炸彈，但大公的司機看到朝他們丟擲過來的炸彈，於是加速前進，因此，炸彈從車上彈開，並在馬路上爆炸，炸傷了許多圍觀的群眾及大公的副官梅里茲（Merizzi）中校，蘇菲的臉頰也被輕微割傷。

查布林諾維奇迅速咬開他的氰化物膠囊，但毒藥已過了「有效」日期，因此他跳進河裡想淹死，但河水又太淺了，他嘔吐著被群眾抓住送交警方。

庫布里拉維奇沒開槍，他後來說，那是因為他覺得對不住公爵夫人；而波波維奇與格拉貝斯就和梅哈邁達巴希奇一樣，都一時膽怯慌張地溜回家了。

普林西普聽見了爆炸聲，並向發生地點跑過去，接著就看見法蘭茲．斐迪南的車子加速駛過他身邊，他來不及開槍，他沮喪地走進一間咖啡館，這一群拙劣業餘者組成的暗殺小組已經曝光了。

沒想到，大公卻又給了他們第二次機會。

儘管法蘭茲．斐迪南對於暗殺有著他的哲學觀點，但是等到車隊抵達市政廳時，他的暴怒是可以理解的。市長自己也坐在車隊中的一輛車內，他膽戰心驚地開始發表他的歡迎致詞，但被大公的怒吼打斷了：「我來這裡作客，而你的人民卻是用炸彈來歡迎我！」

過了一會兒，法蘭茲．斐迪南冷靜下來並恢復沉著，決定取消參觀國家博物館的計畫，以便去醫院探望梅里茲。法蘭茲．斐迪南的若干隨行人員表達了他們的擔憂，但波蒂奧雷克對他們嗤之以鼻：「怎麼？你們真以為塞拉耶佛滿街都是刺客嗎？」大公亦設法說服蘇菲待在安全的地方，但她堅持要陪在他身邊。

為了提供額外的保護措施，負責維安事宜的弗朗茲．馮．哈拉赫（Franz von Harrach）伯爵還站在這對皇室夫婦座車旁的踏腳板上，但是沒有梅里茲居中協調一切，事情變得一團亂。

波蒂奧雷克規劃出一條據說是更安全的新路線，但他卻忘了告訴法蘭茲．斐迪南的司機，所以當大公的車子轉錯彎時，大公向司機大喊停車，而當他這麼做時，他們的車子剛好就停在普林西普藏身的咖啡館外頭。

這位年輕人不敢相信他的好運，這讓人聯想起法國亨利四世被暗殺的場景，三百零四年前，亨利四世也是在陷入巴黎擁擠的車陣時被殺，於是，普林西普走上前，二話不說地在不到五碼的距離朝目標開了兩槍。

哈拉赫是站在座車旁的踏腳板上保護著大公夫婦沒錯，但是他站錯了邊，他站在離路邊較遠的那一邊。

普林西普的第一槍擊中了法蘭茲．斐迪南的脖子，第二槍的目標可能是波蒂奧雷克，但是當受傷的大公試圖擋住妻子以保護她時，子彈剛好射中蘇菲的腹部。汽車加速駛離，但幾分鐘之後，這對皇室夫妻已雙雙斃命。

普林西普也吞了氰化物膠囊，但效果沒比查布林諾維奇好多少，他還試圖開槍自殺，結果被群眾抓住， 如果警方沒及時干預並逮捕他，群眾就要對他處以私刑。

歐洲的宮廷同聲悲悼，波士尼亞則出現了反塞爾維亞人的暴動。世界各地瀰漫著憂心忡忡的氛圍，美國的《基督科學箴言報》（Christian Science Monitor）苦惱地評論：「沒有人知道這一切代表了什麼。」

普林西普試圖聲稱他是單獨犯案，但查布林諾維奇供出了提供武器與金錢的共犯。在一次圍捕慣犯的例行行動中抓到了伊利奇，他願意說出一切以換取活命。沒多久，除了逃到蒙特內哥羅（Montenegro）的梅哈邁達巴希奇，所有的共犯都落網了，另外，還有將近二十名提供武器、金錢或其他幫助的人也被控告。

普林西普在接受審判時毫無悔意：「我看到我們的人民被不斷地摧殘⋯⋯這是為什麼我一定要報仇，而且我一點也不後悔。」當局似乎展現極為審慎的公正，五名持有槍械與炸彈的共謀者都不到二十歲，因此不會被判處死刑，只有伊利奇與另外兩名提供協助者被處決，其中一人是庫布里拉維奇的哥哥。至於確實在暗殺地點持有武器的人，則被判處長達二十年的有期徒刑，因此，擁有超乎常人力量的查布林諾維奇、普林西普及格拉貝斯，都在一戰結束前患上肺結核而死於獄中。

普林西普被這場戰爭嚇壞了，不敢相信是他們的行動導致了戰爭的爆發，而查布林諾維奇則懊悔不已，說道：「如果我能預見接下來會發生的事，我會坐在炸彈上，讓我自己被炸得粉身碎骨。」

迪米特里耶維奇因為參與了另一項失敗的暗殺陰謀（目標是另一位亞歷山大國王、塞爾維亞的攝政王，以及後來的南斯拉夫國王），而在一九一七年被審判並處決，儘管他的罪行仍留下了諸多疑問。

梅哈邁達巴希奇在第二次世界大戰期間死於塞拉耶佛，波波維奇與庫布里拉維奇都活到了耄耋之年，庫布里拉維奇還在狄托（Tito）的南斯拉夫共產黨政府擔任過部長。

那麼，法蘭茲．斐迪南的暗殺事件是否導致了第一次世界大戰爆發？

有一種看法是認為，歐洲已分裂為兩個相互競爭的聯盟，一方是德國與奧地利，對抗另一方的俄羅斯、法國、英國，這意味著戰爭是無法避免的。法蘭茲．斐迪南遇刺或許是引爆這場大火的火花，但如果這個事件沒發生，那麼遲早也會發生另一事件成為導火線。

其他人則認為，法國議會在激進份子與和平主義者分庭抗禮下，兩個聯盟的敵意似乎已有緩和趨勢，德國與英國的關係也有了改善。還有個理論是說，德國一直渴望發動戰爭，認為德國軍隊在一九一四年正處於鼎盛時期，但法國與俄羅斯很快就會趕上，因此，當奧地利在暗殺事件發生後一週向德國求援，德國是否將其視為開戰的絕佳契機？（德國同時也敦促它的盟友堅不讓步）

但從另一方面來說，德國皇帝與軍事首長當時都去度假了，你也可以說，這個國家憑藉其強大的工業實力，正穩步成長為歐洲的第一強權，根本毋須借助戰爭之力。

又或者，世界大戰的真正原因，其實是暗殺事件發生後，政客所犯下的一連串錯誤與誤判？

當然，表面上看來似乎並沒有人迫不及待地要利用法蘭茲．斐迪南的謀殺來開戰，直到七月二十三日，奧地利才發出最後通牒給塞爾維亞，顯然在那之前，奧地利仍在尋找塞爾維亞政府涉及這項陰謀的相關證據，但並沒有找到。

儘管最後通牒的目的極盡羞辱與難堪之能事，塞爾維亞仍打算忍氣吞聲地全數嚥下。可是五天之後，奧地利還是宣戰了，接著，塞爾維亞的保護國俄羅斯覺得它也必須動員起來。這是否代表著一種威嚇，而非戰爭的起跑槍？我們永遠無從得知，因為德國、法國及英國很快就都投入了戰爭的動員、最後通牒及宣戰。

法蘭茲．斐迪南遇刺三十七天後，第一次世界大戰爆發了。

不論導火線為何，這場戰事對塞爾維亞與奧匈帝國毫無助益。在所有的參戰者中，塞爾維亞因暴力或疾病而死傷的人口比例（百分之十五）高於其他國家，而偉大的奧匈帝國則是解體了。

書籍介紹

本文摘錄自《暗殺世界史：從四千年的暗黑殺手行動，窺探人性中的陰謀算計，歷史也因此改變》，墨刻出版

作者：約翰・維辛頓（John Withington）

譯者：林資香

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暗殺比興起戰爭、革命更人道？

一個孤身犯難的刺客，能完成一支軍隊做不到的事？

從印度聖雄甘地被槍殺，到美國總統甘迺迪遇刺；

從古羅馬獨裁統治者凱薩被亂刀刺殺慘死，到民權運動領袖馬丁路德金恩成仁取義……

四千多年來，充斥著刺客暗殺權勢者與名人之案件！

從古至今，這些突如其來的刺殺，每一樁不僅意味著一個生命的終結，更導致人類的歷史因此走上截然不同的軌道！

「刺客」就是改變歷史的轉轍器！

古往今來一樁樁的暗殺事件，都令世界爆發天翻地覆的劇變。

本書從現今所知「第一個為人所知的暗殺受害者」，一位死於西元前2333年的古埃及法老王開始介紹，

一路橫跨波斯、敘利亞、中東、歐洲、中國、印度、拉丁美洲、羅馬帝國、法國大革命到現代恐怖主義，時間跨度長達四千多年。

前仆後繼的殺手們，依據自身專擅，利用刺殺、毒殺、勒殺、槍殺等手段達到目的、完成任務，鮮明地展現了殺手們偏執熱愛近距離觸殺目標的快感。

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搜羅史上最具戲劇性的刺殺事件

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現在請隨作者一起進入《暗殺世界史》，探究從古埃及到現代，縱橫四千年的暗殺歷史！

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰