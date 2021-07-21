《恐怖醫學史》：前額葉切除術——全世界超過五萬人被打造成沒有自律性的「殭屍」

文：李載澹（이재담）

用手術治療精神病——前額葉切除術

愛爾蘭裔的美國工人費尼斯．蓋吉（Phineas Gage，一八二三年∼一八六○年）工作能幹，性格開朗。一八四七年，在山上爆破碎石作業中，費尼斯遭逢不幸，被爆炸中飛來的鐵棍砸中前腦。被認為回天乏術的費尼斯接受手術後，奇蹟存活。費尼斯傷癒後性格產生了戲劇性變化。儘管記憶與智力一如既往，但他變得暴躁，無法抑制內心原始的欲望。這個例子清楚地呈現了人的前額葉如果動了手術，會影響到性格變化。

瑞士醫生約翰．戈特利布．布爾克哈特（Johann Gottlieb Burckhardt，一八三六年∼一九○七年）受到啟發，成為了第一個替精神病患者動腦手術的醫生。他切除六名精神病患者的前額葉，在一八九一年公布結果。然而，由於約翰此舉存在許多倫理方面的問題，並且有患者因此身亡，是以沒獲得其他醫生的響應。

一九三五年，美國的約翰．富爾敦（John Fulton，一八九九年∼一九六○年）於倫敦精神科學會報告，破壞黑猩猩的前額葉能明顯減少攻擊傾向。葡萄牙神經外科醫生安東尼奧．埃加斯．莫尼斯（Antonio Moniz，一八七四年∼一九五五年）也參與了學會。莫尼斯返回里斯本後，嘗試切斷連結精神病患者的視丘與前額葉的神經纖維。這同樣存在著倫理問題。莫尼斯的論文一發表，數位醫生跟著仿效，視為治療重度憂鬱症或治療有攻擊傾向的精神病患者的最後手段。莫尼斯以發明腦血管造影而聞名，以此獲頒諾貝爾生理學或醫學獎。

另外，美國的華特．弗里曼（Walter Freeman，一八九五年∼一九七二年效仿莫尼斯的方法，研究出通過局部麻醉簡單切開前額葉腦白質的手術，手術平均只需耗費幾分鐘。他將細長的錐子放入患者的眼眶，穿過骨頭進入顱腔，切斷與前額葉連結的神經纖維。他充滿熱情地推廣自己的手術方式，美國全境精神病院與收容所將其作為控制做出不合宜行徑的患者的手段。

結果全世界超過五萬人在沒有科學的根據下，接受了前額葉切除術。儘管這個手術有助於鎮定衝動及暴力的患者，但也立即被查出副作用也不容小覷。被切除前額葉的人會變得冷漠無情，事事漠不關心，被打造成沒有自律性的「殭屍」。包含美國在內，許多國家甚至利用這種手段清除問題人物、反抗人士、政敵或其他敵人。

幸好在一九五○年代開發出治療精神病及憂鬱症的藥物，前額葉切除手術施行次數急降。不過精神病手術並未完全消失。碰到患者因重度憂鬱症、不安症、癌症末期或神經損傷導致慢性疼痛，偶爾還是會施行這種手術。時至今日，每年仍有數十名通過嚴格評估標準的患者接受施術。施術方式當然不再像以前一樣持錐子往顱骨上打洞。這都是歸功於一九七○年代瑞典的拉斯．克雷塞爾（Lars Leksell，一九○七年∼一九八六年）把電腦斷層掃描裝置與放射線加速裝置結合，從而開發出神經外科放射手術，即使不打開顱骨，醫生也能替患者進行簡單的腦部手術。

恐怖的錐子——前額葉切除術

一九三五年七月，耶魯大學學者約翰．富爾敦在倫敦精神科學會發表論文，主張切除黑猩猩的前額葉能消除攻擊性。兩個月後，當時出席同一場會議的葡萄牙神經外科醫生安東尼奧．埃加斯．莫尼斯，嘗試用冰椎破壞精神病患者腦部連結前額葉與腦幹的神經纖維。患者果然變得乖巧，連帶行動遲緩下來。後來他把這一年二十名患者的手術結果記錄下來，寫成論文。

美國神經外科華特．弗里曼從莫尼斯論文中獲得靈感，籠絡另一名神經外科醫生詹姆斯．瓦特（James Watts，一七三六年∼一八一九年）。兩人一起改善了莫尼斯的手術，開始演講與宣傳，以達推銷（？）之效。據精神病院負責人表示，照顧一名難以控制的患者一年約需三萬五千美元。他聽說手術費用只需要兩百五十美元，就能得到相同效果。

弗里曼善於利用媒體炒作，《紐約時報》（The New York Times）還把他、瓦特與記者們共進晚餐的照片刊登在封面上。新聞報導稱他們尚未驗證的療法為「膽量過人的醫療光輝典範」。弗里曼是報紙上的常客，每次的報導都只強調手術的正面性，如：「我透過這種手術好起來了」、「比拔牙還輕鬆」等等。沒有任何記者提及手術會造成不可挽回的後果。

一日，弗里曼打開廚房碗櫥抽屜，看見一個破冰用的錐子。此前，義大利學者阿馬羅．菲安貝蒂（Amarro Fiamberti,，一八九四年∼一九七○年）發表過用刀穿透顱骨，從眼眶放入刀除去前額葉的方法。弗里曼認為錐子更容易穿透顱骨，也就是把細長的錐子放入患者的眼眶，穿過骨頭進入顱腔，從旁揮動，切除前額葉的獵奇手術方式。那時候弗里曼還不是外科醫生，只是瓦特的助手。他打算日後親自做這種手術，於是製作了能穿透顱骨的錐子。有名的「冰椎前額葉切除術」就此誕生。

截至一九五○年代中期，僅美國就有四萬人以上接受該手術。美國總統甘迺迪的妹妹羅斯瑪麗．甘迺迪（Rosemary Kennedy，一九一八年∼二○○五年）為了改善她「衝動攻擊傾向」也接受這種簡單的奇特療法。孰料，她從此成了傻瓜，被關入修道院。美國劇作家田納西．威廉斯（Tennessee Williams，一九一一年∼一九八三年）的姐姐羅絲．威廉斯（Rose Williams，一九○九年∼一九九六年）也因精神分裂症接受施術，同樣成了廢人。

一九五四年，一種利用氯丙嗪（Chlorpromazine）的藥物療法被導入，情況開始起了變化。一九六○年，歷時十年的器官持續追蹤研究結果發現，這一種手術存在諸多問題。過去，弗里曼走訪美國二十三州的五十五家醫院，積極招攬患者。肯．克西（Kenneth Kesey，一九三五年∼二○○一年）在一九六二年出版的暢銷小說《飛越杜鵑窩》（One Flew Over the Cuckoo’s Nest）給了弗里曼致命一擊。小說赤裸裸地描述精神病院對患者的人權蹂躪與非倫理治療的真相，並榮獲普立茲獎（Pulitzer Prize）。冰錐手術就此失去立足之地。一九六七年，弗里曼因撕裂患者腦血管，造成患者死亡，替「冰錐前額葉切除術」畫下永遠的句號。

書籍介紹

本文摘錄自《恐怖醫學史：甘廼迪愛吃睪酮、雙胞胎縫成連體嬰、莫札特被毒死？揭開那些歷史上沒人敢說出的暗黑真相》，墨刻出版

作者：李載澹（이재담）

譯者：黃莞婷

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Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬