【影評】《在黑暗中漫舞》：拉斯馮提爾表現出悲劇的善惡二元辯證，如夢境與現實彼此交錯

文：柴陽

夢境往往是一個「承先啟後」的世界：無論是童年中根植的恐懼、或是未來即將發生之衝擊的預現或反制，夢魘本身往往帶有繼承與被繼承的特性。在紛亂而幽暗的夢之場域中，所有意象都顯得虛幻、而有如同記憶或現實的既視感。

起先做夢時，你會不確定你手一揮敲落的花瓶，究竟是你潛意識中的懼意的碎裂、或是現實生活中物體物理性的解體；然而當你習慣了夢境的「虛構世界」，你便會逐漸放心而大膽地放縱自己的潛意識進行內心的裂解式解析，而不再相信「現實生活」之場域會在自己嘗試「敲碎自我意識具現化之物件」時潛入你的周遭。

這既會造成一個人將夢佔領自身肉體的時間拉長、而有如將自身縮回自我世界而拒絕溝通外，也可能會在現實生活中無意識地做出夢境的動作，導致自身受到（物理上的、或是因對「內心世界」之信任崩潰的心理式）傷害。

這就是所謂「白日夢」概念的生成，也是拉斯馮提爾（Lars von Trier）想藉由《在黑暗中漫舞》形塑出的主角形象——逐漸沉入無限的自我空間中做夢，卻發現這層虛構的歡樂夢境使得他在現實中「再無法去分辨他人樣態的善惡」，進而對「遺傳做夢」予兒子感到恐慌。

本片敘事方式相對來說十分直截，僅有一條主要的故事線依時序進行推展。主角莎爾瑪作為一逐漸失去視力的女性，為兩位各持強烈「善惡本性」的男性所周旋；主角因弱視／弱勢，無從判斷雙方男性的虛情假意或真實情感，因此做出了錯誤的判斷、殺害了惡方而使得自己落入了惡方地位，並同時開始進行自我反思的叩問——自己還「得以生存」嗎？在自己的精神狀態已經顯得如此脆弱的情況下，保存自我還有其必要性嗎？

主角以「不欲看完整部音樂劇」的意象，來訴說他寧可在高潮中嘎然而止，而不欲以緩慢的身姿進行對宿命的抵抗，早先暗示了本片的結局。

除了片頭使用了兩分鐘的色塊結合扭曲來形塑出幻境的視覺效果，本片基本上與導演先前所推動的「逗馬95」宣言風格類似：整部片的拍攝觀點似一個客觀的、隨身DV式的紀錄片角度，畫面不停地因手抖而搖動、鏡頭也經常有光學變焦的突兀感，有如導演作為「旁觀者」去對身旁的人物進行紀錄，而不對其施以如特效、或特別的特寫長鏡頭等等「畫面意象／人物意象」置換。

因此，觀者的角度也被限縮在一個觀察者的角色，而彷彿無從透過鏡頭指引進入解析角色的內在。這層客觀性，也類似呈現了以「人的肉眼」直接在劇場中「觀看音樂劇」的感覺。

問題是，莎爾瑪究竟想要「抵抗」什麼東西？這層「視線的衰退」又暗示了哪一種自我感知觸角的衰退？我們可以追根究底探查莎爾瑪在本片中的狂熱與恐懼。

主角的熱忱（或是生命的意義）很大程度體現在兩者上：其一即為音樂劇、其二即為為子治病；先從音樂劇的方面談起，主角對音樂劇的啟蒙點為他看過一部美國歌舞電影片，並對其中的男主角與美國的意象產生狂愛，認定其充滿幻想與奔放的氛圍為其在捷克「無法獲得」，而需遠道至美而獲得的。

Photo Credit: 光年映畫提供

值得注意的是，創造出主角原初慾望的存在是一部「電影」，電影本身不若現場音樂劇之形式，具有能將歌舞之幻想空間重複複製播放的特質，其會開啟一個非現實三維的平面虛構空間，便於使觀者脫出現實、戀物似地對其影像與聲音行復沓之追尋；然而，真正的歌舞劇卻是現實而轉瞬即逝的。

無論是在片初歌舞劇導演對演員的批判，乃至於片中主角殺人後現身時劇場中角色的拒斥感，真實存在在劇場中的歌舞劇具有世俗、不寬容且公共性強烈等特質。此時，主角童年記憶中的「歌舞劇電影」與當下發生的「舞台歌舞劇」便出現了斷點；此斷點正巧妙地搭配上了導演對「夢境／現實」的交互辯證。

就我的淺薄理解，我認為這層虛實間的對話，得以使用克莉絲蒂娃（Julia Kristeva）解析符號學中的兩個概念進行探討——「前符號態」與「符號象徵態」。

「前符號態」類似一種在嬰兒初生時與外界的初步互動形式，在此時嬰兒尚未習得語言，而無法以主體方式溝通，則與母親進行純身體上的互動，不具所謂語言型態然具有節奏等音律，這層符號概念亦體現在精神疾病患者的解離話語，或是構成「詩意」美感的片段言詞做展現；「符號象徵態」則是當嬰兒進入社會後所習得的、被社會規範限制的的表現態。前者無法在社會中組成「意義」，因此必然內在於後者，而需仰賴後者進行表述。

然而，此兩種符號卻仍然會在內心中形成一種「互文的張力」並互相影響，最終依賴書寫的方式，來將前者之慾望透過社會的辯證而規範化。

Photo Credit: 光年映畫提供

在本片中，莎爾瑪記憶中的「電影歌舞劇」作為一種原初的潛意識慾望，而需要透過表意的符號，也就是「劇場歌舞劇」似的現實生活進行白日夢之訴說；實際演練的現場歌舞劇（甚至是所謂當下生活中的「舞台」）充滿挫折與無所適從，我們可以看見主角不停受到對「過往記憶的潛意識幻境」之感召而進入劇場（無論是實際的劇場舞台，或是如水槽工廠、警察房間、牢獄、絞刑台等），卻不得不以「在『現實』中進行不存在的幻想」之白日夢方式退出。

一切的憶想幻夢，都必須以正在經歷的生活作為「意義承載的媒介」，但現實卻又逼迫主角進入內在的幻想空間——白日夢的出現，必須透過正在「社會存在的世界」發生的事件進行觸發——這兩種符號的相互對話充分體現出「深層記憶的湧現」一事與其「解離生活」的結果。

另一方面，我們可以注意到主角有時在進行幻覺時，實際正在水中轉圈、或錯誤操作機器等等，如同發呆似地在現實中神遊。我猜測，主角的「視力衰退」不僅僅只是改換了他的視角、或使其失去了工作機會，它反而更像是象徵了一種「外在光的全面退出」。

在逐漸無法與外界進行視線接觸之時，主角便變得越來越內在、逐漸沉陷於想像的感知空間中，與上述之過往記憶嵌合。原先，在工作順利、金錢逐漸累積的時候，主角是能夠接受視力降低的，畢竟自己的視力所用之唯一意義已經近於達成；然而，此原先穩定朝向破除宿疾的路線突然被男警察的偷竊打破平衡，使得原先已經不盡然需與外界聯繫、可享受演出音樂劇的主角被逼迫要再次認知到外界。

而此時，她的視力已經不足以去辨認外在的惡意了，知覺已經鈍化、善惡無法辨明，只有白日夢與音樂境顯得更加可人；直至最後，牢獄中所有聲響皆已消失時，主角便再無向外界溝通的能力而成為了物體，如其自述：歌舞劇「從來沒有可怕的事情會發生」，但這裡（牢獄）「太安靜了」；因靜謐而失語地懼怕，當唯一的自我對話餘地（也就是嬰兒似的、音樂性的前符號態）也被剝奪，基本上人就變成單純的物體了。

失明的意象可以簡單地解釋為失去視線，但也能依上述的視角解釋為主角「退縮回自我的小圈子」而只能受制於人、再也無法視清外人友善下的虛偽或真正的友善。

客體。機械化無限複製生成的、乏味的、與現實緊密連結的白日夢搭配著自己時常呆滯的笑容，彷彿使主角被預設進入了無力自我創造的、被他者支配的客體位置；主角因此將自我「重新見光」的責任轉交給兒子身上。如同第一段所述，「夢境」本身帶有繼承性與被繼承性，我認為「為子治病」此一情節即不只象徵單純的母愛，亦帶有「使自身之原罪停止傳播而受到救贖」的概念。

Photo Credit: 光年映畫提供

主角被質問為何要生下一個必然會遺傳疾病的小孩時，以「我只是想抱抱小孩」一句話作為對當時生下小孩時的期許；「抱」的動作在嬰兒尚未獲得主體性時如同將母子連通而歸於一體，直至其逐漸長大而進入社會——在母親的眼中，孩子即是他的延伸，是從他如同夢境的「內在空間」所脫出的「外在個體」，流有相同的血脈並共用同一套白日夢系統。

因此，主角想要藉由孩子的存在與其帶有自己的「私人性」的特質，來進行自我空間的逃逸：只要自己的小孩脫離了這層無法識人而封閉的膜，自己作為「自己孩子的母體」，似乎也能同時被牽引著離開這些苦痛。

從這些角度來看，拉斯馮提爾在本片中應用的，觀者如旁觀的攝影手法其實具有巧思。當觀者無法進入主角之自我感知與其受到屏蔽後的恐懼，只能看到外顯的脫序行為，就代表了觀者本身站立的位置即為片中「外人」之視角。

本片幾乎未嘗試呈現主角本身的視覺狀況，直到近片尾主角聽到獄中聖歌時之雜訊鏡頭，才顯現出他被困在自己音樂世界的實際畫面，一方面彷彿使他的客體性變得明顯，另一方面也讓這個歌舞劇式白日夢，蒙上了一層不盡然能被理解的神秘感。

當然本片的分析仍有許多良好的切入點，例如其明顯的麥卡錫主義（胡亂的共產黨指控與判罪），拉斯馮提爾對於「人性本惡」的看法，歌舞劇其中如囈語般之歌詞的分析，甚至是歌舞劇的實際觀看經驗與夢境體驗的連結等等，族繁不及備載。然而基於能力不足，先暫時停頓於此。

總括來說，我認為本片之拍攝手法，若脫離所謂夢境的呈現則顯得過於四平八穩，當中許多角色的行成皆帶有明顯的二元論善惡分類，一方面構成了本片扣人心弦的的情緒對立，卻讓本片在角色的厚度上略顯不足。然而，在其餘導演欲表現出的二元辯證，如夢境與現實的彼此交錯，則十分帶有啟發性與思考價值，顯然仍具有仔細觀看的價值與地位。

後記

中島哲也《令人討厭的松子的一生》是另一部與「以音樂劇形式製造夢境效果」的電影，皆透過女主角遁入音樂世界以逃避男性世界中的刺痛為主題，也都具有悲劇「善惡二元論」的傾向。

Photo Credit: 《令人討厭的松子的一生》

只不過，兩片仍有明顯差異，首先，有關於觀點方面方面，《松子》使用主角之侄兒作為間接引介主角的「旁白」，然此旁白入戲極深，此角色「在完全不知道描述對象生平的情況下，因兩人的『個性之內在連結』而直接進行對描述對象的『神入』，以進行主角生活的重建」，此層敘述者的觀點與本片中「外人」的切入手法極為不同，《松子》突顯出孩子「對親人的追溯」此種情感之沉浸式嚮往；而《在黑暗中漫舞》則是凸顯了主角「與他人的距離感」以及「無法被觸及的個人世界」。

另一方面，《松子》使用大量的特效，十足地利用了「音樂劇」此劇種在電影中重新後製的優勢，將閃亮而夢幻、甜美的花朵與月亮的意象，與現實中男人的無情世界做出強烈的對比與反諷，同時該作亦使用了單一首歌曲作為貫穿全片的意象，象徵其對過往回憶的追求，並時常將其取為一鏡頭之背景音樂；然而，《在黑暗中漫舞》卻在逗瑪95的基本邏輯下，棄用所有特效與特殊拍攝手法，以形塑出更為真實現實的生活樣態，使得「音樂劇本身」陷入了現實場域中，藉此產生荒謬感，同時亦無選擇一首歌曲作為軸線並以其為營造回憶氣氛的「配樂」。

兩部片皆帶有強烈特色，然《松子》本身雖然時空背景更為跳躍，比起《在黑暗中漫舞》反而更像是一場實際演出的舞台劇；其中演員的浮誇身段，更常見於需要達到身體效果的劇場中，亦更常因片段本身即具有強烈而明顯的情感衝突，而缺少了留白或思考的餘地。可以自行參考觀看。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航