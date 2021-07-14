失業率嚴峻、經濟危機更甚去年：中國央行「全面降準」，撒1兆人民幣搶救中小企業

中國央行表示明（15）日將下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放資金約人民幣1兆元供銀行放貸。台經院研究員邱達生表示，從中國的政策中可以看出，中國國內的失業問題日益嚴峻，而中小企業受到疫情打擊也比想像中嚴重，且為了預防美國緊縮貨幣政策，導致國內金融市場的震盪，才做出「全面降準」，為了挽救國內岌岌可危的中小企業；使失業率不再持續惡化。

中國央行下調存款準備金率，釋放1兆人民幣到市場

中國央行表示7月15日將下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放資金約人民幣1兆元（合1540億美元）供銀行放貸，這項政策的公布，令外界一片譁然。

因為去（2020）年中國首次採取降準的行動，因為當時COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）對經濟的影響接近高峰，為了挽救當時疫情危機，採取了定向降準的舉措。不過上周，中國央行卻無預警宣布「全面降準」，顯示本次中國國內的經濟危機更甚去年。

降準：降低銀行的法定存款準備金率，代表商業銀行依法放在央行的錢比例被調降了，是各國央行用來增加金融流動性和創造貨幣能力的工具之一。其中又分為「定向降準」和「全面降準」，前者針對需要支持的領域；後者則為普遍性支持。

《中國經濟日報》報導，中國人民銀行貨幣政策委員會委員王鳴表示，中國進行降準，是為了銀行體系流通性，以及創造更好的實體經濟。

他說，資產隨著實體對經濟的信貸增長明顯增長，銀行體系存在長期的資金需求，本次降準將釋放部分被凍結的資金，金融機構可以根據實體經濟需要進行資金配置，且針對各行各業注入活水。

中國光大銀行分析師周茂華表示：「中國央行降準將釋放長期限、低成本資金，引導銀行降低小微民營企業財務成本，且有效對沖大宗商品價格持續上漲壓力；同時，增加製造業長期限資金投放，穩定企業發展信心，促進就業和內需恢復」。

從中國國家統計局也公布，中國6月生產者價格指數（PPI）上漲8.8%，這是去（2020）年10月以來PPI比例升幅，首次較上（5）月回落，顯示中國經濟復甦遇到了困境。

面對全面降準的做法，中國國務院罕見發出聲明，原材料價格上漲對小型企業產生負面影響，但同時強調政策制定者應避免搞「大水漫灌」式的政策。

中國國內失業率日益嚴峻 降準救中小企業

《關鍵評論網》採訪台經院研究員邱達生指出，本來各國預測中國會採取定向降準，未料近日卻公布全面降準，而這可能和原物料上漲導致通貨膨脹一事無關，反而要著重於失業率的問題。

他說明，近來原物料上漲是全球性的狀況，並非單一區域的現象；另通貨膨脹的確造成市場的影響，不過根據過去的經驗，當大宗原物料價格上揚時，反而要緊縮財政才對，並非實施寬鬆的貨幣政策，因此本次中國很明顯是搶救國內失業率。

他進一步說：「全面降準代表中國國內受到疫情影響，比外界評估的還要嚴重，本次全面降準將提供商業銀行更多資金，為中國國內日益嚴峻的就業市場進行輸血，根據數據顯示中國青年失業已經突破兩位數，若持續惡化將對整體經濟復甦，非常不利」。

根據國家統計局人口和就業統計司司長張毅表示，早在3月時中國統計局就已開始示警，16至24歲青年失業率已經達13.6%，隨著6月份畢業季後，青年人就業仍存在較大壓力。

邱達生強調，另一方面中國央行預期美國聯準將會升息，利用緊縮貨幣政策，將錢吸回美國，屆時首當其衝的是新興市場以及中國，因此中國央行為了減緩衝擊，防止資金往國外跑，率先利用寬鬆的貨幣政策，做好金融市場的管控。

他繼續說明，去年疫情爆發，中國在第一季時經濟落底，隨後疫情控制有成，經濟為V型反轉，不過隨著各項數據表現不如預期。直到近日中國採取降低存款準備金率的做法，大規模將資金拋向市場，挽救中小企業不斷倒閉的危機，解決國內失業問題，但最終的效果可能有限，屆時可能進一步針對房市利率做出調整。

最後邱達生強調，中國央行是保守型央行，通常會看市場後續反應，再判斷是否需要更激進的財政措施。面對中國失業問題，台灣方面並不需要過去擔憂，由於近年兩岸金融貿易往來並無如以往密切，而台灣的央行屆時也會有相對應的政策。

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核稿編輯：翁世航