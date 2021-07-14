香港書展「政治清零」，書商自我審查：盼執法部門高抬貴手

（中央社）「港區國安法」實施後的首屆香港書展明天登場，參展書商果然感受到強大壓力。有書商表示，由於不清楚「港區國安法」的紅線，書商因此取得共識，這屆書展「政治書已清零」，以免惹麻煩。

2020年香港書展因COVID-19疫情而停辦，今年在當地疫情緩解下恢復舉行，卻成為「港區國安法」實施後的首屆香港書展。

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《香港電台》報導，參展的香港次文化堂社長彭志銘表示，鑑於「港區國安法」實施，部分參展書商先前曾經開會並取得共識，不會放置及發售可能違反「港區國安法」的書籍，以免「惹上麻煩」。

彭志銘指出，由於不清楚「港區國安法」的紅線，不少參展書商都感到擔心。所以不只是政治書籍，一些內容較敏感的書籍，例如涉及有關「反送中」內容、乃至於時事評論的書籍，都不會在本屆香港書展展售。

彭志銘因此形容，本屆香港書展「政治書已清零」，各參展書商期待書展已久，「希望執法部門可以高抬貴手」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 香港次文化堂社長彭志銘

另一家參展書商「CUP媒體」出版經理陶培康認為，在「港區國安法」壓力下，參展商自我審查的情況無可避免，因為「不知道哪些內容違法」。

陶培康表示，有些參展書商展售的，其實是來自其他書商的書籍，參展書商也未必清楚書籍的內容是否觸法。但相信本屆香港書展的政治書籍只會佔極少數，將以較多娛樂、兒童或介紹移民的書籍取代。

自2020年7月以來，香港康文署以「港區國安法」為由，已將數十本書籍從公共圖書館中下架。

劉銳紹著作首次「胎死腹中」

去年因COVID-19疫情而停辦的香港書展今天復辦，這也是在港區國安法實施後首辦。時事評論員劉銳紹說，國安法為書展帶來政治壓力，是「無形枷鎖」，他自己就有新書無法展出。

每年暑假，香港貿易發展局都會舉辦書展，吸引龐大市民及莘莘學子入場，是香港年度大型活動。去年書展因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而停辦一年。

為期一週的書展今年復辦，早上在會議展覽中心揭幕，有760家來自香港及本地的參展商參展。

時事評論員劉銳紹今年有3本書在參展商次文化堂的櫃檯展賣；他說，今年原先還要展賣一本新著《中共百年與香港》，但由於國安法，新書未能展出。

他接受《中央社》記者訪問時說，這是他的著作首次「胎死腹中」，未能參展；他說，不怪責出版商，因為真正原因是當前香港的政治氣壓，比如有書本被下架、蘋果日報停刊等。

他說，港區國安法為書展帶來政治壓力，不但影響出版商，也成為大家的「無形枷鎖」。

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泛民主派激進組織熱血公民經營的「熱血時報」也有參展，現場所見，他們展出了一些與近幾年香港政治運動有關的書籍，比如《雨傘失敗錄》及《自由與本土》。

書櫃一名員工說，他們今年抽起了一本書，但與港區國安法無關。

他說，抽起的原因，是這本書評論多名泛民人物的表現，在當前的氛圍下，他們擔心這會刺激泛民支持者的情緒，因此決定自行下架書本。

他說，從某種程度來說，港區國安法也是給書展帶來一定壓力，而今年書展更同時受疫情影響。

除了個別銷售政治敏感書籍的參展商較受關注外，本屆其他書商如常參展，且由於本地疫情趨緩，早上進場的市民也不少。

在疫情之下，無論是市民或主辦方都做好防疫措施，比如進場市民都戴上口罩，主辦方則設立了體溫測儀和記錄市民進出會場的應用程式。

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責任編輯：Alvin

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