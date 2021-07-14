日本「禁酒令」法源依據不足引劇烈反彈，首相菅義偉出面致歉並收回政策

因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，日本政府8日宣布第4次緊急事態宣言，同時祭出「禁酒令」，禁止餐飲業者賣酒給顧客。

據《中央社》報導，此項政策引發社會極大反彈，連執政黨都不挺，已被迫撤回方針。日本首相菅義偉今（14）日出面，為此方針造成外界困擾而道歉。

日本禁酒令缺乏法律依據，引發民間劇烈反彈

《產經新聞》報導，本次對東京都發布的緊急事態宣言期間為7月12日到8月22日，同時也祭出「禁酒令」，但卻沒有明確的法源依據。政府不僅籲請酒商不要賣酒給不配合禁令的餐廳，經濟再生大臣西村康稔更表示，將推動金融機構敦促餐飲業者配合禁酒，被解讀為要斷業者金流，引發不少爭議。

最大在野黨立憲民主黨批評，在政府給予店家補助金不夠充足的情況下，此舉將對不得不營業的餐飲店等業界造成壓力，要求經濟再生擔當大臣西村康稔請辭負責。

《中央社》報導，日本酒類販售業者組成的業界團體，於12日向執政自民黨政務調查會長下村博文表達對政府籲請的憂慮；連自民黨今天舉行的一場聚會上，也相繼出現反彈聲浪，認為政府此舉將讓酒類販售業者經營嚴峻，要求「回到原點」。

日本政府於13日撤回要酒商不賣酒給餐廳的政策方針，要求金融機構者配合的做法也取消，《日本放送協會》（NHK）報導，菅義偉表示，雖然這些政策都已經取消，但造成許多人的困擾與不便，他為此致上歉意。

菅義偉則說明，在緊急事態宣言期間，若能透過對配合禁酒的餐廳優先發放補助金等方式，爭取理解與配合實施防疫措施是非常重要的，這有助於防止疫情擴大。

對於媒體詢問西村康稔是否需要請辭大臣，菅義偉僅回應，西村為了防疫思考很多對策，仔細的對外說明相當重要，身為閣員應盡量避免造成相關人士困擾。

因為酒後暴力消耗醫療量能，南非第4度禁酒令再延長

雖然已經撤回政策，不過日本並非全球唯一因為疫情而規劃施行「禁酒令」的國家。同樣面臨嚴峻疫情的南非，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）於12日公布，該國實施的禁酒令將再延長2週，盼能控制國內第3波大規模感染。

《彭博社》報導，南非目前處於第4級疫情警戒，為該國規定中第二高的類別，晚上9點到凌晨4點實施宵禁，學校也將關閉到7月26日。

這是自從疫情爆發以來，南非第4度實施的「禁酒令」。據《美聯社》報導，南非於去（2020）年底宣布禁酒令時，南非醫學協會就曾表示，酗酒的問題一直存在南非社會中，尤其在連假與週末時，民眾因為聚會大量飲酒，常導致許多暴力事故，消耗不少醫療量能與住院床位。

《BBC》也曾報導，南非各地普遍存在週末酗酒、酒後暴力等問題。隨著疫情加劇，公衛系統早已不堪負荷，南非醫學協會因此呼籲政府嚴格限制酒類的販售情形。

根據南非政府統計，先前全面禁止販售酒類時，到醫院求診的病患下降了60％；而禁令解除後，則又回到原先的狀況。政府希望藉禁酒來阻止社交聚會與酒後暴力，讓醫療量能集中於治療染疫的病患。

不過，南非的酒類生產商也因此受到重挫。南非啤酒協會在一份聲明中表示，本次自6月28日以來的禁酒令已使4600多個工作崗位被衝擊，政府的潛在稅收損失達51億蘭特。同時，聲明中也指出如果禁酒令持續頒布，從事酒類相關產業的40多萬人將無法生存下去。

具有高度傳染性的Delta病毒是目前南非主要流行的病毒株，南非於過去兩週平均單日染疫人數約兩萬名，目前已累計將近220萬確診病例。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺