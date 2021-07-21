《駭客思維》：「把妹達人」是改良後的極客，重新設計自己的行動以理解他人

文：小約瑟夫．雷格爾（Joseph M. Reagle Jr.）

要母胎單身到什麼時候？

如果你不了解「極客」（宅男）這種人物，就不可能理解「戀愛駭客」。身為一名極客，意味著置身主流以外，並經常處於次文化之中。一般來說，極客們並不以社交技巧著稱；他們的定義特徵是智力，以及對電腦、遊戲和動漫的熱情。因此，極客的自我認同中，往往同時存在著（和主流相比的）不安全感與優越感。

這種強烈反差並存的情況，可在一九九九年的經典網路故事〈為什麼我永遠交不到女友〉中看見。在文章裡，計算語言學家崔斯坦．米勒（Tristan Miller）用簡單的統計演算，證明自己為什麼不可能找到女朋友。他否認了「自身存在某種固有問題」的可能性，也不是他彆扭或缺乏時尚品味；相反的，這是一個數學問題：沒有那麼多合適的女性。

米勒的計算是這樣開始的：先找出全球的女性數量，再得出其中十八到二十五歲的人數；接著，他相信一名女子的美貌必須比標準高出兩個標準差，也必須聰明，但不需要像漂亮程度一樣高。在進一步篩選年齡、約會時間和相互吸引程度之後，全世界只剩下數千名可能的人選。

但這些珍寶散落在茫茫人海之中，如果他每星期都和一名新對象約會，那麼要花上三千多個星期，才能一一約會完畢：「我們可以很有把握地說，在找到那個眾所周知的夢中情人前，我已經死了。」米勒在大約二十年前半開玩笑地寫了這篇文章，它展現了沒有伴侶的不安全感如何被高超的數學推理偽裝起來。

今天，在網路文化的痛苦邊緣，男人們談論著非自願單身者。隨著時間累積，他們可能會服下紅藥丸 、醒過來，加入另一個米格道（MGTOW） 。這些理性男（同時也是一個部落格的名稱）被困在一個系統中；在這個系統中，他的欲望要不就是遭到忽視，要不就是被拜金女之類的人利用。

不過，把妹達人們還沒有失去希望。他們相信一個拙男可以變成阿法男（男性主義文化充滿了流行文化參考資料、行話和各種縮寫）。把妹達人運用理性來辨識勾引女性的模式，並學習讓欲望能被滿足（而不是遭到利用）的演算法。

研究這種次文化的學者認為，這種不安全感是很強大的。馬修．湯瑪斯在他的著作中認為，把妹達人和生活駭客吸引的是同樣的「白人男性極客」族群，二者背後都存在「後工業時代的雄性危機」。

把妹達人透過誘惑技巧來應對：「他們進行了逆向工程，將其簡化為一系列步驟、腳本和程序，讓任何男性（理論上來說）都可以遵循這些步驟並獲得成功。」湯瑪斯問道：「所以說，提摩西．費里斯和尼爾．史特勞斯是朋友，或《提摩西．費里斯秀》有一集是關於他學習如何把妹，或在那一集裡，費里斯向電腦駭客薩米．坎卡（Samy Kamkar）請教，有什麼好奇怪的嗎？」

極客們內心不安全感的另一面，是理性的優越感，有時表現為吹噓自誇。在發現把妹文化後，一位知名的電腦駭客寫道：「我就是把妹達人所謂的『天生好手』，一個能靠自己搞懂書中很多技巧的男人。因此，只要我想，就能大開性愛之門。」幸運的是，其他駭客「不必成為約會遊戲鯊魚池裡無助的夥伴。我們有一些優勢；只要對人類行為有一點了解，我們就能學會如何有效利用它們」。

謎男告訴讀者的，就是學習如何利用他們的極客優勢。

我也曾是怪胎。其實大致上來說，怪胎都是聰明人，只是沒有把智慧應用在社交情境……但如果你把所有人類視為美麗優雅的生物機器，具備成熟的行為系統以便拉攏他人、極力擴大生存與繁殖的機會，那麼了解人性與自身在其中的地位，就會變得比較容易……有我當你的朋友與導師，你會開始將求愛藝術的程式下載到行為系統裡，接著練習並內化，讓你能不假思索地做到。

簡而言之，成功的把妹達人是改良後的極客：重新設計自己的行動，以理解他人的行為模式，如此一來，不安全感就能讓位給優越感。這裡的勵志概念是，只要有正確的工具在手，那些普通且受挫的蠢蛋就不會再受挫了。

把妹的起源

謎男聲稱他發明了勾引女性的演算法。這種說法並不誠實，但他確實對最新版本提供了重大貢獻。身為一名表演者，他有許多引人注目的手段和新方法，能與陌生人建立融洽關係。他擅長畫眼線、戴羽毛圍巾、玩小把戲、讀心術，但現代的把妹文化至少可以追溯到五十年前。

一九七○年代發生了兩件事，催生出把妹文化：性革命，以及把電腦比做人腦。性革命意味著人們可以更輕易地進行性幽會。艾瑞克．韋伯（Eric Weber）在一九七○年所出版的《如何泡妞》一書中，談到了一名有機會發生婚外性行為，卻不知道如何實現它的男性。

韋伯向讀者保證，正常、健康的年輕女性喜歡性，而且只要提出要求，她們也會很樂意與男性發生性關係。舉例來說，和平集會就是個搭訕的絕佳場合，「就算你（私底下）支持戰爭」。

韋伯的書從男性權利和物化女性的角度出發，令人毛骨悚然。這本書的開頭十分臭名昭著，場景是看到一名女子走在街上：「你就是想多看看她的長腿、豐滿的乳房和挺翹結實的臀部。有那麼一瞬間，你甚至考慮強暴她。」這種黑暗的觀念，至今仍存在於把妹界。在語言上，女性遭到物化和量化，依「性感寶貝」量表分為一到十級；在方法上，一名支持心理虐待和身體脅迫的「把妹大師」甚至遭禁至某些國家旅行和開課教學。

基於類似的考量，有些募資平臺也禁止販售把妹手冊：這是一種自私自利、傷害他人的意識形態，卻被當成搭訕技巧和戀愛建議來推銷。除了對目標對象造成傷害，還會扭曲讀者的態度和性格。

除了性機會的增加，一九七○年代的流行文化也反映出電腦能力正在不斷增強。儘管用電腦配對最早可追溯到一九六五年的哈佛大學生，但在這個時期，電腦在對把妹的貢獻上，只是一種比喻；把妹方法背後的大部分理論，都是神經語言程式學（NLP）的延伸。

NLP始於一九七○年代，試圖辨識出成功心理諮商師所運用的技巧。NLP是從新興科技的模子裡鑄造出來的：語言是一種為神經機器進行程式編寫的方式。它宣稱自己是卓越的藝術和科學，並承諾頂尖人士的溝通技巧，是任何人都能學會的。大部分NLP將自我和溝通理解為地圖或模型，可透過循序漸進的過程來塑造。

在與把妹方法掛上勾之後，NLP被視為正統心理療法的程度就被打了折扣：一篇學術評論說它是「貨物崇拜心理學」。儘管如此，NLP在勵志大師中仍頗具影響力，包括東尼．羅賓斯在內；《呆伯特法則》的作者史考特．亞當斯（Scott Adams）也欣然承認NLP對自己的影響。在費里斯的採訪中，亞當斯將他對說服與催眠的興趣追溯到這些根源，並建議聽眾把生活視為一個系統。他在《我可以和貓聊一整天，卻沒法跟人說半句話》一書的開頭說道：「你的頭腦不是魔法，而是一部可以設計程式的濕潤電腦。」

儘管NLP最初是做為一種自我提升的方法，但它被那些想誘惑他人的人緊緊擁抱。羅斯．傑弗瑞斯（Ross Jeffries）是「極速誘惑」的提倡者，他在一九八○年代時，將NLP和催眠術引進把妹技巧中。在一名電腦駭客的幫助下，傑弗瑞斯也把他的方法帶到網路上，在一九九○年代成立了網路群組；包括謎男在內的許多把妹大師，都是從那裡起步的。傑弗瑞斯至今仍然活躍在這個領域，而且對最新一代大師們所受到的關注有點不滿。

我們可以從NLP和把妹的交集，看到它們的共通點，包括獲取線索、錨定、鏡像和換框法。例如，揭露出心理狀態的眼動方式能讓人獲取線索；鏡像則是透過模仿他人的細微行為，來建立親和感或強化行為。

傑弗瑞斯經常在自己的寫作中運用這些概念，再加上比喻和同音詞的暗示力量。在二○一一年的一篇部落格文章中，他描述了與一位德國女性（朋友的助理）間催眠般的互動。傑弗瑞斯說了一些他高中時學的德語，她稱讚他的發音，而他回答：「我發現語言在嘴裡會有一定的感覺和形狀。如果發音正確，妳會感覺到，它就在妳的嘴裡。」

她想了一會兒：「你說得沒錯，我會說一點法語，在嘴裡的感覺確實相當不同。」

我說：「沒錯。法語很軟，但德語在妳的嘴裡很硬。」（這一次我稍微強調語氣，為它增添更多性意味。）

她的瞳孔放大了些，深吸了一口氣，臉明顯地紅了起來。當她露出這樣的反應時，我輕輕點頭：「對。」她也輕輕地點頭（鏡像），自己卻渾然不知。

因為傑弗瑞斯有女友，所以他只是練習「讓她們上鉤，抓住，然後釋放」，但他鼓勵讀者試著在與女性交談時使用同樣的方法。熟能生巧，即使你還不懂得如何順勢做到底。

傑弗瑞斯的故事是粗俗和偽科學的怪異結合。語言很強大，但它不是魔法。把大腦想像成電腦，把關係想像成系統，既有優點，也有其局限性。認為我們可以改變自己和環境的想法很實用，但也可能遭到濫用。我不認為在談話中安插「新方向」，會像傑弗瑞斯說的那樣，讓女性更容易接受這種性暗示。我覺得那名德國女子只是想對她老闆的朋友表現出禮貌而已。

在這方面，誘惑技巧就跟某些對健康駭客的評論一樣：邊緣科學透過軼事和過分評價，過度延伸至可疑的應用上。儘管如此，對於寂寞和系統化的思考者來說，行為模式和系統的吸引力顯而易見。

書籍介紹

本文摘錄自《駭客思維：抓出生活中的不合理，優化你的人生》，究竟出版

作者：小約瑟夫．雷格爾（Joseph M. Reagle Jr.）

譯者：吳宜蓁

就是現在！

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自我完善的最佳工具——駭客思維

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生活駭客四大特色：

一、個人主義：自己的事自己決定

二、崇尚理性：重視原理和技術

三、重視系統：試圖找出更好的規則

四、熱衷嘗試：不斷尋找優化的可以

只要掌握駭客思維，就能成為創造未來的「生活駭客」！

「如果○○的話，就可以解決／改善□□的問題」是「駭客思維」最具體而微的描述。不論是否精通電腦或資訊系統，只要將駭客思維運用於生活各層面、熱衷於自我完善，並樂於分享的人，都能稱為「生活駭客」。

本書從「駭客」的原意出發，帶領讀者在了解之餘，也激起更多好奇，並一同反思在強調個人的數位時代，如何與世界這個巨大的系統更和諧地共存。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航