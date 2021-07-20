《人際網絡解密》：「蟻際網路」與網路傳輸封包有其相似之處

文：馬修．傑克森（Matthew O. Jackson）

蟻群與旅鼠效應

人與模仿是一體兩面：人之所以成為一個人，完全是透過模仿他人而成。——狄奧多．阿多諾（Theodor Adorno），《最低限度的道德》（Minima Moralia）

地球上的螞蟻是人類數量的100萬倍，因此你住的地方很可能也是螞蟻出沒之處。事實上，除非你住在格陵蘭、冰島或南極洲，不然你生活的地方一定看得到蟻群。你肯定曾經注意到，螞蟻對食物的反應極其迅速。不小心掉落路邊的一小口冰淇淋，很快就會被蟻群包圍。

螞蟻為何消息如此靈通？蟻群並沒有中央控制系統或是共用的大腦，所有的溝通都是透過一隻又一隻的螞蟻個別進行。螞蟻藉由個體間的接觸來交換訊息：牠們會碰觸對方的觸角，以感知彼此體內的化學狀態；還會釋放出微量的費洛蒙，其他同伴一旦靠近就能獲得訊息。我在史丹佛大學的同事黛博拉．戈登（Deborah Gordon）研究螞蟻行為已經數十年了，她的合作對象是史丹佛大學的計算機科學家巴拉吉．普拉巴卡（Balaji Prabhakar），他的專長是網路通訊協定。他們想知道蟻群內的個體交流最後是怎麼演變成集體行動。

在學生凱瑟琳．德克塔（Katherine Dektar）的協力下，他們發現了「蟻際網路」。這個暱稱相當貼切，因為蟻群的覓食系統與網際網路傳輸封包（packet，意指一小段的資訊）的方式有其相似之處。大自然的奧妙令人折服：早在人類發明網際網路通訊協定以前，自然界就已經存在這種穩健、簡單、去中心化且具可擴展性的演算法了。

他們的研究對象是一種名為Pogonomyrmex barbatus的螞蟻，俗稱沙漠食種紅收穫蟻，棲息地位於新墨西哥州的沙漠地區。蟻巢中的螞蟻有著不同的職責，例如「覓食蟻」就負責外出覓食並將食物帶回巢穴。控制蟻群活動的是一個簡單的反饋系統。一旦覓食蟻離巢，牠們會不停地四處搜索，直至找到食物為止。接著，覓食蟻會將食物拖回蟻巢，通常這些戰利品的重量是牠們體重的數倍以上。如果覓食蟻的返巢率提高，那麼在入口待命的覓食蟻就會遇到更多返巢者。

待命者會對此做出反應：當牠們遇到返巢者的次數越多，就越可能加入外出覓食的行列。基本上，待命者每遇到一隻返巢的螞蟻，就會受到一次刺激；而當一段時間內累積的刺激高過某個門檻時，牠們就會出動，執行覓食的任務。當周圍的食物供應較少時，螞蟻的返巢率會下降，因此待命者離巢覓食的比率也會跟著下降。

戈登、普拉巴卡、德克塔等人發現，蟻群的交流系統類似於網路世界裡的TCP傳輸控制協定（Transmission Control Protocol），這個協定規範了一種在網路上傳遞數據封包的方式。當伺服器A與B之間打算傳遞一段資訊時，會先由伺服器A送出一個封包（僅包含一小部分資訊），等到接收方伺服器B確認收到之後，伺服器A才會繼續送出下一個封包。伺服器B確認的速度越快，伺服器A也會以越快的速度繼續送出下一個封包；基本上如果伺服器B能夠越快發出確認訊號，就代表還有足夠的頻寬可以傳輸封包。如果確認訊號開始放緩，則TCP通訊協定也會放慢整個傳輸過程。

這個簡潔的系統充分說明了，為什麼人類或是其他物種可以從同伴的經歷中推敲出重大訊息。如果執勤中的覓食蟻很快地帶著戰利品返巢，這暗示著目前正是覓食的大好時機；為什麼人類天生喜歡模仿身邊的成功人士，也是同樣的道理。蟻群的模仿行為很單純，基本上是完全複製同伴的覓食時機與地點，但人類的模仿行為可以因時因地制宜，根據群體行為與合作方式作出調整。這種模仿能力，加上對周遭環境的即時回應，是人類社會與文化能快速演化的原因之一，因為我們不用等待緩慢的天擇機制帶來改變。

但我們真的會跟隨他人行事嗎？答案是當然會，而且我們隨時都在這麼做。事實上，即使是極其重大的決定，我們也經常追隨別人的選擇。盧卡斯．科夫曼（Lucas Coffman）、克萊頓．費瑟斯通（Clayton Featherstone）與賈德．凱斯勒（Judd Kessler）三人以「為美國而教」（Teach for America）的錄取者為研究對象，觀察這些人的選擇是否受到他人影響。

「為美國而教」這個組織每年會選拔優秀的大學畢業生，到教育資源稀缺的地區教兩年書，期間組織會支付薪酬，雖稱不上不豐厚但也還過得去。例如，一位史丹佛大學的畢業生可能被分配到貧困地區的小學教數學，像是明尼蘇達州較窮的鄉下地區或是洛杉磯的低收入區。這個計畫讓剛從學校畢業的新鮮人有機會嘗試不同的道路，更了解他們生活的世界；同時這些年輕又有活力的老師，也能幫助學校解決師資不足的問題。

「為美國而教」透過一系列的面試來判斷合適的人選，同時充分告知申請者，他們需要為這個計畫投注多大的心力。通過面試後，錄取者必須決定是否成為其中一員，開始為這個計畫付出。科夫曼等人分析了兩種情境下的到職率。第一種情境，錄取者收到標準化的錄取通知，內容主要是恭喜他們通過面試，並且邀請他們加入這個計畫；第二種情境，錄取者一樣收到標準化通知，但信末加上了一段話：「去年有超過84％的錄取者決定加入我們的行列，我誠摯地希望你也成為其中一員。」這段話讓8％的錄取者改變了心意，這些人原本在第一種情境下是不打算加入的。

雖然已經有大量的證據顯示人們的決定會受到他人影響，但這個案例還是相當特殊，因為這可是個重大的職涯決定——不是買哪種牙膏這種日常瑣事，而是往後兩年要怎麼度過的人生大事。然而，要證明「人們會模仿彼此且互相配合」卻不是那麼容易，即使大部分人都同意這個說法。研究人員試圖衡量朋友的行為會多大程度地影響我們的選擇，然而要怎麼過濾掉同質相吸效應，讓他們傷透了腦筋。

我們的舉止為什麼與朋友如此相似？是因為我們互相影響，還是因為我們高度同質，因此很自然地會做出同樣的行為？人們之所以都看了同一場電影，是因為他們想要和朋友談論這部口碑極好的電影嗎？還是因為這部電影剛好引起了某類人的共鳴？抑或是某特定族群剛好看到了同樣的廣告或是電影好評？

為了證明一個人的決定，會促使其他人做出同樣的選擇，我們需要一個像「為美國而教」那樣的實驗：排除其他因素的干擾，控制人們被影響的方式。隨機地在某些錄取者的通知上加入一句話，可以讓我們知道有多少人選擇到職，是因為得知其他人已經加入計畫了。但就算在無法做實驗的情況下，我們還是有機會在某些因緣巧合下，看到類似於實驗設計的隨機性自然而然地發生。這些隨機性可以用來區分人們做某件事的原因。這就是所謂的「自然實驗」。

天氣的隨機性就是一例。透過它，我們可以衡量到底有多少人是因為別人也看了這部電影，而選擇踏入電影院。假設某部電影上映的週末正逢盛夏，芝加哥氣溫飆升，但紐約天氣宜人。在炎熱的天氣下，比平常更多的芝加哥人會走進涼爽的電影院；而紐約的好天氣，則可能讓電影院的人潮比平常少。這種天氣的隨機性意味著，相對於紐約，芝加哥有更多的觀眾看了這部電影的首映。

在下週末氣溫就回歸正常的情況下，觀影人數會有什麼變化嗎？如果人們是因為他人熱烈談論首映的內容而走進電影院，那我們應該要看到芝加哥的觀眾在第二週仍多於紐約。事實上，的確如此。研究顯示，每當一部電影首映週末的觀影人數增加100人，第二個週末的人數就會增加50人，到了第三個週末還可以增加30人。

利用各種不同類型的隨機性（可能是機緣巧合下出現或是研究人員刻意安排），研究人員發現了許多類似的案例，明確指出了人們的確會受到周遭朋友的決定與經驗所影響，像是：哈佛商學院的畢業生是否創業，取決於他們同學的經歷，或是人們要使用哪一款App、是否要參與某個退休金計畫、是否要健身、要買賣哪支股票等等。

書籍介紹

本文摘錄自《人際網絡解密：史丹佛教授剖析，你在人群中的位置，如何決定你的未來》，先覺出版

作者：馬修．傑克森（Matthew O. Jackson）

譯者：顏嘉儀

人與人的接觸和連結，決定了你的價值；

洞悉人際網絡，才能從不斷變動的局勢中掌握關鍵力量！

「人際網絡」大規模主宰我們的生活，卻少有足夠的思考工具帶我們去理解：

人際網絡有什麼特點？如何形塑我們的生活？

人與人的接觸和連結，會以什麼樣的力量左右個人與群體的動向？

你是否——

努力維持社交安全距離，但又憂慮不知感染源有多近？

期待認識位居要津的朋友，想拓展更多機會？

努力追蹤各大KOL動態，想把握最新訊息？大部分資訊都是從同溫層獲得？

辛苦積蓄，卻不確定到底該聽誰的指引展開投資交易？

以上全是「人際網絡」思維工具的射程範圍，更是現代生活每一天的挑戰。

史丹佛超人氣教授、當代網絡經濟學大師馬修．傑克森提供精妙解說，幫助我們看見自己身處的社會位置，學會從不斷變動的局勢中掌握關鍵力量。除了個人層面，人際網絡亦與許多當代重大挑戰密切相關：傳染病、階級不流動、金融危機、新型態的戰爭……對於這些益發嚴重的「社會病徵」，作者帶領我們穿梭在跨領域生動案例中，洞悉人際網絡的奧妙。

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Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航