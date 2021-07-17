解析PTT男女版熱文〈在歐兔徵友遇到的情況〉：男生開保時捷約會為何慘遭封鎖？

文：人間田野觀察家

批踢踢男女版（Boy-Girl）近日超強熱文〈在歐兔徵友遇到的情況〉，有夠世間情，劇情好精彩。OK我幫大家統整好了，不用謝。

先前情提要一下。男主角人設：1989年次，開保時捷，愛狗愛健身，會給媽媽看女生的IG。女主角人設：年紀不詳，應30歲上下，廚藝超威，清新女版小當家。

男生在歐兔版（Alltogether）徵文約會，和女生一起在車上吃了要價990元的便當、10個串燒880元（男生出錢）。男生被女生IG設為摯友，約會後一起逛家樂福（女生自付幾千元食材費，男主把水、煮飯用陳年紹興酒撥過去要一起結帳），男生扮成搬運工成功進到女生的家，但怕保時捷被刮壞先行離開。

男生很暈，覺得找到完美女神，願意「為愛磨合」；女生很驚，覺得才認識三天的男生可能就要帶她登記結婚。女生：先緩緩、先不要、你冷靜（很重要講超多遍）。男生為愛所困失眠，把聊天室當失眠紀錄本，訊息連發，貓檯燈喵喵手妖怪手錶照片連環轟炸。

女生封鎖男生，男生上男女版公審女生，女生貼聊天紀錄打臉男生，男生：「我沒有風度但有態度！」（世間情持續連載中，請爬男女版全文.....）

約會神仙教母點評

去全聯採買就想共組家庭，那去IKEA你不就開始取小孩名字了嗎？暈船也能超前部署。 保時捷炫富沒有用，po兩輪腳踏車更有用。 沒立即回訊，對方就傳：「還在嗎？」「有看到嗎？」「人咧？」「為什麼不回我？」，這種建議一律封鎖，陰陽兩隔。就算是一般朋友，傳訊息都要留點空間和時間吧，人家沒回，就擱著等，韋禮安都教了你沒在聽，我會慢慢等慢慢等慢慢等慢慢等～ 等不到，怎麼辦？對方若有意，就算人在亞馬遜叢林都會死命連上Wi-Fi跟你聯繫，不熱絡就是沒興趣啦。這位施主，等不到就放下，趕快下一位吧。 約會過程切莫呷緊弄破碗，除非對方立刻與你乾柴烈火、一拍即合，不然過於急躁，通常會嚇跑對方。得失心不要太重，一次約會不代表什麼，抱著自在互動、認識新朋友的心情，而非這次就要決定終身的壓力，你會有更多收穫。 第一次約會還是選在公共空間吧，也盡量避免讓對方進到家裡（除非另有所圖，那我沒意見）。雖然可以理解是疫情關係，但凡事多小心一點，約會更安全、更愉快。

祝福各位施主都能在交友界，脫離苦海，登上彼岸。歡迎加入人間田野觀察家粉絲團，有讚有保庇。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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