食安事件與公關危機：頂新味全如何另闢戰場，掌握食安話語權？

文：李逸平

在數位社群時代，公眾人物和企業，每天都在面對、處理和解決公關危機。可能是一則臉書或PTT貼文，可能是一個 YouTuber的抱怨影片，可能是一則新聞報導，都足以引發難以預料的公關危機事件。我想試圖從不同企業的食安事件案例所引發的公關危機，去探討他們的處理手法與社會責任，以及在2021年的今天，數位社群的時代演變，如何影響著我們日常生活及當中的關聯。

胖達人與福灣：企業的逃避只會造成嚴重後果

台灣的食品安全事件，數十年來都一直困擾著民眾，早年的米糠油中毒、假酒事件，至2011年後，台灣再次爆出一系列的重大食品安全問題事件。黑心油、塑化劑、人工香精⋯⋯連續數年的大量食品安全事件與「黑心食品」的出現，影響國民生活與健康甚鉅，使得台灣社會乃至民眾對食品安全深深感到擔憂。

回顧以往被抵制的企業，例如：胖達人、一芳水果茶，它們最開始涉及的問題只要在社群上能夠適時的處理，就能讓民眾的憤怒平息及止血。可是，這些企業卻選擇逃避企業責任，閃爍其詞，造成嚴重的公關危機，它們的負面形象，至今依然深植台灣人民心中，即便往後花費多少金錢在廣告或是宣傳上面也無法挽救回來。

台灣本土品牌，曾奪得世界比賽冠軍的福灣巧克力，亦被網友爆出性騷擾事件，當時企業亦沒有適當的處理，執行長更在個人臉書發文嗆聲，性騷擾加上毀謗，接連被挖出往日的醜聞，即使福灣發出緊急聲明，依然無法滅火。

Photo Credit: 中央社 桂冠實業7日指出，先前透過供應商福灣公司進口東南亞Malagos Agri-Ventures Corporation原料，桂冠期盼與消費者站在同一線，因此即起停止「桂冠巧克力湯圓」生產；上架的「桂冠巧克力湯圓」所得則將全數捐 作公益，往後尋找合作夥伴會更謹慎。 中央社記者張新偉攝 109年12月8日

桂冠：正面迎戰，快速化解消費者的不滿

福灣巧克力事件引起廣大迴響，網友的抵制行為更影響到與福灣聯名的品牌，而桂冠食品亦是受影響的品牌之一，可是它們卻在危機處理上讓我們看見不一樣的面貌。

桂冠除了緊急回收七萬盒巧克力湯圓，並把已售出所得金額300萬捐出做公益，同時把回收的湯圓開放非營利團體登記免費索取，並由它們安排配送，配以一份情文並重的聲明，讓事情得到一個圓滿的解決，博得公眾的掌聲，是一則好的公關處理範例。

頂新味全：另闢戰場，全方位布局，掌握食安話語權

2014年頂新爆出劣質油品事件是一個值得討論的案例，當時此案牽連甚廣，讓台灣社會展開一波「滅頂行動」。這一波的抵制行動甚至延燒至中國去，頂新被點名為康師傅的母公司，大陸民眾亦透過社群（微博）號召「滅頂」，抵制康師傅，讓頂新面臨前所未有的危機。最後採取「棄台保中」的策略，大董魏應州主導的康師傅宣布與味全切割，斷尾求生，從此消失於台灣市場。

但頂新味全另闢戰場。第一，魏應充曾在受媒體專訪時表示，頂新將投入30億食安基金用於成立三大基金會，分別是：頂新和德基金會、好食好事基金會、灃食基金會。第二，與近年崛起的食品新媒體「食力foodnext」合作。像是曾在味全任職的童儀展，恰恰兼任灃食基金會執行長，又剛好是食力總編輯。最近食力開直播宣傳的「好食好事加速器計畫」，恰好是頂新和德基金會、好食好事基金會所贊助。第三，原本被頂新結束的味全龍，今年正式回到球場，找回遺失的球迷。

由慈善事業、社群媒體、體育事業，全方位的影響，這是一連串完整的公關布局，頂新味全看似已從當年的「滅頂行動」中脫身。但真是如此嗎？

Photo Credit: 中央社 頂新製油公司前董事長魏應充（前）因為劣油案被判刑5年9個月定讞，北檢傳喚魏應充於15日報到發監執行，員工持海報標語到場送別。 中央社記者徐肇昌攝 108年11月15日

與台灣社會的連結，是公關危機處理的成功關鍵

頂新味全綿密且細緻的公關布局，看似已經化解消費者的不滿，且進一步掌握各種話語權，但真實的台灣社會，對於「滅頂」這件事，並未完全釋懷，有很多人還是堅持抵制行動。

因為，很多人覺得「頂新味全是中國企業」、「頂新味全並沒有真正改革」，所以抵制繼續存在，甚至有更多人開始分析批評頂新味全這一整套的公關措施。例如，有許多意見領袖和網友發現，號稱「食安專業獨立媒體」的「食力foodnext」，其創始股東幾乎都是從味全出身，甚至擔任過魏應充身邊要職。

例如食力創辦人暨總編輯童儀展，就曾擔任過時任味全董事長魏應充「董事長室知識管理組經理」，而食力副總編輯林玉婷，則為味全60年專刊的編輯委員、董事長室副理等職務。而在2015年黑心油事件後，「食力foodnext」這個新媒體才成立，是否為頂新味全為掌握「食安議題」的媒體公關布局的一環，實在啓人疑竇。

從上面的例子我們可以隱約窺見，企業與消費者的關係，並不是單純的數字，更多的是感情上的連結，台灣的民眾在意的不是捐出多少金錢，而是企業的態度與責任。

同樣是公關危機，有些企業乾脆認錯，化危機為轉機。某些企業的幹部轉而從事新媒體，直接掌握食品界的說話權。在這樣的趨勢下，也讓讀者在未來越來越難以分辨，哪些文章是公正客觀的獨立報導？哪些是食品公司買的公關行銷？消費者從媒體識讀的角度出發，未來也將不可避免地，開始去質疑這些撰文單位背後的資金來源是否來自相關的企業。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航