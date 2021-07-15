【專訪】芥川獎首位台灣得主李琴峰：獲獎是理所當然的，我在自己的作品中放進了全力

文：楊明珠

台灣旅日作家李琴峰14日榮獲芥川龍之介獎，出席記者會時她表示，得獎最要感謝的是讀者。會後被《中央社》問到得獎的感想時說：「我覺得是理所當然的。」她並非驕傲才這麼說，而是有理由的。

李琴峰在文藝春秋出版社得知獲得芥川獎後，趕至帝國飯店記者會現場。她在記者會上被問到得獎的心情時表示，首先要說的就是感謝，因為小說可一個人寫，但要變成書籍給讀者看的話，需有很多人參與，最要感謝的就是讀者。這些讀者可驕傲地對別人說：「我在她得芥川獎前就讀了她的作品。」

李琴峰是第二位非以日語為母語的作家獲得芥川獎。第一位是來自中國的女作家楊逸。

李琴峰今天在記者會上表示，以非母語寫小說是很艱苦的，所以自己還沒當上作家、還沒正式出道當作家時，很敬佩楊逸。能繼楊逸之後成為第二位非以日語為母語的芥川獎得主，感到很榮幸。

被日媒記者問到想在日本文學史上扮演何種角色時，李琴峰說，自認自己每一項作品都讓日本文學確實更新了。不過，想到自己將來要在日本文學扮演何種角色時，覺得要理解且整理、分類出來的話，那可能是評論家或研究的工作。

她說：「我就是盡力地把自己認為很重要的問題意識寫進小說中，寫下自己想寫的，這樣就是了。」

今天芥川獎的評審會上有評審對《彼岸花盛開之島》（彼岸花が咲く島）做出的評語指出，李琴峰打造了獨特的語言空間，讓人感受到對日語未來的展望。

記者會後，李琴峰接受《中央社》專訪時說：「覺得自己獲獎是理所當然的，但並非我的作品比別人好，而是我在自己的作品中放進全力，並且努力地把它寫好，把想寫的東西寫出來了。」

她表示，不管得什麼獎，都是理所當然的。但是就別的角度來看，其實得不得獎真的是很靠運氣，假如今天一位評審換掉了，可能得獎者也就換人了。

她說：「就得獎這個歷史事實而言，是個很靠運氣的成分，不管如何我覺得很榮幸。」

有評審認為《彼岸花盛開之島》這小說的有些用字遣詞不夠細緻，但內容融入多種語言做安排，凸顯日語是在變化的，因此這部作品得芥川獎對日本文學的意義很大。

對此評語，李琴峰對《中央社》表示，她在這部新作當中創出三種語言做運用，這是她自己創造出來的，這種的小說她未曾讀過，但很想實驗。

她把中文、日文、台語，還有某些琉球語混合在一起，做出一個新的語言，就是一種類似克里奧爾語（Creole）的混合語言。（在宜蘭，以賽德克語都達群的單詞及語法為基礎，加入大量日語、賽考利克泰雅語等語種的詞語與語法，經語言石化過程混合而成的新語種）。

她表示，之所以會有這樣的構想，部分原因是因她主修過語言學。再者，她知道宜蘭有一個和日語混合而成的克里奧爾語，所以有這樣的知識，於是她就想或許可做個語言實驗，然後就把它寫出來了，這是個蠻新的嘗試。

Photo Credit: 中央社 「165屆芥川獎及直木獎」得主14日揭曉，台灣旅日作家李琴峰以新作《彼岸花盛開之島》獲芥川獎。李琴峰在台已出版的著作包含了《獨舞》、《倒數五秒月牙》。

今天在記者會上，有日媒提及李琴峰在先前的作品曾提及「太陽花運動」，這次新作中寫到中國和台灣之間的關係。

被《中央社》記者問及，為何納入這些政治因素時，李琴峰答說：「政治影響我們生活的很多層面。包括我們生活上很多難題和困境是都來自於政治因素，所以我覺得小說、文學這種東西沒必要刻意去避開政治因素。」

她在記者會上答覆日媒時表示，不會特意去避開政治，可能與她以前所閱讀的內容有關。她國中、高中時大部分閱讀台灣文學，大學主修中國古典文學。

她對《中央社》記者表示，譬如「楚辭」篇章中的「漁父」記載屈原的故事，這與政治有關。她認為以現代文學來講，也有很多與政治有關係，特別是今年台灣與中國的局勢很緊張。

她說：「政治確實就是影響我們的生活、人生，甚至是生死，所以我覺得那是必須寫的。」

她表示，或許自己閱讀書籍的範圍沒太廣，但就她的觀察，特別是近二、三十年日本的純文學真的蠻避談政治，比較會去寫一些個人的內心世界或內心探索。她認為這不是不好，但感覺是有點刻意避開政治或社會問題的因素。

「台灣這個環境有給妳一些什麼樣的土壤，讓妳可朝著（中、日文）寫作方面的發展？」

李琴峰答說，因為台灣被日本統治過50年，在流行文化的部分，接受日本文化的速度非常快，快到讓人驚訝的地步。像她這次得芥川獎，台灣就立刻報導。或者是日本出版了什麼輕小說，台灣就立刻翻譯出來。她覺得就是在這樣的土壤，讓她有機會去親近日文。

結束訪談，記者對李琴峰用台語說：「你很行（ri chin gau）」，她笑了出來，因為她在《彼岸花盛開之島》小說中多次用到這台語語詞。

新聞來源：李琴峰獲芥川獎 自認作品為日本文學帶來創新【專訪】

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航