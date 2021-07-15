泰國政府考慮限制AZ疫苗出口量，馬來西亞、越南、印尼、台灣恐受影響

《路透社》報導，泰國官員14日表示，為對抗國內疫情，政府考慮對本地生產的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）AZ疫苗採取出口限制，此舉可能衝擊鄰近國家，並帶有疫苗保護主義的意味。泰國企圖管制疫苗出口，可能導致延後出貨給馬來西亞、越南、印尼的速度，目前這3個國家也在對抗疫情傳染爆發以及印度先前限制疫苗出口所導致的供應中斷等問題。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）在東南亞地區的疫苗生產夥伴是泰國暹羅生物科技（Siam Bioscience），希望藉此建立公平且及時的管道，提供疫苗給各東南亞國家。

泰國國家疫苗委員會（National Vaccine Committee, NVC）重要成員納康（Nakorn Premsri）14日被問及疫苗出口限額計畫時，表示委員會「原則上已同意」該命令草案。不過，納康也表示，「截至目前，命令尚未正式發布。」他補充，草案還得讓多個機關審查並考慮其影響，也未說明出口限額可能限制到什麼程度。納康說，「我們將會開始與疫苗生產商協調，以合適的方式提供疫苗給泰國，來處理眼前國內疫情。」

阿斯特捷利康泰國公司（AstraZeneca Thailand）6月底曾表示，他們的公司夥伴泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）擁有的暹羅生物科技，今年將生產1億8000萬劑AZ疫苗，當中三分之一將供應泰國，其餘三分之二將送往東南亞其他地區。泰國自從6月時開始製造AZ疫苗，原本預計將出口到其他東南亞國家和台灣，但是目前出貨給這些國家如菲律賓和馬來西亞的進度，已經出現延遲。

對於泰國限制疫苗出口的提案，阿斯特捷利康14日則表示，泰國製的疫苗在周遭國家疫情升溫時具有關鍵重要性，「我們積極和泰國政府以及東南亞國家政府合作，致力於公平配送疫苗。」

《中央社》報導，台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥14日晚間告訴中央社記者，接獲泰國考慮限制出口AZ疫苗消息後，指揮中心已與阿斯特捷利康台灣分公司聯繫，經初步了解，總公司尚未答應泰國官方提出的要求。莊人祥表示，台灣將持續關注未來泰國廠AZ疫苗是否暫停出口，也會尋求其他廠貨源。

泰國望取得更多疫苗

《曼谷郵報》報導，14日，泰國國家疫苗委員會會議上，由副總理和公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）主持討論由泰國公共衛生部宣佈的出口限額命令草案，這份部級宣告並未確定限制的配額比例。泰國面對嚴重的疫情危機，相關組織也提出應提供足夠暹羅生物科技製造的AZ疫苗給本國的建議，政府此舉是回應此呼聲。

阿努廷表示，根據阿斯特捷利康先前承諾，每月會提供泰國500萬到600萬劑疫苗，但這也意味著泰國仍須找到其他疫苗供管道。阿努廷指出，暹羅生物科技將會遵守三分之一原則，意即提供疫苗生產量的三分之一給泰國，其餘出口給有簽訂合約的東南亞國家。根據阿斯特捷利康與泰國簽訂合約，泰國今年共可取得6100萬劑AZ疫苗。

泰國國家疫苗委員會和疾病管制局被指定審查出口限制的相關細節，並在下一次會議中呈報結果。納康表示，「泰國國家疫苗委員會和疾病管制局也被要求和阿斯特捷利康協調，提高提供給泰國疫苗的佔比。」

《路透社》報導，泰國副公共衛生部長沙帝（Satit Pitutacha）15日表示，阿斯特捷利康要求，將提供6100萬劑AZ疫苗給泰國的時限，延長到2022年5月，此舉可能進一步擾亂泰國緩慢的疫苗生產。沙帝表示，阿斯特捷利康在泰國的產線單月疫苗產能，大約是1500萬劑，未來也能再提高，而公司也同意將提供其製造疫苗量的40%給泰國。沙帝說，「我們必須與他們協商，因為在此情況下我們需要更多疫苗。」對於沙帝的說法，阿斯特捷利康並未立即回應。

15日，泰國新增9186例確診病例，98例死亡病例。泰國總確診人數上升到37萬2215人，總死亡人數為3032人。

《曼谷郵報》報導，泰國COVID-19情況管理中心（CCSA）15日表示，將再採購100萬劑疫苗，在兩週內為曼谷地區民眾接種，以緩解病床短缺危機。COVID-19情況管理中心發言人14日指出，中心的目標是讓曼谷70％的人口接種，而目前進度是43.6%。截至15日，泰國已有334萬人接種兩劑疫苗（約佔泰國總人口約6600萬人中5%）

Photo Credit: 中央社 泰國第三波疫情未見緩解，確診數持續攀升，公立醫療體系病床數告急，公共衛生部啟動無症狀患者在家隔離 計畫。圖為曼谷的臨時醫院，攝於4月29日。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒