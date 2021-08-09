排班不適用《勞基法》、五人以下不用保、我們都是責任制⋯⋯雇主說的這些都違法！

在應徵時，我們常看到許多公司和主管會提出一些似是而非的工作規定和「福利」，以下就來一一破解事實為何。

1、「我們的排班不適用《勞基法》」

目前不適用《勞基法》的行業或工作者非常少，一般餐飲業、服務業等排班制的公司也適用。部分行業採用變形（彈性）工時，但還是適用《勞基法》（不過很多公司未必有完成合法變形工時程序）。

2、「我們都是責任制」

俗稱的責任制，涵蓋在《勞基法》第84-1條的規定內，是指勞動部核定的部分工作者，可以雙方約定工時與休假。

不過，勞動部指定的是「工作者」，也就是某種職務的人，而不是行業，所以不可能整間公司都適用。而且，84-1除了必須勞動部指定的，還必須雙方書面約定，並報主管機關核備。所以絕大多數雇主說的責任制都是假的。

例如 : 勞動部核定的工作者之一包含事業單位首長、主管及獲有配車人員的駕駛。這裡指的是老闆的司機，或是有配車的人的司機，不是所有的司機（如貨運司機）都適用。

又如 : 保全業之保全人員。不是整間保全公司都是責任制，只有保全人員才是，公司裡的會計、行政人員等都不是。

3、「試用期不適用《勞基法》」

不要被雇主拐了，只要有僱傭關係，當然適用《勞基法》。可以參考我所寫的試用期權益說明：試用期被解僱有沒有資遣費？

4、「五人以下不用保」

只有公司僅五人（不含）以下，雇主不保勞保才不違法，但健保、就業保險、勞退6%，即使只僱用一人也要有。所以不要再說「五人以下不用保」了。

5、「正職員工才有特休、生理假」

《勞基法》沒有區分正職或兼職，只要有僱傭關係，不管是全時或是部分工時，都一樣享有該有的福利。

其中，特休假是權利假，不管全時或部分工時，只要滿半年以上都依法有一定時數的特休假。

而依勞工請假規則的病假、事假、婚假、喪假、公假，及依性平法的生理假、家庭照顧假等等，這些屬於處理假。即使僅到職一天，只要有具體事實，就依法可以請。

6、「我們公司很自由，不用打卡」

出勤紀錄是依《勞基法》第30條第5項、第6項規定，為雇主要準備的，這是雇主的責任，如果雇主沒有準備，就是開罰2萬起跳。因為若是勞檢要看公司是否違法，一定要看出勤紀錄、薪資清冊等資料，才能知道勞工有沒有休假、有沒有加班、公司有沒有依規定給假或給加班費。

若是有些公司違法事項過多，可能一開始出勤紀錄就不拿出來了，所以只要沒有就直接開罰。

7、「月休8天給予基本工資」

《勞基法》的休假是以週為單位計算的，每7天要有1例1休。若是四週28天休息8天沒錯，但一個月不只28天。

我們若以整年來看，一年52週，應該要休52*2＝104天，加上12天國定假日共116天。但是以所謂的月休8天來看，一年12個月，等於12*8＝96天，中間的差額就是雇主少給的假。因此，月休八天可能違法，除非有給加班費。

8、「前三天或第一週是學習階段，沒有薪資」

只要僱傭關係成立，到職第一天開始就有工資。

9、「加班一律換補休」

依《勞基法》第32-1條規定，以下三要件必須成立才算數。若雇主片面強制只能補休，是違法的。

（1）加班事實發生「後」，（2）依「勞工意願」選擇補休，（3）並經雇主同意。

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本文由曹新南授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航