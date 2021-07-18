「亞裔歧視」不是假新聞而是留學生的日常，職場上也真實存在「竹子天花板」

文：Surocuk台灣旅英學生總會

隨著新冠肺炎疫情爆發、迅速傳播至各國且日益嚴峻，西方國家針對亞裔的仇恨攻擊及歧視也進一步升溫，根據美國「全美亞裔太平洋婦女論壇」（NAPAWF）之訪問，過半的受訪者認為亞裔仇恨嚴重影響他們的生活，超過20%曾受職場性騷擾或歧視；接近17%在公眾場所會感到不安；更有超國10%受訪者曾遭受肢體暴力。

英國最大的台灣學生組織——台灣旅英學生總會（Surocuk）的新企劃「聽見你的聲英」中，第一集便調查了台灣學子在英國當地的種族歧視的經歷和觀察、蒐集留學生對相關主題的想法，也收到了數十則回應和分享，可見種族歧視並非罕見，而是留學生共同的感受。

亞裔歧視不是假新聞，是留學生的真實經歷

在震驚全世界亞裔的美國亞特蘭大槍擊案後，亞裔反抗種族歧視的#StopAsianHate運動繼黑人人權運動#BlackLivesMatter成為另一股全美響應、並蔓延到世界受到各國亞裔響應的呼籲行動。在Surocuk的社群調查中，高達96%的人都知道這場運動及其所爭取的亞裔權益。

即便亞裔歧視是近幾年才開始受到諸多關注的議題，但實為亞裔長久累積的不平等和挫折。尤其，在新冠肺炎疫情爆發後急遽升溫，據英國倫敦警察署的調查2020年英國針對亞裔的攻擊比2019年高出96%；西班牙政府在2019年釋出的資料則顯示當地亞裔有2.9%是仇恨犯罪的受害者；據智庫羅伊國際政策研究院的調查，就連同屬亞太地區的澳洲，也有⅓華裔遇過種族歧視。

Photo Credit: 中央社

留學生面對的亞裔歧視也時有所聞，同學們在Surocuk的調查中，分享了自己夜晚走在中國城中被喝醉的路人尾隨謾罵「Coronavirus!」的經驗；也有同學被路人無端丟石頭；在課堂上因華裔身分被教授打低分；或是在餐廳被服務生差別待遇等經驗。

竹子天花版是什麼？對於職涯影響，留學生反應不一

「竹子天花板」一詞最早是在2005年領導力策略專家Jane Hyun所著的書中出現，作者移植了職場性別不平等「玻璃天花板」的概念，以「竹子天花板」形容亞裔在職場中遭遇的挫折及不平等，比如難以升遷至高階職位、薪資差距等難題。在Surocuk的調查中，同學們認為自己對「竹子天花板」的瞭解程度平均僅約35%，其中有近一半的人完全不了解。

據皮尤研究中心（Pew Research Center），自2016年開始，亞裔美國人就已超越白人成為美國平均薪資收入最高的族群。亞裔二代們勤奮、耐勞及聰明的形象，也被學者們稱為「模範少數」（Model Minority），雖然只佔美國5.6%人口，卻在專業勞動力上貢獻了12%，但這樣的稱謂也隱含了背後根深蒂固的種族刻板印象及不平等的脈絡。

儘管相比於其他美國移民族群，亞裔有高教育程度、高薪水中位數及高生活水平，卻很難被囊括入企業的高階職位，2019年，《財富》雜誌的500大企業的董事會中，只有3.7%的成員是亞裔。而根據對矽谷Google、LindedIn等5間公司的研究，在白人職員中有約1%男性和0.8%女性擔任經理職，在亞裔職員中卻只有0.4%男性和0.3%擔任。在這些董事主管級中，也以能流暢使用英語、數理能力強的印度裔居多。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於許多留學生的目標，就是在找到一份符合自己期待的工作，給自己一個「海漂」的機會。

Surouck詢問了同學們對竹子天花板的想法，而在意與不在意兩方意外的平均，選擇「會，不想低人一等」者有46%，原因為難升遷多少限制了自己的發展可能、也不願和優勢族群站在不一樣的基準點上；而投給「我覺得還好」者稍多，佔54%，理由包含認為自己的工作產驗較沒有種族歧視問題、歐美的工作機會和待遇還是好於國內、任職於國外的經驗可以做為跳板，再回台就業等。

旅居異國多數際遇是正面的，但社會仍需重視歧視及種族職場不平等問題

大多數的Surocuk的幹部夥伴們或旅英的同學們，在留學異國時，感受到的支持和溫暖還是多數。無論是適應上的問題、課業上的問題或是社交、語言，總會有熱心而開放的朋友義不容辭的挺身而出。

只是，無論是#StopAsianHate運動或竹子天花板議題，都是確實存在而需要被正視、被解決的，不只是這個全球化、扁平化世代的課題，也是一代一代人都有能力慢慢改變的事。因為，無論是誰，無關語言、膚色、種族，都應該被尊重。

台灣旅英學生總會是由駐英台北代表處輔導之非營利學生組織，也是目前英國最大的台灣學生組織。秉持著為學生服務的熱忱，為留學英國的臺灣學生提供社交、經驗及交流的平台。我們也希望藉由聯繫英國各地的台灣學生會、業界還有其他學生組織，為旅英台灣學生提供協助及機會，並在團結台灣人的同時發揚台灣文化。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航