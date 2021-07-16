被美國拒發簽證的中國留學生，是潛在間諜還是無辜受害者？

文：劉文

川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）在2020年5月簽署了10043號總統令，其中提到暫停和限制「包括目前或曾經受僱於實施或支持軍民融合戰略的機構，在實施或支持軍民融合戰略的機構學習、做研究的相關人員，尋求通過F或J簽證進入美國學習或進行美國研究的任何中國公民的非移民入境美國。」

在上海的資深留學顧問陳先生，僅今（2021）年上半年就接觸或者代理了上百名赴美留學生，他表示，從自己所接觸到的案例來看，目前受到該法令影響的是畢業於「國防七校」和北京郵電大學的學生。

「國防七校」指的是北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學和南京理工大學。陳先生所代理的赴美留學生中，並沒有畢業於這八所大學的學生，而其他人在進行赴美簽證時都比較順利。

陳先生說：「我覺得今（2021）年申請留學簽證的過程，和疫情前沒有什麼大的不同，我有幾名學生因為準備的材料不齊全，或者是只準備了複印件沒有準備正本而被要求補件，但是沒有被直接拒簽，而我覺得這些補件的要求也是合理的。」

陳先生補充說，新聞中提到的500位被拒簽的學生是今年美簽開放以來的總拒簽數。他說自己在疫情前經手的學生也有被拒簽的，很難判斷總體而言，今年對學生簽證的通過率是否比往年更低。

江蘇的留學顧問王先生也證實了陳先生的說法，即畢業於「國防七校」和北京郵電大學的學生，被這個總統令「針對」了。王先生有代理畢業於北京航空航天大學和北京理工大學的學生，他的學生也在面簽時被拒。為此，他專門去研究了這條規定。

讀完整條規定後，王先生不禁為這幾所大學的學生叫屈：「我看了好幾遍，根本沒有明確提到這幾所大學的學生不能得到簽證。如果有明確指出的話，我也不會幫這些大學的畢業生申請美國的大學，可以從去年開始就準備申請英國、澳洲、加拿大的學校，也不會浪費這麼多時間和精力在申請美國大學上。但現在這麼操作，這幾所高校的畢業生就好像遭到了飛來橫禍，但是這些學生都是很無辜的，他們只是想出國學學知識，見見世面。」

文科生也受「池魚之災」

王先生說，他最開始知道這個法案，曾經和留學機構的同行討論過，當時大家覺得STEM專業（編註：在美國特指科學Science，技術Technology，工程Engineer和數學Mathematics四大類學科）比較敏感。但是他所代理的這幾所高校的畢業生中，有一位本科是學習英文語言文學專業，申請的碩士是心理學專業，但是仍然在面簽時因為本科大學而直接被拒絕。

王先生說：「我以為這名同學肯定沒問題的，得知她被拒，我非常驚訝。這位同學說她申請的碩士項目的導師也非常驚訝。」

去年碩士畢業、定居矽谷的北京理工大學畢業生葉同學接受採訪時提到，他有好幾位學弟都受到了影響。其中一位學弟去年被一所美國高校的物理專業錄取，已經在國內上了一年的網課。在美國重新開放簽證之後，這位學弟早早就預約了面簽。但是在面簽的時候，簽證官告訴該學弟，因為他本科是北京理工大學的，所以要額外審核一下他的資料。幾周之後，該學弟得到了簽證被拒的消息。

「不能一刀切」

一名「國防七校」的畢業生準備赴美國就讀計算機科學專業。他說：「在面簽的時候，排在我前面的學生都被問到了很多問題，我看到他們出示了各種資料給簽證官看，但是輪到我的時候，原本準備問問題的簽證官突然看了下我的畢業證明，然後再次確定了我的本科母校，就立刻給我發了代表拒簽的白條子。」

他原本有些難過，準備重新申請面簽，但是當他在網上搜到「10043號總統令」之後，難過變成了憤怒和屈辱。他覺得僅僅因為本科畢業的學校就被美國政府扣上「潛在間諜」的帽子，進而禁止入境，是非常冤枉的。

「不能這麼『一刀切』，如果真的中國留學生做了間諜，那麼怎麼懲罰都沒問題，但是不能連累到無辜的其他學生，這不公平，」該畢業生說道。他說自己從大一開始就為去美國留學做準備，開始上托福、GRE考試的輔導班，但現在這四年的努力即將白費。

也有一些受到影響被拒簽的中國留學生準備採取法律行動。他們組建了一個要求「維護學術自由，取消10043禁令」的網站，網站上寫道「我們希望能夠連接起所有受此事影響的學生學者，集合大家的力量，為了大家共同的利益，共同發起訴訟，抵制這種不公平的行為。廣大赴美學子團結起來！」

這些學生的聲音也得到了中國政府的關注，華春瑩和趙立堅紛紛在公開場合為這些學生發聲。王先生讀到新聞後，覺得要讓這條總統令失效必須依靠國家的介入。

在提到學生準備聯合起來進行訴訟時，王先生說：「學生簽證、工作簽證、旅遊簽證這些都有被拒簽的可能，美國政府並沒有義務一定要發簽證給你個人。個人的力量還是太小了，但如果國家層面去交涉的話，我覺得有希望。」

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