美國撤軍、塔利班崛起，中國為其利益將不得不插手阿富汗事務

文：William Yang

美國總統拜登（Joe Biden）上週宣佈，將在8月31日之前完成從阿富汗撤軍。消息一出，該國與鄰近地區出現不少新的局勢變化。根據美聯社的報導，隨著塔利班持續擴展在阿富汗北部的勢力，過去15天內已有5600個當地的家庭被趕出家園，成千上萬的阿富汗民眾紛紛朝該國北部的邊境逃難。

與此同時，中國外長王毅正在中亞出訪，而該地區的國家非常關注中國對阿富汗局勢的看法與對策。根據中國官媒新華社的報導，王毅13日在塔吉克會見記者時表示，美國發動的阿富汗戰爭至今已持續20年，但和平遲遲沒有到來。

他重申，中國支持並期待阿富汗各方本著「阿人所有，阿人主導」原則，從阿富汗自身根本和長遠利益出發，通過阿人對話協商，構建符合阿富汗國情，並得到人民擁護的政治架構，共同開闢國家新的未來。

王毅提到目前阿富汗局勢的三大重點是，避免阿戰火擴大，尤其要防止阿富汗發生全面內戰；盡快重啟阿人內部談判，實現政治和解；防止各種恐怖勢力在阿趁機坐大，絕不能使阿再度成為恐怖分子的聚集地。

在與塔吉克外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）會晤過程中，雙方也達成四點共識，其中一點便是攜手打造安全共同體。協調應對阿富汗局勢演變、穩定塔阿邊境、打擊恐怖主義、防範域外勢力在中亞興風作浪。

塔利班崛起擾亂中亞秩序？

雖然外界對於中國外長王毅出訪中亞的時機點有諸多聯想，但專家認為王毅這次出訪，仍屬例行性的外交行程。專門研究中國與中亞外交關係的歐安組織學院（OSCE Academy）研究員邱芷恩告訴德國之聲，王毅這次出訪的一個新議程，確實是討論阿富汗局勢變化對中亞帶來的衝擊。

她指出，對中亞國家來說，這是一個非常緊張的局勢，所以在部分阿富汗政府軍跨過阿富汗與中亞國家的邊境後，各國政府便立即希望與中國大使談論阿富汗問題。

她說：「我認為重要的是，中亞在過去10到20年裡，從美國在阿富汗的存在和維持現狀的能力中獲得不少利益。美軍帶來的穩定局勢讓過去幾年中，中亞的石油與天然氣產業獲得數十億美元的外國投資。」

但隨著中亞各國都預期美國撤軍後，塔利班極有可能接掌阿富汗政權，而這並非他們所樂見的情勢發展，因為中亞各國擔心塔利班掌權後，會開始推廣極端伊斯蘭主義。邱芷恩說，中國與中亞國家一樣，都擔心塔利班上台後，極端伊斯蘭主義會向中亞擴張。

她表示：「中亞地區伊斯蘭意識形態的增加可能會蔓延到新疆，而這會是對中國的利益構成最大威脅之處。」

另一方面，中國過去20年也從美國在阿富汗駐軍中獲得不少利益。邱芷恩提到，美軍的存在讓中國不需要直接處理與塔利班相關的事物。另一方面，中國過去5年開始與塔利班旗下的不同分支展開會談與接觸，所以她認為，美軍撤出後，不論是塔利班中哪個分支真正在阿富汗掌權，他們在一定程度上都會與中國友好。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

塔利班威脅中國在阿利益？

事實上，專家都認為美國撤軍後，中國將成為阿富汗內部跟周圍地區最主要的勢力。

邱芷恩與香港中文大學專門研究恐怖主義的高級研究員潘睿凡（Raffaello Pantucci），上個月在《外交家雜誌》（The Diplomat）發表的一篇文章中提到，過去幾年，中國在阿富汗成為一個積極參與者，不僅圍繞著阿富汗議題開闢多邊外交渠道，並參與相關的區域會談外，中國在經濟方面也擴大維持阿富汗和平的相關經濟激勵措施。

相關的例子包含中國2015年成立了一個雙邊經濟和貿易委員會，並在2018年開通兩國之間的直接貨運航班。中國的海關數據顯示，兩國的雙邊貿易從2013年的3.38億美元增加到2019年的6.29億美元。此外，中國也多次談到將阿富汗納入「一帶一路」基礎建設計畫中。

也因如此，部分專家認為一個穩定的阿富汗符合中國的最佳利益。美國顧問公司麥考林公司（McColm & Company）的政策和外交主任薩科西（Nilofar Sakhi）在接受德國之聲訪問時表示：「如果安全形勢越來越好，中國已對將阿富汗納入一帶一路展現高度興趣。我認為，中國在美國從阿富汗撤軍後將發揮重要作用，他們會加強在阿富汗的所有活動，包括基礎設施和能力建設丶軍事援助和各種外交努力。」

邱芷恩則預期，中國會利用在阿富汗的基礎設施投資來與塔利班談判，要求塔利班不要介入與維吾爾人相關的議題，以及確保阿富汗境內衝突不會蔓延至中亞。她向德國之聲表示：「中國可能會在阿富汗提出非常具體的基礎設施投資，這包括公路和鐵路。」

但邱芷恩也提到，中國過往在中亞地區的基礎建設計畫往往會帶來大量的中國工人，而他們很難融入當地社會，導致這些計畫後來都成為中亞各國反華情緒的引爆點。她認為，若類似的情況也發生在阿富汗境內，塔利班應該無法輕易的解決相關衝突。

她說：「在阿富汗境內進行基礎建設計畫的投資，對中國來說是個很微妙的事情。他們不僅需要與當地的塔利班團體合作，而且需要與阿富汗境內的塔利班整體合作。這很難成為一個沒有問題的交易。」

塔利班向中國釋出善意？

上週，塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）接受接受香港《南華早報》旗下刊物「本週亞洲」專訪時，稱中國是朋友，並表示塔利班雖然關注穆斯林被打壓的情況，但對於新疆維吾爾人受到中國政府迫害的情勢，塔利班會透過與北京作政治對話的方法來支援他們，而不會干預中國內政。

沙欣也重申，若有必要，塔利班將與中國會面，並表示歡迎中國參與重建阿富汗的計畫，且承諾保障中國投資者與工人的安全。專家認為，這一連串的喊話，反映了塔利班希望與包括中國在內所有區域內的國家建立良好關係。

薩科西告訴德國之聲：「塔利班將看鄰近國家會給他們什麼樣的好處，這是一場政治遊戲。對塔利班來說，他們會著重在區域內的國家能給他們多少經濟或政治支持。」

邱芷恩則認為，由於塔利班努力讓自己在阿富汗的權力合理化，所以他們對外談論中國與其他國家時，都必須採取非常外交的手段。但實際上，由於塔利班本質上仍是熱衷於一種極端的伊斯蘭意識形態，所以即便他們在與中國接觸時會展現很外交地一面，塔利班的本質仍會對中國內部的安全利益帶來威脅。

她告訴德國之聲：「美國從阿富汗撤軍，等於是在迫使中國在阿富汗出手。中國現在確實不得不處理這個問題，這不僅僅是從中亞國家的角度，也是為了中國自己的利益。」

薩科西預測，如果塔利班能從包括中國在內的區域大國獲得某種政治支持，他們可能不會干涉中國在新疆的內政。另一方面，塔利班也可能保證不會與維吾爾族的武裝力量建立任何關係。她說：「中國正在等著看看阿富汗的安全局勢將如何發展，他們才會藉此制定其接觸政策。」

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責任編輯：羅元祺

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