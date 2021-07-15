日本多家企業投資緬甸建設恐使軍方獲益，人權組織呼籲中止開發計畫

緬甸2月1日軍方政變掌權至今仍深陷動亂，人民也持續街頭抗爭反對軍政府。15日，數個人權組織共同呼籲，日本企業應停止一項可能使緬甸軍方獲益的房地產開發計畫，並指出政府與企業應仔細考慮在緬甸從事商業活動，可能資助到軍方的風險。14日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）參與外交部長視訊會議時，敦促東協採取行動使緬甸能終結暴亂並恢復民主。

人權觀察（Human Rights Watch）新聞稿指出， 日本數家企業參與的一項位在緬甸仰光（Yangon）商業性房地產計畫Y-Complex，土地為緬甸國防軍（Tatmadaw）所有。日本參與企業包括日本地產公司東京建物（Tokyo Tatemono）、公帑資助的國際協力銀行 (JBIC）、日本海外交通城市開發事業支援局（JOIN）、株式會社藤田（Fujita Corporation），東京建物聲明他們自政變後已將停止運作，不過並沒有公開計畫會停止多久，以及什麼情況會重啟營運等資訊。

人權觀察、人權現狀（Human Rights Now）、日本國際志願人員中心（Japan International Volunteer Center）、緬甸正義組織（Justice For Myanmar）和湄公河觀察（Mekong Watch）等人權團體，15日呼籲日本企業應取消這項涉及緬甸軍方的計畫。

「日本政府和商人沒有審慎考量在緬甸從商的相關風險。」人權現狀副秘書長Ryutaro Ogawa指出，「他們應該承認錯誤並做出負起相應責任的行動，他們有可能會資助到軍方。」

《路透社》報導，這些人權團體指出，透過支付租金，Y-Complex計畫會讓緬甸國防部獲益，而根據緬甸憲法規定，國防部是由軍方掌控。湄公河觀察事務局長Yuka Kiguchi表示，「我們強烈譴責日本公眾的資金，最終可能落入緬甸國防軍手中的事實。」日本企業和政府官員曾解釋，他們透過中介機關支付租金，這筆錢會最終會到達緬甸政府手中，而非軍隊。

人權觀察（Human Rights Watch）新聞稿指出，Y-Complex包含購物中心、旅館和辦公室出租空間，建設土地是「軍方所有軍事博物館土地」，根據2013年B.O.T土地出租合約，土地是由緬甸軍需處將軍辦公室出租。2020年6月，軍方發言人也曾證實這塊土地是軍方所有，而國防部將從Y-Complex建設收取租金。

本次共同呼籲的五個人權組織已在2月17日聯合提交申請，到聯合國人權與跨國企業和其他商業實體工作小組，希望調查Y-Complex計畫是否會資助緬甸軍方。然而，當時並沒有任何一家涉及此事的企業根據《聯合國工商業與人權指導原則》（United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights）執行有效的人權盡職調查（human rights due diligence ）。

根據聯合國指引原則指出，「各國應該採取額外步驟，防止國有企業、國家掌控的企業或是從國家機構獲得支持服務的企業侵害人權。」今年5月21日，聯合國商業與人權工作小組和緬甸人權情況特別專員也呼籲企業企業應根據指引原則行事，負起對人權的責任，並應該對軍方施加壓力遏止其侵害人權的行為。此外，日本政府在2020年10月16日才宣布《商業與人權五年國際行動計畫》也提及希望消除促進人權並避免對人權不利影響的商業活動。

Japanese businesses should stop participating in a commercial real estate project involving Myanmar’s highly abusive military. The proposed Y-Complex in Yangon is being constructed on land leased from the country’s coup-leading armed forces. https://t.co/0ZRfcLDCya pic.twitter.com/2zn7fR4bMl — Kenneth Roth (@KenRoth) July 15, 2021

美國敦促東協終結暴力

《美聯社》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日晚間（美國時間）參加東南亞國家協會（ASEAN）外交部長視訊會議時指出，東協成員國應合力阻止發生在緬甸暴力行為，並促成釋放政治犯和回歸民主，並儘快根據先前東協會議形成的五點共識採取行動。國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中指出，布林肯呼籲「東協採取聯合行動終止暴力，回歸緬甸（Burma）民主進程，並釋放被不正義的方式拘捕的人們。」

上週聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）表示，緬甸局勢已從「政治危機」轉變成「多面向的人權災難」，指出超過900人被殺害，並有超過20萬人因軍方攻擊逃離家園。聯合國世界糧食計劃署 （World Food Programme）估計，緬甸有超過600萬人急需食物援助。

《伊洛瓦底報》報導，代表緬甸出席該會議的是軍政權指派的外交部長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin），緬甸國營報紙緬甸新光報（Global New Light of Myanmar）以頭版報導溫納貌倫參與視訊會議。報導寫到「針對緬甸事態發展，聯盟部長就緬甸安全形勢、國家行政委員會（State Administration Council，即政變後軍政府最高領導機構）五點路線圖和東盟領導人會議五點共識等問題進行說明。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒