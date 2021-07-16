AWS台灣雲端高峰會9月2日登場：全天候線上舉行，聚焦七大雲端主題、曝光重量級資源

AWS公布今年度的雲端技術盛會訊息：2021 AWS台灣雲端高峰會 ( AWS Summit Online ) 即將在9月2號登場！全天候透過線上舉行，讓業界的交流與創新不間斷。今年的活動主題定為「雲隨商轉．建構由我」，強調2021年企業仍持續尋找新常態的求生法則，不分產業擁抱數位轉型，以及掌握雲端驅動力，人人都應具備開創新局的力量。

2021 AWS台灣雲端高峰會，聚焦七大雲端主題

Photo Credit：AWS

今年度的AWS 台灣雲端高峰會，不只將一次集結AWS重量級技術專家與產業代表，共同分享最前瞻的技術發展、商業洞見及最佳實務，還有線上互動展覽、hands-on實作課程、demo實機展演、一對一線上諮詢等多元體驗，帶領參與者充分掌握雲端技術動態，實現創新藍圖。

透過2021 AWS台灣雲端高峰會的活動平台，無論是AWS技術與服務的初學者或資深使用者，都可以在高峰會上學習到新事物，並透過七大雲端主題聚焦學習，為自己的能力加值。

2021 AWS台灣雲端高峰會七大雲端主題，包含：

AI與機器學習

最佳實務分享

資料分析

IT管理

資安與合規

創新思維

應用程式現代化

另外，參與者還可以根據個人的工作執掌、興趣和產業相關課程、技術能力，找到量身定制的議程。以下是AWS台灣雲端高峰會官方提供的技術能力分級參考，建議有興趣的與會者不妨以此作為基準，為自己安排相對應的議程。

Level 100（初級） ：課程將涵蓋服務、特色及效益的概觀說明，無須任何課前先修知識。

：課程將涵蓋服務、特色及效益的概觀說明，無須任何課前先修知識。 Level 200（中級） ：課程將聚焦於最佳實務、服務特色詳情以及展示或程式碼範例。需具備初級主題知識。

：課程將聚焦於最佳實務、服務特色詳情以及展示或程式碼範例。需具備初級主題知識。 Level 300（高級） ：課程將深入說明服務特色、經驗分享、部署及架構範例。參與此課程，需對AWS服務及AWS平台有深入的了解。

：課程將深入說明服務特色、經驗分享、部署及架構範例。參與此課程，需對AWS服務及AWS平台有深入的了解。 Level 400（忍者）：課程將集中說明更為複雜的主題，如進階編碼、架構、基礎結構設計和解決方案。需具備對主題的深入了解。

不限專業大師或怪獸新人，你也應該參加2021 AWS台灣雲端高峰會

AWS台灣雲端高峰會不限於技術開發人員或是企業高階主管，無論是想了解最新趨勢的雲端初心者、尋求技術突破的資深使用者，或是想在有限預算內提升營運效率的企業主，都有機會在「2021 AWS台灣雲端高峰會」上找到答案。

2021 AWS台灣雲端高峰會參加對象，包含：

別創新格 - 開發人員

邏輯清晰 - 工程師

足智多謀 - 解決方案或系統架構師

技術神展開 - IT專業人員或技術支援經理

硬體擔當 - 系統管理員

日理萬機 - 創辦人或經營決策者

自我充實 - 學生、教職或研究員

最重要的是，2021 AWS台灣雲端高峰會可免費報名參加，任何需要開拓雲端新經濟還自我加值的工作者，都不該錯過這場盛會！

AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場！快交出你最夠勁的模型

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每年跟著台灣雲端高峰會前會舉行的AWS DeepRacer智慧自駕車競賽，今年亦不缺席，即日起至2021年10月31日都可以提交模型參加競賽。

為什麼要參加AWS DeepRacer？因為這是全球首個自動駕駛賽車聯盟盃賽，讓機器學習驅動的賽車模型在場上奔馳，除了要激起開發者的鬥志，也可更加精進與磨練機器學習（ML）、強化學習（RL）技術，是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。當然，參加AWS DeepRacer競賽不只能贏取獎品和榮耀，也可獲得晉級AWS DeepRacer冠軍賽的機會