卜睿哲《艱難的抉擇》：國民黨和民進黨是否有機會發揮意志與創意，一起做到這些事？

文：卜睿哲（Richard C. Bush）

台灣各個陣營的領導人，最起碼在用詞上還是清楚團結有多重要。二○一二年五月，馬英九曾在第二任期的就職演說中講過這段話：

我們就是一家人，台灣就是我們共同的家園。我們深信，不管朝野之間有什麼歧見，我們都是一家人。即使過去幾年朝野和解存在不少困難，但英九相信，民主是我們的共同價值，在這個基礎上，我們一定可以尋求共識，合力解決問題。四年來，英九持續邀請各種公民團體來對談。英九也誠摯的希望，盡速與在野黨領袖展開對話，我們要讓民眾看到，朝野不是只有相互競爭，也能彼此合作。為了全民福祉，讓我們一起為台灣民主建立良好的典範。

蔡英文也重複了相似的訴求。比如說她在二○二○年一月連任的晚上，就以這段話做為勝選感言的結尾：「最後我想說，選舉已經結束了，所有選舉過程中的衝突，都應該到此為止。我希望所有支持者，絕對不要有任何刺激對手的言行。我們要擁抱彼此，因為，要打敗這個國家的困境，所有人都必須團結在民主的旗幟之下。」

有好一段時間，團結都是她不斷強調的主題。和二○一二年的馬英九一樣，她這麼做當然也是有利可圖。執政一段時間以後，兩人都發現，只要反對黨選擇與政府合作，治理就會比較容易。但他們的話語中也有一個基本的道理：如果社會裡各方政治勢力不能合作，而是四分五裂的話，就會更沒有能力解決迎面而來的問題。這個道理在任何政治制度都通用，但是當地平線的彼端有個凶猛大國時，這就是鏗鏘的真理。

政治修辭是一回事。要從修辭變成政治方案，長期、有效的處理重大政策挑戰，又是另一回事。民主制度幾乎天生就鼓勵分歧，分歧代表著利益與價值觀的差異，這些差異在任何社會裡都存在。民主或許能以制度規範分歧帶來的競爭，緩解競爭造成的分裂，但未必總能如願。但我們可以肯定，如果總是有某個陣營堅持要對手先接受自己的觀點，台灣就不會有更進一步的團結。如果其中一方反對政治制度裡的規範，比如民進黨團或國民黨團違反立法院運作的規矩，或是少數黨占領議場來妨礙多數黨，台灣也很難更加團結。

以前台灣也曾經有過大型的跨黨派合作。一九九○年代，台灣正需要修憲以完成民主轉型。通過修憲案多半需要國民黨和民進黨協力合作，最起碼要各有一部分的人願意這麼做。

一九九○年代的情況是李登輝利用了國民黨和民進黨的內部分歧，促成國民黨的淺藍派系和民進黨的淺綠派系共同合作，通過了必要的憲法修正案。不過這次合作會成功，主要還是因為李登輝的個人魅力，加上牽涉各派系的重大利益。李登輝卸任後，各黨的黨紀就漸趨嚴格，而且國、民兩黨的黨團領袖也無法因為總統的離間得到好處。

李登輝打造的跨黨派合作算是特例，無法直接套用在台灣的現況上。不過看起來，形成合作的前提包括各黨政治人物要先對目標和實現法門有清楚共識、認同互相合作比各自為政更能見效，以及盡力貫徹這些共識來解決問題。這種合作可能需要讓「淺色派系」成為兩大黨的主流；如果繼續維持「深淺分裂」，這種合作就無法成功。

另一個必要條件，是找出辦法統籌社會上不同部門（工商團體、公民社會、年輕世代等等）和美國政府的觀點。不過台灣的目標很清楚：讓所有勢力都同意以下兩個規矩。第一個規矩改寫自范登堡參議員的話：政治止於海峽灘岸。第二個規矩則是出自富蘭克林簽署《獨立宣言》時的警語：「我們若不團結，必然各無死所。」

上述方案如果能有以下基礎，就會更加成功：

「是台灣人也是中國人」的雙重認同要比現在更清晰。 認真解決政治問題，而非在政治象徵上爭鬥。 清楚觀察北京對台灣的目標。 對兩岸現狀中的元素形成共識，釐清哪些值得不計代價守護，哪些可以放上談判桌。 採取真正能嚇阻解放軍進攻的防禦姿態。 普遍認知到中華人民共和國正在擾亂台灣人的認知，試圖干預台灣民主。 對於在國內、大陸和其他地方從事商業活動的機會與風險，要有一致的認知。 明白和美國維持緊密、堅實的關係至關重要。 清楚了解想順利應對北京的挑戰會有哪些利弊得失，失敗又得付出哪些嚴重的代價。

說得更具體一點，國民黨和民進黨的政治人物是否有機會發揮意志與創意，一起做到以下這些事？

兩黨合作改革政府財政，以進步的方式增加稅收（對資本課徵更多稅金），為年金和健保計畫提供永續基礎。

建立制度，對各部門的官員貪汙設下更嚴厲的限制，改善政府治理。

持續和中華人民共和國以外的貿易夥伴，特別是美國和日本，加深經濟關係。就美國的部分而言，首先必須支持蔡英文在二○二○年八月開放進口牛肉和豬肉的決定，因為簽訂自由貿易協定對台灣的整體經濟甚有裨益。

評估台灣可以接受依賴大陸經濟到什麼程度，並取得共識；根據評估的結果來考慮是否要重提《海峽兩岸服務貿易協議》，並且對原版協定中的具體缺陷提出修正方案，接著繼續和北京展開貨品貿易協議的談判。

呼應目前的威脅環境，找出國防戰略上的共識，並共同確保有關部隊結構、人事、採購的軍事政策，和國防戰略保持一致。

發展「整體性政府」（whole of government）的方針來應對中華人民共和國的非武力脅迫作戰。

在兩岸關係上凝聚跨越黨派的方針，就台灣未來的方向傳達客觀上可以信賴的保證，而非聽任中華人民共和國以九二共識定調兩岸來往。二○一九年五月那份立法對於和中華人民共和國談判政治協議，立下了太過嚴格的限制，需要廢止或是修正；這樣一來，具備一定民意基礎的協議才比較有可能通過。

宣示基本原則：任何解決兩岸重大分歧的途徑，都必須經過修憲案批准。

表明兩黨皆期望北京對於台灣的選舉，在修辭和行為上都能維持中立，並尊重選舉結果。

先行一步反對統派勢力聽從習近平二○一九年一月的談話，呼籲「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上」，由「兩岸各政黨、各界分別推舉代表性人士」組成團體，因為北京會以此為前提將民進黨排除在外。

為立法院設計新的程序規章，其中最重要的是樹立國會乃大雅之堂的意識，還有禁止黨團或外部團體占領立法院議場。

這些改變都不容易，但只要齊力實踐這些改變，台灣和北京談判時，就能取得更有力的地位，人民對整套政治制度也會更加支持。

書籍介紹

本文摘錄自《艱難的抉擇：台灣對安全與美好生活的追求》，天下文化出版

作者：卜睿哲（Richard C. Bush）

譯者：周佳欣、劉維人、廖珮杏、盧靜

國家安全與經濟發展，台灣如何兩全？

美國在台協會前理事主席卜睿哲在《艱難的抉擇》探討了台灣面臨的廣泛問題與政策選擇，並就台灣可以如何幫助自己，以及美國應該如何協助台灣，提供實際的建議。對台灣來說，最艱難的政策取捨，就是如何一邊處理兩岸關係，一邊維持經濟繁榮與競爭力，讓這座美麗島上的人民，繼續過著美好的生活。

台灣是1980年代全球第三波民主化的典型代表，也是華人社會中第一個在和平的狀態下逐步實現民主制度的國家。但是，今日的台灣面臨著許多內部問題與外在危機：社會的高齡化以及由此產生的世代衝突；中國長期威脅要以類似於香港的方式來統一這座美麗島，加劇了島內的本土化問題。

台灣在國家安全上，嚴重依賴美國，但它必須利用自己的資源來應對北京所施加的壓力。台灣如何應對自身所面臨的內部與外部挑戰，以及美國和其他大國如何施以援手，將決定台灣是否能夠堅持自己的立場去面對中國所給予的壓力。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航