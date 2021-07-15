新增本土14例、死亡6例，指揮中心：未來4週預計都打AZ疫苗、意願登記過半只選莫德納

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為14例本土及4例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

今日有3批疫苗將抵台，指揮中心表示，未來4週都暫訂提供AZ疫苗，並會依照疫苗到貨時間和預約狀況持續規劃。然而，目前仍有過半民眾在意願登記時，只願意施打莫德納疫苗。另外，針對國內出現有民眾刻意混打的案例，將會交給指揮中心法制組研議。

新增14例本土案例、6例死亡

指揮中心表示，今日新增之14例本土病例（其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為8例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於7月7日至7月14日。個案分布以台北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例；其中11例為已知感染源、3例調查中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為1例男性、5例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月15日至6月29日，確診日介於5月26日至6月30日，死亡日介於7月6日至7月13日。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日公佈的6例死亡中，1名5月發病的案例本身有糖尿病、高血壓，在6月27日檢驗為陰性後轉出加護病房，11日卻因併發肺炎和菌血症過世，因此為其他死因。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月13日累計公布14103位確診個案中，已有12083人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.7%。

3架班機下午載疫苗抵台，意願登記過半只打莫德納

副指揮官陳宗彥表示，因為指揮官陳時中正在往機場的路上，因此沒有親自主持記者會。今日下午總共有3個載運疫苗的班機抵達，最早抵達的是從日本來的97萬劑AZ疫苗，接著是由泰國起飛的自購56萬劑AZ疫苗，最後是自購的35萬劑莫德納，因為從較遠的盧森堡過來，因此約會在下午4點多抵達。

發言人莊人祥指出，這批日本AZ疫苗的效期的到10月10日、莫德納疫苗到1月20日，泰國的AZ則尚待查詢。

截至下午1點，進行接種意願登記的總人數有732萬多人、佔人口比例的32.09%；第二輪已經完成預約的人數約為93萬，這一輪預約的比例達符合資格人數的83%。

指揮中心指出，參與意願登記的民眾裡，只願意施打AZ疫苗的有16萬多人、佔總登記數2.31%；只願意施打莫德納的約有412萬人、佔56.34%；兩種疫苗同時登記的人數則約302萬人、佔總登記人數的41.35%。另外，在7月11日下午2時過後，重新選擇AZ疫苗的人數，則有超過57萬人。

陳宗彥表示，目前暫定未來的4週都是先提供AZ疫苗，並依照疫苗到貨的時間和預約的狀況持續規劃，由企業採購的BNT疫苗待實際抵達台灣後才會納入。

「混打」疫苗爭議，指揮中心親自說明

針對世界衛生組織（WHO）對疫苗混打所提出的看法，羅一鈞在記者會中表示，WHO沒有建議不能混打、也沒有建議可以混打，並會尊重各國依據實際到貨情形、以及小型的研究結果。目前國內台大醫院已經有展開混打疫苗的小規模研究，2、3個月後會有結果，羅一鈞強調，在本土實證研究後，就會提供有效性、安全性數據。

今（15）傳出基隆有醫生企圖闖關「混打」，陳宗彥對此表示，刻意混打的案例會交給指揮中心法制組研議，也藉這個機會呼籲各縣市大型接種站及醫療院所，要落實健保資料的檢查，避免發生混打的狀況。

此外，陳宗彥也解釋，發生混打情形是因為有些大型接種站，現場沒有建構好網路線，因此會特別提醒各縣市的網路設備建構，以進行健保卡插卡作業。另外只要有接種COVID-19疫苗，現在健保卡也都會貼上貼紙標記。

有記者針對民眾在國內打完AZ疫苗、又到國外混打其他疫苗的狀況進行提問，陳宗彥指出，目前國內對疫苗接種都有詳細規劃，「國人真的不需要特別飛到其他國家施打，因為現在的狀況大家都可以看到，是很有秩序地做意願登記」，此外，在國際疫情有持續上升的情況下，到國外施打疫苗還會增加飛行旅程的不必要風險。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航