駐紐約藝術家曾采翎⾸次台灣個展「⼟地公不保佑」 濕地｜venue及Artogo網站同步線上展出

近期台灣COVID-19疫情升溫，各個藝⽂空間因應政府三級警戒皆暫停營業，因此原定於5⽉25⽇開幕於濕地｜venue的實體展覽，改成於7月3日(六)與持續引進各國特⾊展覽、成為台北市中⼼最前衛的藝術空間的「濕地｜venue」及受⼈欽佩的當代藝術策展⼈共同主辦的線上展廳，並同時呈現於發表過國立臺灣美術館、台北市立美術館及各⼤台灣畫廊等各項⼤展覽的知名藝術虛擬展間平台ARTOGO，使得更廣泛的觀眾能夠看⾒年輕藝術家曾采翎對於⽂化深刻且獨到的觀察。透過畫布上堆疊出來各種⾊彩鮮艷、質感厚重的情境，此次備受關注的展覽呈現出⼀場場層次分明的視覺饗宴，每⼀件作品皆是曾采翎想要傳達的故事和深度議題。曾采翎特別表⽰，感謝在策展⼈徐唯庭、 濕地｜venue專案計畫崔芙榕、空間平⾯攝影師朱駿騰等⼈的幫助下，線上展廳從7⽉3⽇開始⾄8⽉7⽇，邀請⼤家透過螢幕感受曾采翎精彩豐沛的創作能量。

作品核⼼理念 始於個⼈⽣活經驗、想像⼒與社會連結

展出作品充滿個⼈特⾊，⽤⾊鮮艷獨特、油畫質感厚重、充滿強烈的視覺效果，⼀張張讓⼈過⽬難忘的精彩畫作。藝術家的靈感向來取決於⽣活，曾采翎也在感受到⽣活各種的窘迫之中，將各種個⼈體悟與社會連結化做畫布上⼀篇篇精彩的作品。曾采翎表⽰：「即使⽣命各⾃不同，經歷卻總能找到相似之處。」也讓她的作品從⾃⾝的視⾓放諸於環境，更進⼀步將主題延伸⾄社會議題，藉由作品與觀看者產⽣對話、產⽣更多想像、反思和共鳴。

Photo Credit : 曾采翎 （愛⾃⼰ / 圖片來源：濕地｜venue 網站/攝影師：朱駿騰）

次展覽主題「⼟地公不保佑」作品內容充滿各式不同情境，都是透過曾采翎在⽣活中的感受以圖畫呈現出⽂字無法完整說明的情緒，但她也期待留下幾分空間，讓觀看者能夠在看完後⾃⾏填補，⽤⾃⼰的感受和情緒去詮釋和解讀。曾采翎表⽰作品裡的⾓⾊⼤部份是⾃畫像的延伸，就像本次作品中「⾃畫像2021」即是描繪疫情期間被迫倉促搬家的窘況。除此之外，這⼀次的主題「⼟地公不保佑」就是傳達台灣⼈常掛在嘴邊的「有拜有保庇」，她將眼光放在對於⽂化的觀察，透過堆疊出來的層層⾊彩描繪出多數⼈再熟悉不過的場景，但⼈們是否想過當潛⼼祈求時若結果事與願違，豈不是連神明也失責了？藝術想傳達的並非挑戰和批判質疑，⽽是想凸顯拜拜⽂化的⽭盾和可愛。

Photo Credit : 曾采翎 （左：⾃畫像2021／右：⼟地公不保佑／圖片來源：濕地｜venue 網站）

作品「公豬惡夢」則是描繪主體女性形象在菜市場裡宰殺豬隻並販售睪丸，⽽周遭其他女性圍繞著攤販、⼿捧著錢爭相購買的情境，⾎淋淋畫⾯冷冽⽽直接，這張畫作的創作靈感即是前些⽇⼦美國豬⾁進⼝台灣的事件，菜市場的場景與國際間認為COVID-19 疫情發源於中國菜市場買賣野味的習慣做連結，⽽特意標⽰性別，則延伸到曾采翎⾃⾝觀察現今女性依然在努⼒挑戰著根深蒂固的男性霸權。另⼀作品「不讓你⾶」中，曾采翎則將⾃⼰轉化成為黃⾊⼩⿃，攤在砧板上任由⽩⾊的形體硬⽣⽣斬斷翅膀，也是她想表達在經歷各種紛亂後種族問題仍然困擾著弱勢族群。作為藝術家，曾采翎擅長在畫布上說故事、說著⽂字無法描述的情緒，但她將⾃⼰擺在觀察及記綠的⾓⾊，紀錄存在於我們⽣活中的⽇常種種，但畫裡究竟想傳達的是什麼？曾采翎希望每⼀個觀看者都能夠⾃動填補這個充滿無限想像空間的答案，那也許是源於你對於⽣活的理解。

Photo Credit : 曾采翎 （公豬惡夢／圖片來源：濕地｜venue 網站）

曾采翎畢業於紐約視覺藝術學院，後於2018年取得芝加哥藝術學院藝術創作碩⼠學 位，受訓於美國。因此過去三年在布魯克林的藝術圈中耕耘，近年曾在許多知名藝廊和展覽中受邀展出，例如香港Woaw Gallery 攜⼿ Avant Arte 舉辦的《WoP：畫紙上的藝術》展覽、知名策展⼈Lauren Powell 策劃的洛杉磯群展Moved Still Lives以及倫敦Leibe Gallery藝廊的 Cave Canem 展覽、芝加哥EXPO CHICAGO國際當代和現代藝術展、⾸爾LVS Project Gallery藝廊的ASYAAF群展、雅典的ART ATHINA國際當代藝術博覽會、以及紐約的 Space 776 Gallery、the Barrett Art Center等等。

除了七⽉⾸次於台北濕地｜venue的個展「⼟地公不保佑」之外，今年夏天開始曾采翎也受邀參與⼀系列即將到來的展覽，第⼀站聯展將於受⼈推重的藝術家⾝兼作家Tessa Krieg新創於布魯克林藝術家雲集的威廉斯堡11newel 藝廊於八⽉展開，接著將參與藝術界家喻⼾曉的知名女畫家例如Joanne Greenbaum、Brenda Goodman、Katherine Bradford以及Liz Weiss等10來位美國知名女藝術家們由藝術家⾝兼策展⼈的Liz Weiss 策劃下，於紐約著名的Foley藝廊展出。接下來⾄2024年,曾采翎也受邀參與2019年創立⾄今辦過各種前衛新穎精彩展覽的Kapp Kapp藝廊於紐約及費城開始多個個展。與知名策展⼈Lauren Powell, 曼哈頓776空間藝廊還有芝加哥的Goldfinch藝廊也持續保持緊密的合作，在未來推出各項聯展個展。

Photo Credit : 曾采翎 （左：仲夏傍晚 / 右：臨走前／圖片來源：濕地｜venue 網站 / 攝影師：朱駿騰）

【展廳資訊】

主題：⼟地公不保佑

展期：2021/7/0308/07

展廳「濕地｜venue」：http://www.venue.tw/index.php/portfolio-item/tudigong/

展廳「Artogo」：https://artogo.tw/exhibition/tudigongdoesntblessme