一個社工的反思：對不起，我沒辦法善待你，因為我太久沒有善待自己

文：郭可盼

關於「一種___的社工觀點」專欄 社會工作是一種很特別的工作方式。走進別人家、認識一家大小左鄰右舍，和對方一起煩惱錢從哪裡來、吵架怎麼辦、人生目標往哪去⋯⋯只可惜，這些與人同在的時刻，社工在想什麼、工作方法是什麼，很少被記錄下來。



「一種___的社工觀點」，可能是「一種服務精障家庭的社工觀點」，或「一種來自中產階級的社工觀點」，不是什麼絕對的道理，但就是我這一路上的積累。雖然覺得有很多不足的地方，但想試著整理我的經驗，也期待看到更多社工現身。

每當談到自己在做社工時，總是會得到像是「好有愛心」之類的稱讚。但被稱讚的時刻，我第一反應總想起那些被我錯過的人。他們曾在快要被生活的大浪滅頂時，向我伸出了手。但基於各樣原因，那時我沒有辦法拉住他們的手，只能看著他們被浪捲走。

他們會怎麼想這些對我的稱讚呢？他們會忿忿不平嗎？他們會露出輕蔑的表情嗎？有一些人後來聯繫到了，他們在沉入水底的掙扎中發現了自己的力量，發現不需要我也過得很好；有一些人被別的工作者或身邊的人抓住了他的手，打撈起來；也有些人可能浮浮沉沉中，最終失去了消息。

我常常想起這些人，在錯過的那一刻，那個「你不救我嗎？」的眼神。

在挫敗經驗中，理解助人工作的限制

有時候會發現這些眼神如何影響我繼續生活，繼續當著一個工作者。像是看到特別有需要的人，反而會很遲疑。因為害怕沒有辦法陪完全程，反而造成對方更大的失落和傷害。也像是更明確地知道自己不是拯救者，在這艱難的世道能做的有限、能與對方同在的時刻也有限。每個失敗當中，好像才能看見自己的限制是甚麼，自己能做到的和不能做到的。

懷揣著這些無法釋懷的經驗，但還是想繼續和人一起工作下去的話，好像要對自己更明白一些。找到一個適合的位置，可以和人工作，可以對所面對的人負責。

我剛開始工作時，對於前輩半夜去處理案主的危機狀態總是覺得很熱血和欽羨，或是我也很嚮往去社區蹲點，和一群人在一起為茶米油鹽煩惱，和社區裡不同位置的人互相協作，一起為生活找方法。

我一直覺得這樣融入生活，好像才是「落地」的工作者。我有一些工作者朋友，可以隨時調節自己的狀態，很放鬆自在的和人在一起。我也覺得保險業的朋友也很厲害，可以隨時被客戶找到而不會覺得干擾，但是我自己真的不太行。

我下班的時候往往要花很久的時間，身體才能從緊張和快速運轉的狀態慢下來，但是如果這時候接到訊息要處理案主的狀況或其他公事，我馬上又會回到很緊蹦的狀態，即使事情一下就處理完了，可能對我來說就像是沒有休息到，反而更累。

因為明白自己是這樣的狀態，我需要明確切分上下班的界線。即使很嚮往，但可能真的做不太到時間、地點無法明確切分的工作。如果要打破這樣的界線，例如有一段時間必須處理危急狀態，那就必須要有後續休息的時間；或是如果我服務的對象比較需要密集、隨時應變，那我可能同時服務的案量就要很少。

很多時刻，我沒有辦法善待服務對象，是因為我太久沒有善待自己了。沒有意識到自己的限制，覺得「再努力一點」就可以。但這樣的時刻久了，會因為疲憊逐漸失去耐性和心力，很難給對方足夠的空間，或很容易想要責怪對方不夠努力。也因為平時太累了，在對方比較危急時也沒有可以回應的能量。

理解自己的限制，找到比較符合自己狀態的社工工作，對我而言滿重要的。

留意你使用的語言，覺察隱藏的關係樣貌

服務的時間、生活的界線、案量，這是比較明確可以分辨的部分，但建立關係的型態需要更進一步的覺察。不同的隱喻塑造了不同的關係樣貌，也影響了關係的走向，而這樣的隱喻圖像，經常不知不覺在言語中洩露出來。

我在開頭使用了溺水的比喻，這也確實是我在工作前幾年心裡常浮現的畫面。在溺水的關係裡，有一個陷入困境的人，也有一個在岸上的「拯救者」。我好像不自覺得在用這樣的畫面形塑我的工作。

母親與孩子也是我常浮上心頭的意象，希望那些過去在原生家庭經驗不好的案主，可以在助人關係中重新被照顧，因此學習建立比較好的、與自己和他人的關係。在這種隱喻當中，有一個很大很有能力的拯救者／母親形象的工作者，和一個很小很脆弱、溺水的幼兒樣貌案主。

在某些時刻，例如面對創傷經驗被重現的案主，這或許是療癒且正向的工作經驗。然而接受這個隱喻的案主，可能某個程度也同時削弱了自己的能力，覺得沒有你不行。如果工作的時間不夠長，不夠讓這個階段慢慢轉變成「成人對成人」的關係就被迫結案，或是工作者對於對方的依賴和緊抓無法負荷，無法好好回應對方，本來希望讓對方在心裡建立起比較穩定、被愛與被照顧的新關係樣貌（原生家庭的矯正性重視），反而重現了被遺棄的過往經驗（原生家庭的創傷性重演）。

僅為示意圖｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

工作者可以藉著留意自己使用的語言，覺察內心對對方的隱喻。例如常說案主「很可愛」、「很乖」時，內心可能就會有「成人」和「小孩」的對應狀態，也可以藉此觀察不同的隱喻如何影響關係。

在使用某種「父母／子女」的互動想像時，我一方面覺得服務對象放下防衛變得像小朋友，很單純的信任自己，對彼此都是很正面的經驗，這樣的關係也能讓他們比較安定。但有時候這樣的關係也令我很疲憊和消耗，因為很像在顧小小孩。而對於「小小孩」來說，即便再理智，結案都是非常創傷的事，特別是原來支持網絡就很薄弱的案主。

當我與服務對象的關係從某種拯救／溺水的隱喻，逐漸轉變成比較平行的隱喻（例如旅伴、戰友）時，自己比較不會感到耗竭，對方也比較會展現出成人、有力量的面向，在那些工作者力有未逮的時刻，比較不會讓他產生這麼強的被丟棄、絕望的感受。

社工理論中常常提到「案主培力」的價值，然而培力不僅只是特定的活動，也發生在關係的細節中。由於服務對象處於困境之中，平常可以使用的方式無法讓他度過難關，才需求助社工，加上社工的「專業」角色，很容易形成某種上對下的關係。社工也須學習在互動細節裡，找出適合他的資源、引導他找回對生活的掌控和自信。

體制與空間，必須成為社會工作的後盾

我在做青少年服務的時候案量非常少，滿案也才5人，但我還是常常累到不行。我在想，5案應該會讓人覺得這社工也過太爽了吧！不過如果是一個家庭有5個小孩，大家應該會覺得父母一定累到不行。「過太爽」和「累到不行」其實不僅是數字，而是要有多深切的關係、花費多少時間等相處質地的想像，但這些很難出現在關鍵績效指標（KPI）中，也很難在考評或成果報告中被認可。

在臺灣，如果一個家庭困境是多重複合的，例如孩子中輟離開學校、家庭有經濟需求、父母是障礙者，這個家庭可能會有非常多的社工介入。家庭除了要適應不同的工作者，面對不同的意見和協助，也由於社工案量都很大，能來家訪的時間未必真的能和家庭需要配合。

像是對社工來說，每1、2週訪視一次已經算是非常密集了，但如果家庭剛好在衝突、高風險的情境下（例如孩子和父母發生衝突後離家），常常需要非常緊密跟著一段時間。如果原本點狀式的陪伴無法成為更密集（但疲憊）的投入，就很難提供家庭所需要的協助。

即使孩子被勸回來，但因為孩子和父母都很受傷，社工又無法持續、連續性的關注，家庭衝突因此很快又升高，「離家」開始從偶發事件變成常態，親子關係更進一步惡化。

不是每一個服務對象都需要花費大量和長久的時間工作。但如果這個家庭的複雜性和困難需要很多時間和心力、建立關係也很困難，多人點狀性的服務就不一定適合，往往讓案主和工作者都感到很挫敗。

由於大多數的服務需要申請補助，很多時候一線社工的服務會被補助方案規格，而非被「案主需要」所形塑。很多時候，工作者如果不是犧牲自己、付出超過負荷的時間與心力來成全這些需要，就只能看著服務對象離開服務體系，無法得到幫助。如果不回頭檢視和修正不合理的方案標準，很難系統性的改善工作者對於案主的「錯待」。

身為社工，我有很多自豪的故事，有很多在工作生涯中閃閃發亮的片刻。但同時，出於經驗不足、出於對自己不夠理解、出於各種個人的、體制的原因，我也必須很難堪地承認，我也錯待過一些人，而且並不是每一位都有機會挽回。

那些令我難以忘懷的「失敗」，並不是指關係中的衝突或吵架，也不一定是服務對象喜歡自己與否，而是回顧整段關係，到底這段關係滋養了彼此，還是有一些人在經過我之後，生命沒有更豐富，反而可能留下了一些傷口。

在各種生命的苦難裡，該如何直視難堪和抱歉？懷揣著這些感受與經驗，不試著廉價地安慰自己，但也不因此失去想與受苦的人相遇的初心和勇氣，繼續走下去，是我持續在思考的問題。

延伸閱讀

本文經Right Plus 多多益善授權刊登，原文發表於此

原標題：對不起，我沒辦法善待你，因為我太久沒有善待自己／一種＿＿的社工觀點

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航