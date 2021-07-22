《點亮藝術力》：「沒有藝術天分」，是否決定了藝術課堂上的學習表現？

文：孫菊君

藝術課堂的兩種學生

藝術課堂往往有兩種學生，一種嫻熟藝術，他們的造型手繪能力好、樂器演奏能力佳、歌唱技巧優異、肢體律動和諧優美……但是同時有另一種學生，一出手、一開口、一起身，便粗拙僵硬，一般將之歸類為「沒有藝術天分」的學生。在藝術課堂上，天生能力的優劣設定，是否決定了藝術學習上的表現？

嫻熟藝術的學生，課堂表現主動積極，繳交作品與成果表現完整度高，容易達成老師所期待的教學目標，成為課堂上老師鍾愛的「天使型」愛徒。他們常常受稱讚，成果能公開展示，張貼在教室布告欄或校園特定的優秀作品區。校慶日、校務評鑑日、反毒宣導週、友善校園宣導月……成為學校展現教學成果的樣板。又或是因為音感佳、反應機敏、肢體動作優美、表演慾望旺盛，受老師賞識，獲選為直笛隊、合唱團、廣播小天使、學校劇團……等校隊成員。因此，他們不只是被看見，更多了額外接受專業指導的機會，代表校方參加各項校際競賽，有更多機會獲得獎項，相關藝術才能備受重視，同時，也是代表老師教學高效能的證明。

另一方面，在藝術課堂中總是狀況外的學生，長久以來所承受的挫折，造成對藝術課程興趣缺缺，不斷提示自己缺乏藝術天分，就算努力也無法獲得老師的讚美與肯定，習得無助感表現在課堂上的具體行為，便是對任何學習活動的參與意願低落，對老師講授的內容無感。有的人眼神渙散、腦袋放空，甚至乾脆趴著補眠，有的人總習慣夾帶學科作業到藝術教室，上課時間剛好拿來罰抄寫、背注釋、背單字、算數學，罔若無人。

任何一位老師在自己的課堂上看到這種情況，很難不動怒，師生關係不時處於緊繃狀態。而如果屢勸不聽，老師也無可奈何，便可能如此說服自己，與其生氣，不如安然接受：「就是有學生不愛上藝術課吧！自己學生時代也曾痛恨怎麼樣都聽不懂的XX課（數學、理化、英文 ……），不是嗎？」

師生除了在課堂上同時遭遇挫折之外，作業成果更是彼此心中的痛。美術老師發派的作業，永遠收不齊全，導致大多數老師不願指定課後作業，所有進行中的作品製作，一律全部留存教室，以免一旦離開教室現場後有去無回、屍骨無存，下堂課還得一切重來，耗費時間又浪費材料。下課鐘響後，學生就將課程遠遠拋在腦後，一週之後，學習效益幾乎降到零，一切必須重來，可以想見校園的藝術課程為何總被認為淺碟化，難以深刻累積。

再看看學生對作業的態度，更是心不在焉。尚且在意藝術課分數的學生，不是勉強應付，便是找槍手代辦。不在意的學生，自然是隨便草率，甚至兩手一攤，撇上兩筆便草草繳交。音樂、表演課的上台發表，永遠會有學生杵在一旁，不開口、不演練，而老師一點辦法都沒有。

「喔喔，我沒有要學到什麼東西，但是這堂課，拜託讓我放空，不要煩我！」

這種學習動機低落甚至喜歡搗蛋的學生，是教室裡的「小惡魔」，也是老師喪失教學熱忱的主因。但是，我們要問的是，他們在藝術課堂表現不佳，真的是因為沒有藝術「天分」嗎？

養成教育的僵化

成為藝術老師的我，自然是在求學過程受到許多老師的賞識與肯定。我從小喜歡塗塗抹抹，現在還清晰記得幼時和妹妹趴在地上畫螞蟻窩的景象。在一條代表地面的水平線之下，有彎彎曲曲的通道，通道連接著許多洞穴空間，姊妹倆幻想著這個空間是儲藏食物的、這裡是睡覺的、這裡是蟻后住的，然後那裡是餵螞蟻寶寶的……兩個小女孩在畫紙上馳騁著無邊無際的想像力，好開心。

母親看我們姊妹那麼喜歡畫畫，便四處打聽，找著了一位在附近開課的畫畫老師，送我們去學習。記得那是在集合式住宅公寓樓上，老師家的客廳，打著一張大桌子，每週六上午的畫畫課，小女孩們畫著各種印象中的生活場景：月台坐火車虎頭山公園、去杉林溪玩……不同節日畫不同主題，母親節畫親愛的媽媽，中秋節畫頂樓賞月戴柚帽吃月餅……母親看我如此興味盎然，又得知桃園市東門國小有美術資優班，便積極打聽桃園大街上一家規模很大的才藝班，在考前把就讀小二的我送過去訓練。我對這段考前的才藝班學習毫無印象，連當時心情是緊張還是高興，都完全不記得，只知道後來因為不諳考試形式而落榜，連性向測驗都沒通過。

我的繪畫學習，因為國小美術班的落榜而暫時中止，轉而參加珠算班、作文班和英語會話班……。我依然是那個愛畫畫的孩子，但只限於每週一堂的美勞課時段，其他時間都被各種課後輔導、其他才藝補習所填滿。即使如此，國小六年級，美勞老師看見我的潛力，建議我報考國中美術班。美勞老師還特別撥出時間，在課餘幫考學生加強描、水彩等考科。

當時，桃園僅有桃園國中是唯一的美術資優班，我還記得，考場安排在偌大的禮堂，一組組的靜物台與畫架整齊排開，起碼集合了上千名考生，場面極為壯觀，競爭激烈可見一斑。而僅是臨時抱佛腳的我，當然又落榜。

連續兩次嘗試征戰美術班落榜的我，心底確定自己的美術天分未到「資優」程度，也就放棄往美術這條路前進的想望，專心於學業，直到再一次被高中美術老師在課堂上發掘與支持。曾兩度被拒絕於美術班窄門外的我，這次在自己的堅持之下，最後考上師大美術系，走上以藝術教學為志業的路。

回想自己一直那麼愛畫畫，也不斷被各階段的老師肯定，對應著肯．羅賓森對「天命」的定義：「天命是天生資質與個人熱情結合之處。」天命的兩大成分，是「天資」與「熱情」，兩個先決條件是「態度」與「機會」。羅賓森提出，要確認自己的天命歸屬，順序大約如下：「我有、我愛、我要、在哪？」

我也盤點了自己在藝術天命上的資源：

我有――

我擁有遺傳自母親的美感資質，靠著直覺便可以感受、理解並選擇視覺上和諧美好的事物。

我愛――

在畫畫時，我很容易進入「心流」狀態，得到單純且深刻的喜悅，心滿意足。

我要――

面對充滿壓力的術科考試及競賽，我沒有逃避，願意承受壓力去準備與投入，也願意在失敗挫折時，重新點起激情的火花，主動積極把握下一次的機會。

在哪？――

因為受到母親與各學習階段的美術老師賞識，幸運的試探自己的天資所在，也獲得比別人更多的機會與支持。

即使是如此幸運的我，一旦面對重要的測驗，鑑別一個學生是否具有資質，值得國家投資栽培成為專業藝術人才的美術班考招制度，依然連續跌倒兩次。而鑑定測驗的形式，是將藝術考試壓縮在一或兩天，用高密度的時間、制式的考試規則與內容，來鑑別學生在藝術上的天賦表現，其所鑑別的，往往是學生對考試形式的精熟度，並非真正的藝術才能天賦。

考招制度的僵化形式，讓整體藝術教育自小學之後，幾乎全面趨往以技術精熟為導向的教學方式。而藝術老師的成長經驗、學習歷程、固著觀點、社會期待、考試制度、師培過程、競賽標準、職場文化等等，都讓老師唯一掌握的評判之尺，既短又苛。

書籍介紹

本文摘錄自《點亮藝術力：打造有感學習的創意課堂，讓天賦發光，啟動面對未來的關鍵能力》，天下文化出版

作者：孫菊君

面對AI新世界，藝術力是關鍵！

只有學科能力絕對不足以應對遽變的未來，

藝術課堂是翻轉教學前哨站，

以藝術課堂的多元視野啟發創意、追隨熱情，

培養「深度學習力」和「視覺思考力」！

SUPER教師孫菊君首部力作，張輝誠撰序推薦

你曾在藝術課因為習得無助而留下陰影嗎？

你曾以為藝術課是可有可無的附屬科目嗎？

這本書讓你重新體會學習藝術的積極價值。

我深信，你、我和我們的孩子，都可以從寬廣的萬象世界與深邃的內在美麗，提取源源不絕的創意寶庫，點亮藝術力，輝映那條通往未來的道路！——孫菊君

藝術不是副科，並非繁重學科中的調劑

覺知教師自身養成教育的僵化，鬆開評判的標準

在藝術領域的多元面相裡，總有適合不同學生擅長發揮的方式，多方探索才是學習階段之首要

藝術課堂的積極價值

用藝術看出關鍵，鍛鍊思考

藝術是觀察感知的能力，是溝通表達的能力，可以練習思考，發揮想像力，勇於冒險、敢於犯錯，將構想付諸實現，創造與創新

運用ORID焦點討論法提問策略，幫助學生體驗完整的思考歷程

老師應著眼於「Why」（為什麼教）和「How」（如何教），而不只是聚焦於「What」（教什麼）

溫暖正向的分組機制

靈活多元的「藝術大聯盟分組法」，讓學生找到並運用自己的天賦

提升學習動機的遊戲化情境設計

個個有事做、人人有價值，互助協作以共創共好

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航