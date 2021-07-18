【專訪】美國前總統小布希：梅克爾是女孩們的榜樣，更代表了「美國夢」

文：Ines Pohl

受訪對象：小布希（George W. Bush，前美國總統）

布希家族莊園緊挨著大西洋，靠近緬因州肯尼邦克港（Kennebunkport），驅車從波士頓往北走，不到兩小時。還在我們的攝製組用黑色織物製成的屏幕，為採訪準備好光線充沛的客廳時，小布希（George W. Bush）突然出現了，比約定的時間提前近一小時。

他穿著短褲和一件點綴著斑斕色彩的亮綠色T恤，嘴角叼一根尚未點燃的雪茄，手上有一台iPad。「我願意為我親愛的安吉拉做這件事，」他說。

很快，他便以一種舒適、真誠的方式開始交談，首先講到梅克爾（Angela Merkel），然後講到他的繪畫，讓我們看儲存在iPad上的自己的畫作。他透露，他全天在畫架前度過，自離開白宮，畫筆已成為他的一種政治表達手段。這之後，在他為電視採訪換裝時，我想，已經打開氣氛了。

盛讚梅克爾

小布希已經遠離政治舞台。他表示，如今接受採訪時，通常只談論繪畫藝術。不過為了德國之聲關於梅克爾的紀錄片，這位美國第43任總統破例讓我們到他家去，並拿出大量時間。

他說，「梅克爾為她的重要職位帶來了品位和尊嚴。……她做出了非常艱難的、對德國最為有利的決定，並始終恪守自己的原則。她是一位富於同情心的領導人，一位勇於領導的女性。」

梅克爾所代表的「美國夢」

小布希表示，正如對他本人一樣，對很多美國人來說，梅克爾就是一個獨具特色的「美國夢」：一位在共產主義非自由環境中長大的女性，成功登上了自由世界的頂峰，而且不是在別的什麼地方，而是在德國。

按照美國人不言而喻的觀點，德國這個國家被美國從獨裁政權中解放了兩次：先是作為一個整體從納粹政權中、然後是東部地區從克里姆林宮的魔爪中。

尤其在川普（Donald Trump）4年總統任期內，梅克爾在自由主義的美國被視為「自由世界的領袖」。此前，這個位置只屬於美國總統。在歐盟內部以及許多歐洲國家亂象一片時，她被視為中流砥柱；在一個似乎旋轉得越來越快、問題越積越多、可能解決方案日益複雜的世界上，她是一個可靠的常量。

小布希表示，「梅克爾歷經艱難環境，而且不止8年。想到這一點，可是相當驚人。」他這是暗指自己曾經8年的總統任期。這位前總統指出，「這也表明了德國選民對她的信任。」

2006年，當梅克爾作為新任德國總理首次與小布希握手時，德美雙邊關係處於低溫狀態。梅克爾的前任施羅德（Gerhard Schröder）反對伊拉克戰爭。小布希說，兩國關係之所以能迅速改善，也同他和梅克爾從一開始就相當合拍這一事實大有關係。

理解對俄政策差異

與現總統拜登（Joe Biden）一樣，小布希也批評北溪2號項目，認為該管道會強化德國對俄羅斯的依賴性，並使烏克蘭局面更形複雜。不過，小布希說，他能理解梅克爾奉行與美國不同的對普亭（Vladimir Putin）、對俄政策，每個國家都必須找到自己的道路。

在被問及梅克爾的移民政策時，他也表現出理解。他說，「我的第一反應是，她是一個富於同情心的女人。我深信她是受到了人類同情心的驅使。而且，你知道，對她來說，這明顯是一個艱難的政治決定，可她負起了領導責任。」

小布希本人不滿川普行政當局嚴厲的移民政策。他新近出版了一本移民肖像畫冊。這是如今他參與政治討論的方式。

女性榜樣

小布希有兩個女兒。他也把即將離任的這位德國總理尤其視為女孩們的榜樣。他說，「有很多女孩看著梅克爾說，『有一天我也能擁有責任和權力』。」

現在，梅克爾可能是最後一次以德國總理身份來到華盛頓。因此，與新總統拜登的這次會面也同時是告別訪問。在美國政界，人們慢慢地意識到，一個大時代行將告終。跨大西洋關係的自我認知須重新定義，這也是因為中國或印度這樣的國家，正在世界舞台上扮演越來越重要的角色。

過往不足為訓

美國將與對德國、歐洲的關係視為理所當然，這段歷史行將結束。梅克爾將是最後一位經歷這個舊時代的德國總理。

她16年前上任時，幾乎每個美國家庭都與德國有著非常活躍的個人關係。那時，還有一些老兵及高階政治家，他們或在二戰中與納粹德國作過戰，或在柏林牆倒塌前的許多年裡在西德駐扎。成千上萬曾作為士兵生活在德國的 「佔領者」成了德美友誼的真正大使，這是歷史上令人驚訝的轉折之一。

無論誰接替她的職位，都面臨一個重大任務，那就是：激勵年輕一代維護密切的跨大西洋關係，對這一代人來說，第二次世界大戰和鐵幕的恐怖已屬遙遠。對此，過去將不再足以作為論據。

採訪結束時，我問道「梅克爾的工作做得好嗎？」小布希點點頭說：「我想是的。不過，她和我都不要因歷史的短期評說而傷腦筋。在我們死後很久，才會清楚，人們會對我們作何評判。」

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