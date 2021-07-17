「這樣的人生才像話！」從日常番漫畫挖掘酒鬼們一定會有興趣的飲酒小知識

文：Lig Lin

租書店沒有四處林立以後，漫畫離我愈來愈遠，曾經的翻閱動作多被動畫直接取代。回想與「酒」相關的漫畫，有城安良嬉（城ARAKI）的《王牌酒保》、《侍酒師》，和尾瀨朗《夏子的酒》、《藏人》以及葡萄酒神作亞樹直的《神之雫》。

印象中除《王牌酒保》外，其餘皆未被改編為動畫。上述各部漫畫挾帶關於酒的知識含量夠豐富的了，於是，視線想從稀鬆平常的日常番中，挖掘「原來是這樣啊！」的酒鬼聚焦。

幼稚無極限，大學生喝就對了

第一時間想起喝酒喝超兇，什麼酒都不放過的動畫，是輕小說家井上堅二的原創漫畫《碧藍之海》，這部以水肺潛水為題材，帶點科普性質的搞笑番，講述大學生各種荒誕不經的日常生活。喝酒、宿醉、斷片、社團、把妹、聯誼等情景，瞬間把你拉回學生時期，不堪回首卻又令人會心一笑的日子。

Photo Credit：NBCUniversal Anime/Music

正所謂「有酒堪喝直須喝」，混酒亂喝到裸體是《碧藍之海》的準則，當中具代表性的酒款是加入威士忌、伏特加的可燃性PaB（社團名：Peek a BOO的縮寫）式烏龍茶，瞧那揮發得無比迅速的酒精度數，我是沒有想嘗試。除此之外，裡頭常喝的啤酒Plelades猜測是以Premium為雛形，其他酒款多為威士忌、伏特加、燒酎、Zero以及大夥最愛的波蘭生命之水 。

實際上，以「生命之水」做稱謂的不止一種酒款，不過廣為人知的仍屬波蘭生命之水。波蘭語中的「Spirytus」是指蒸餾烈酒， 「Rektyfikowany」指的是精餾過的烈酒，翻譯成英文再翻譯就是「精餾酒精」，在經過反覆70回以上的蒸餾，達到96%的酒精度數，堪稱世上純度最高的烈酒，基本常識是不會直接喝，因此當《碧海藍天》出現生命之水並採用「御通」來飲用時，再次確認二次元的人有夠會喝。

單打不如全部一起喝的「御通」

《碧藍之海》裡出現的「御通」（オトーリ）是源自沖繩本島西南邊宮古島獨有的飲酒習俗。起源於16世紀琉球王國領土內所流行的中國式乾杯文化（台灣常聽到的打通關飲酒模式亦起源於中國）。當時穀物收穫欠佳，泡盛成為了酒席上非常珍貴的商品，均分給客人們的行徑，被稱作是御通的起源。簡言之，就是一群人圍成一個圈喝泡盛。

其遊戲規則是成員裡被選為「親」的人，先站起來跟大家講幾句感言後，將杯中的酒喝完，再把酒倒入同個杯子，傳給隔壁的人喝完；杯子回到「親」手上，倒滿酒以後再傳給隔壁的人的隔壁⋯⋯以此類推。當「親」的前一位喝完，需再倒滿酒給「親」，等於「親」一輪得喝兩杯。「親」喝完第二杯，再講完幾句話後，下一步，指定下一輪的「親」。

Photo Credit：GRAND BLUE

聽來還好，玩起來很地獄的方式是，為了讓大家都當過「親」，每個人都必須乾掉參加人數外加一杯的酒，等於假如有10個人，11杯是基本。而宮古島的規則裡喝的是泡盛，雖說會用水稀釋，但30％酒精濃度左右的泡盛就算稀釋，不斷乾杯的後果亦不容小覷。是的，這是一個讓在座所有人都逃不了的飲酒模式，學起來，解封後玩。

酒是類似冷徹的反義詞

再來是一部個人頗愛的漫改動畫《鬼燈的冷徹》（原作：江口夏實），OP「擠蘑菇」的神曲兩季都很洗腦。故事環繞在地獄職場裡閻羅王手下第一輔佐官——鬼燈大人日常的大小瑣事，把眾多神話、童話、怪談、歷史等人物放在同一個地獄觀裡，並用詼諧諷刺且帶點黑色幽默的敘事方式告誡世人，倘若真有地獄，還請務必留意現世的所做所為啊。

其中一集講到與酒鬼們攸關的「叫喚地獄」，亡者皆因生前醉酒鬧事、作亂而來到此地，某日叫喚地獄的亡者暴動，搶了八岐大蛇的酒。於是，鬼燈大人想出一個讓亡者喝酒喝到怕的提案，解決暴動。若對日本家喻戶曉的神話怪物八岐大蛇稍有印象，會心一笑是正常表現，因為《古事記》裡頭所說的故事「八塩折の酒」正是須佐之男命用來擊退八岐大蛇的酒。突然想到鼬總是屌打大蛇丸，也跟這日本神話有相當淵源。

Photo Credit：電視動畫『鬼燈的冷徹』第二期官方網站

貴釀酒的原型，八塩折之酒

偏甜且口感較為濃稠的貴釀酒，正正與「八塩折」有關，據了解，八塩折帶有多次反覆釀造的意思，根據平安時代中期《延喜式》的記載，用酒釀酒反覆釀造出來的有「醴酒」、「御酒」，重複釀造的作業，跟八塩折酒非常相似。《日本酒的趣味研究社：酒香四溢雜學65講》則提及之所以重複八次之多，是出自釀酒技術不如現在的年代環境裡，不夠衛生的水加上酒精濃度低的釀造酒，容易使酒壞掉，才發展出以酒釀酒的方式。

然而，貴釀酒並不是全部都用酒來釀造，拿日本酒來說，貴釀酒多是100（米）：70（水）：60（酒）的比例，且採用以酒釀酒的方式是在最終階段「留添」（Tomezoe)。之所以偏甜正是因為最終階段使用的是酒而非水，因此，原先該被分解的糖分還殘留許多，所以偏甜。

「貴釀酒」體系的誕生，可直接回溯到1973年日本國稅廳釀造試驗所（現為酒類綜合研究所），經研究後，於1974年公開研究成果，視為現代貴釀酒的原點。話說「貴釀酒」三個字其實是一個商標名，等於沒有加入「貴釀酒協會」便不可以用貴釀酒三個字來販售，唯有協會成員才能說自己是「貴釀酒」，但像「再釀仕込み」、「三累醸酒」也都是製程類似的貴釀酒，只是沒有加入協會而已。

對了，《鬼燈的冷徹》裡面的桃源鄉的名勝景點養老瀧，應該會是酒鬼們會想去朝聖瀑布，畢竟它流下的泉水是大吟釀。

男人都是一直喝一直喝

Photo Credit：映画『銀魂2』公式

漫畫家空知英秋的《銀魂》沒看過起碼也知道小栗旬演了真人版，雖然我感覺小栗旬演將軍更合適。《銀魂》背景設定為江戶幕府後期的江戶城（現在的東京），統稱大江戶，融合天人、外星人、人造人等未來科幻色彩的要素，共構出一種超現實卻又是現實的日常與各種神展開。

《銀魂》的日常篇是目前我心中第一，吐槽、惡搞、無厘頭的天外飛來一筆，讓銀魂裡面每一個登場的角色，都不討人厭，《銀魂》不是那種需要撐過前幾集才好看的動畫，是如果第一集打動不了你，就，掰掰沒有要再解釋更多的意思。

言歸正傳，阿銀愛喝不是一天兩天，所謂「男人都是一直喝一直喝，喝到不行最後就睡了。」這種坦白與直接是銀魂引人入勝的地方，想當然耳，講起酒豈能不提陪酒女阿妙，她上班的夜總會裡，一瓶開到讓四個男人脫到只剩內褲的酒，正是大名鼎鼎的法國香檳名品——冬佩利（Dom Pérignon）。不過，冬佩利大家自己查都查得到，我只是想推薦《銀魂》。

上述動畫裡，啤酒總會不斷地刷存在感，記得好久好久以前，第一次去到東京居酒屋學會的日文是：「おかわり」，再來一杯的飲酒模式似乎是家常便飯，啤酒彷彿喝水一般自然地存在每個時候，廣志、弘志從小就給了我如此印象。回家也好、居酒屋也行，收工後的一杯啤酒，得以直接打散整天身體內緊繃的原子運動，重組後的舒暢是種「啤酒萬歲」的感恩。套一句喝著惠比壽的葛城美里所說：「這樣的人生才像話嘛！」

講到美里，今年六月初，獺祭銀座店的「獺祭補完計畫」限定店，重現了我所憧憬的葛城美里的房間。順便一提，《進擊的巨人》裡頭軍團愛喝，摻入吉克脊髓液的「瑪雷特產紅酒」正於日本酒類販售網站KURAND販售，還附贈憲兵團標誌的開瓶器，想要。

本文經everylittled授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航