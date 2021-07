「不好意思，你說什麼？」Pardon的四種慣用法

在看電影劇集、聆聽對話時,偶爾會聽到「I beg your pardon?」你知道這句是什麼意思嗎?或是當某個角色略帶錯愕地說「Pardon me?」又代表什麼呢?

其實他們都是要表達沒聽清楚對方所說內容時,比較禮貌/委婉的說法,中文意近「不好意思,你說什麼?」或是「我沒聽清楚,可以再說一遍嗎?」和 「excuse me」一樣,實際含義會根據對話情境而變化。而Pardon這個字可以搭配不同字詞,也有很多慣用法,以下就來看看幾種常見的用法吧!

當某人說了什麼讓你感到驚訝或是覺得不合時宜的話,就可以用「I beg your pardon?」講的時候句尾語調要稍微上揚,來表達驚訝或被冒犯的意思。

跟這個句子一樣可以表達驚訝的還有「Shut up!」這個非正式用語,用意絕非如字面上地希望對方「閉嘴」,而是以比較誇張的語氣讓對方知道自己的情緒與反應。如果對方講了不恰當的言語,你可以用這個說法,搭配僵硬或不悅的表情,相信再不識相的人都會發現自己說錯話了。

A: Just wait and see! A:等著看吧!

A: Amy has been acting weird recently. She must be pregnant. A:Amy最近舉止怪怪的。她一定是懷孕了!

當我們出錯、說錯話或是要打斷他人時,可以用「I beg you pardon.」來表達歉意,記住用在這個情境的句尾音調要下降。若需要加以強調,則可用「I do beg your pardon.」,把重音放在do上,屬於比較正式的用法。

A: Hey, Jack. I was not thinking straight the other day, so I said some offensive things. I do beg your pardon.

A:嘿,Jack,我那天思緒紊亂,所以說了一些冒犯的話語。我真的很抱歉。

B: I appreciate your apology. It’s all good now.

B:謝謝你的道歉。現在都沒事啦。