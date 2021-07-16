2021/07/16,
生活

「不好意思，你說什麼？」Pardon的四種慣用法

「不好意思，你說什麼？」Pardon的四種慣用法
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

Pardon這個字本意為「原諒」，在什麼情境下會有「不好意思」的含義呢？「I beg your pardon?」又是什麼意思？一起來看四種常見用法！

在看電影劇集、聆聽對話時，偶爾會聽到「I beg your pardon?」你知道這句是什麼意思嗎？或是當某個角色略帶錯愕地說「Pardon me?」又代表什麼呢？

其實他們都是要表達沒聽清楚對方所說內容時，比較禮貌／委婉的說法，中文意近「不好意思，你說什麼？」或是「我沒聽清楚，可以再說一遍嗎？」和 「excuse me」一樣，實際含義會根據對話情境而變化。而Pardon這個字可以搭配不同字詞，也有很多慣用法，以下就來看看幾種常見的用法吧！

1. I beg your pardon? 你說什麼？

當某人說了什麼讓你感到驚訝或是覺得不合時宜的話，就可以用「I beg your pardon?」講的時候句尾語調要稍微上揚，來表達驚訝或被冒犯的意思。

跟這個句子一樣可以表達驚訝的還有「Shut up!」這個非正式用語，用意絕非如字面上地希望對方「閉嘴」，而是以比較誇張的語氣讓對方知道自己的情緒與反應。如果對方講了不恰當的言語，你可以用這個說法，搭配僵硬或不悅的表情，相信再不識相的人都會發現自己說錯話了。

A: Amy has been acting weird recently. She must be pregnant.
A：Amy最近舉止怪怪的。她一定是懷孕了！

B: I beg your pardon?
B：你說什麼？

A: Just wait and see!
A：等著看吧！

2. I beg your pardon. 不好意思／我很抱歉。

當我們出錯、說錯話或是要打斷他人時，可以用「I beg you pardon.」來表達歉意，記住用在這個情境的句尾音調要下降。若需要加以強調，則可用「I do beg your pardon.」，把重音放在do上，屬於比較正式的用法。

A: Hey, Jack. I was not thinking straight the other day, so I said some offensive things. I do beg your pardon.
A：嘿，Jack，我那天思緒紊亂，所以說了一些冒犯的話語。我真的很抱歉。

B: I appreciate your apology. It’s all good now.
B：謝謝你的道歉。現在都沒事啦。

3. Pardon me. 不好意思。

當我們需要引起某人注意力或是要打斷某人時，除了「Excuse me.」外，也可以用「Pardon me.」。這個表達方式更為正式且更有禮貌。另外，「Pardon me for asking.」也可以用在要對某人進行詢問時，同樣也有更正式且有禮貌地表達「不好意思，請問…」的意思。

A: Pardon me, may I have your signature here?
A：不好意思，這裡可否請您簽名？

B: Sure, one moment, please.
B：好的，請稍等片刻。

4. Pardon my French. 請原諒我粗鄙的文字。

Pardon my French這個用法相傳是在1880年代時在美國出現，當時人們為了展示自己的階級或文化水準，所以說話習慣參雜法文字詞或片語，並會在說話前加上「Pardon my French.」向可能聽不懂法文的人說聲抱歉，略帶有高傲意味。

後來在電視廣告或廣播節目中 ，因為內容審查以及分級制度之故，節目中的人物在使用不雅字眼咒罵或是準備羞辱他人時，則會先加上「Pardon my French.」，並在不違反審查規定的前提下加強效果。延伸至今，偶爾還是會聽到人們在爆粗口前，先加上這句話，具有反差效果。

Pardon my French, but I can’t believe he’s such a dumbass!

不好意思，但我無法相信他竟然愚蠢至極！

以上就是pardon的常見用法，現在知道要怎麼使用這個字了嗎？

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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