梅克爾支持西巴爾幹六國加入歐盟，確保對中俄的地緣與戰略優勢

編譯:吳宗宜

歐盟東擴終將納入西巴爾幹國家?

由德國總理梅克爾(Angela Merkel)主持、在柏林舉行的2021年西巴爾幹峰會(Western Balkans Summit)於7月5日以視訊方式舉行,峰會名稱為《柏林進程七年:使該地區更緊密地聯繫在一起——成就、現在和未來目標》(Seven years of the Berlin Process: Bringing the region closer together - achievements, present and future objectives)。

與會國除了六個西巴爾幹國家(WEB6):塞爾維亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅和科索沃外的領袖外,德國、法國、義大利、保加利亞、波蘭、斯洛維尼亞、希臘、克羅埃西亞和奧地利等九個歐盟成員國領袖、歐盟執委會主席和英國首相也共同出席本次會議,以推進巴爾幹區域合作和整合。

在峰會期間,歐盟執委會重申歐盟對於與該地區深化合作的支持,並致力於通過經濟和投資計劃,以推動疫後經濟復甦,這些計畫包括共同區域共同市場(CRM)、綠色和數位經濟(GAWB),並重點投資於綠能、數位轉型、智慧運輸、可永續能源、數位基礎設施、商業部門和人力資本(含青年)發展;歐盟執委會呼籲該地區,應在經濟整合方面取得進一步進展。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Von der Leyen)表示,「我們的第一要務是加快歐盟東擴的腳步,並支持我們的西巴爾幹夥伴推動必要的改革,推進他們加入歐盟的進程。但我們對西巴爾幹地區的承諾遠不止於此,柏林進程(Berlin Process)已成為許多倡議的孵化器,這些倡議現已成為歐盟對該地區政策的一部分,讓我們共同向一個更永續、數位和具韌性的歐洲邁進。」

歐盟執委會負責睦鄰、東擴事務的委員瓦爾赫利(Oliver Varhelyi)也強調:「縮小西巴爾幹地區與歐盟之間的社會經濟差距,對東擴進程至關重要,我們正在透過經濟和投資計畫(Economic and Investment Plan)為該地區帶來重要的投資機會,現在,該地區應充分利用其經濟潛力,根據歐盟規則建立區域共同市場。該地區國家可以先在彼此的邊境建立綠色通道(Green Lanes)方便彼此人員通行後,與歐盟成員國進行試辦計畫,讓其他歐盟成員國瞭解這個計畫如何能順利運作。」

「柏林進程」這項在2014年由梅克爾發起的倡議,旨在加強西巴爾幹地區區域合作,並幫助這些國家融入歐盟。除了各國領袖的年度會議外,柏林進程還包括區域民間社會、青年和商業代表的會議。

這次峰會的重點在於,討論西巴爾幹地區在去(2020)年蘇非亞峰會(Sofia Summit)後,成立的區域共同市場行動計劃(Common Regional Market action plan)之下的經濟整合與進展,以及如何執行歐盟執委會去年秋天提出的經濟和投資計劃。

在COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情期間,巴爾幹地區開始建立綠色通道,使過境物流便利化,希臘則表示願意支持將綠色通道倡議擴展到西巴爾幹地區,並尤其是與其鄰近的西巴爾幹國家,如阿爾巴尼亞和北馬其頓。

此外,歐盟決定將把這些國家納入「歐盟數位COVID-19證明」(EU Digital COVID-19 Certificate),取消六個西巴爾幹國家的旅行限制,這有助促進西巴爾幹地區和歐盟之間的旅行,以協助該地區國家因應疫情帶來的社經衝擊。

Photo Credit: AP / 達志影像

柏林進程與區域整合

德國總理梅克爾在會後的記者會上表示,出於地緣戰略原因,她將把這六個西巴爾幹國家視為未來的歐盟成員國:「在這裡推進東擴進程符合歐盟自身的利益。」並表示法國總統馬克宏(Emmanuel Macron),也非常明確地表態支持六國在未來加入歐盟。

此外,她雖然沒有明確點名俄羅斯和中國,但暗示了它們在該地區的影響力。

梅克爾除宣布德國將盡快向西巴爾幹地區提供300萬劑COVID-19疫苗外,也指出柏林進程自2014年以來推動、更強而有力的區域合作已取得初步成功,如7月1日剛剛生效的漫遊協議,有效降低了該地區用戶的網路費用,又如去年成立的綠色通道、區域青年合作辦公室(Regional Youth Cooperation Office),都顯示歐盟與該區域正朝著區域共同市場的方向顯著邁進。

但梅克爾也表示,該地區仍處於光與影之下,比喻1990年代間此區域國家彼此敵對,進而導致南斯拉夫解體後的關係。

她特別提到了塞爾維亞和科索沃之間的複雜關係、波士尼亞的內部混亂,以及保加利亞和北馬其頓之間的問題。她呼籲西巴爾幹地區國家應該展開區域合作、奠定互信基礎,使和解與合作成為可能:「我們還有許多問題要克服,需要很多耐心和承諾。」

她也指出西巴爾幹國家加入歐盟將涉及艱難的談判:「對於許多西巴爾幹國家來說,他們加入歐盟的步伐太慢了。」

西巴爾幹國家申請進入歐盟的時程不一,蒙特內哥羅和塞爾維亞是最快的,已經開啟了加入歐盟談判;阿爾巴尼亞和北馬其頓則正在等待加入正式談判,而波士尼亞與赫塞哥維納和科索沃還仍只是潛在的候選國。

據阿納多盧通訊社(Anadolu Agency)報導,德國在最近幾個月態度積極,將西巴爾幹地區問題置於歐盟議程的首位,但該地區的主要挑戰仍然存在,腐敗和組織犯罪是該區多數國家必須面對的問題,疫情也嚴重衝擊了該地區國家的經濟。

土耳其強調,歐盟對西巴爾幹國家入盟的議程,應該要與土耳其入盟的議程密切相關,譴責歐盟拖延土國的入盟申請;對於北馬其頓來說,保加利亞對該國國名和語言的起源有意見;蒙特內哥羅和波士尼亞與赫塞哥維納,迄今未能實施必要的經濟和司法改革,這都是該地區國家加入歐盟前必須面對的議題。

對此,美國國務院主管歐洲和歐亞事務的助理國務卿瑞克(Philip Reeker)表示:「歐盟在歐洲1800萬人領土(指西巴爾幹)上的影響力處於低點,使這些國家容易受到專制國家的掠奪性提案的影響。」

科索沃總理庫里蒂(Albin Kurti)在峰會上表示,科索沃致力於區域合作,並再次呼籲重振該地區的自由貿易;塞爾維亞總理布爾納比奇(Ana Brnabić)也表示,感謝德國總理梅克爾對與地區合作的大力支持。

北馬其頓總理薩耶夫(Zoran Zaev)則指出,西巴爾幹地區全面融入歐洲大家庭,無疑應該是該地區改革將自然導向的結果,是長期和平與穩定的支柱:「我可以說柏林進程確實成功地將西巴爾幹地區推往了正確的方向,特別是在區域經濟合作方面。回首兩年前,當我們決定降低該地區的網路漫遊價格時,沒有人認為我們地區將與歐盟達成零漫遊費,這一歷史性的成功是區域委員會和歐盟漫長談判和合作的結果。」

新聞來源:

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航