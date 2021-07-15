梅克爾支持西巴爾幹六國加入歐盟，確保對中俄的地緣與戰略優勢

編譯：吳宗宜

歐盟東擴終將納入西巴爾幹國家？

由德國總理梅克爾（Angela Merkel）主持、在柏林舉行的2021年西巴爾幹峰會（Western Balkans Summit）於7月5日以視訊方式舉行，峰會名稱為《柏林進程七年：使該地區更緊密地聯繫在一起——成就、現在和未來目標》（Seven years of the Berlin Process: Bringing the region closer together - achievements, present and future objectives）。

與會國除了六個西巴爾幹國家（WEB6）：塞爾維亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅和科索沃外的領袖外，德國、法國、義大利、保加利亞、波蘭、斯洛維尼亞、希臘、克羅埃西亞和奧地利等九個歐盟成員國領袖、歐盟執委會主席和英國首相也共同出席本次會議，以推進巴爾幹區域合作和整合。

在峰會期間，歐盟執委會重申歐盟對於與該地區深化合作的支持，並致力於通過經濟和投資計劃，以推動疫後經濟復甦，這些計畫包括共同區域共同市場（CRM）、綠色和數位經濟（GAWB），並重點投資於綠能、數位轉型、智慧運輸、可永續能源、數位基礎設施、商業部門和人力資本（含青年）發展；歐盟執委會呼籲該地區，應在經濟整合方面取得進一步進展。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Von der Leyen）表示，「我們的第一要務是加快歐盟東擴的腳步，並支持我們的西巴爾幹夥伴推動必要的改革，推進他們加入歐盟的進程。但我們對西巴爾幹地區的承諾遠不止於此，柏林進程（Berlin Process）已成為許多倡議的孵化器，這些倡議現已成為歐盟對該地區政策的一部分，讓我們共同向一個更永續、數位和具韌性的歐洲邁進。」

歐盟執委會負責睦鄰、東擴事務的委員瓦爾赫利（Oliver Varhelyi）也強調：「縮小西巴爾幹地區與歐盟之間的社會經濟差距，對東擴進程至關重要，我們正在透過經濟和投資計畫（Economic and Investment Plan）為該地區帶來重要的投資機會，現在，該地區應充分利用其經濟潛力，根據歐盟規則建立區域共同市場。該地區國家可以先在彼此的邊境建立綠色通道（Green Lanes）方便彼此人員通行後，與歐盟成員國進行試辦計畫，讓其他歐盟成員國瞭解這個計畫如何能順利運作。」

「柏林進程」這項在2014年由梅克爾發起的倡議，旨在加強西巴爾幹地區區域合作，並幫助這些國家融入歐盟。除了各國領袖的年度會議外，柏林進程還包括區域民間社會、青年和商業代表的會議。

這次峰會的重點在於，討論西巴爾幹地區在去（2020）年蘇非亞峰會（Sofia Summit）後，成立的區域共同市場行動計劃（Common Regional Market action plan）之下的經濟整合與進展，以及如何執行歐盟執委會去年秋天提出的經濟和投資計劃。

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，巴爾幹地區開始建立綠色通道，使過境物流便利化，希臘則表示願意支持將綠色通道倡議擴展到西巴爾幹地區，並尤其是與其鄰近的西巴爾幹國家，如阿爾巴尼亞和北馬其頓。

此外，歐盟決定將把這些國家納入「歐盟數位COVID-19證明」（EU Digital COVID-19 Certificate），取消六個西巴爾幹國家的旅行限制，這有助促進西巴爾幹地區和歐盟之間的旅行，以協助該地區國家因應疫情帶來的社經衝擊。

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柏林進程與區域整合

德國總理梅克爾在會後的記者會上表示，出於地緣戰略原因，她將把這六個西巴爾幹國家視為未來的歐盟成員國：「在這裡推進東擴進程符合歐盟自身的利益。」並表示法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），也非常明確地表態支持六國在未來加入歐盟。

此外，她雖然沒有明確點名俄羅斯和中國，但暗示了它們在該地區的影響力。

梅克爾除宣布德國將盡快向西巴爾幹地區提供300萬劑COVID-19疫苗外，也指出柏林進程自2014年以來推動、更強而有力的區域合作已取得初步成功，如7月1日剛剛生效的漫遊協議，有效降低了該地區用戶的網路費用，又如去年成立的綠色通道、區域青年合作辦公室（Regional Youth Cooperation Office），都顯示歐盟與該區域正朝著區域共同市場的方向顯著邁進。

但梅克爾也表示，該地區仍處於光與影之下，比喻1990年代間此區域國家彼此敵對，進而導致南斯拉夫解體後的關係。

她特別提到了塞爾維亞和科索沃之間的複雜關係、波士尼亞的內部混亂，以及保加利亞和北馬其頓之間的問題。她呼籲西巴爾幹地區國家應該展開區域合作、奠定互信基礎，使和解與合作成為可能：「我們還有許多問題要克服，需要很多耐心和承諾。」

她也指出西巴爾幹國家加入歐盟將涉及艱難的談判：「對於許多西巴爾幹國家來說，他們加入歐盟的步伐太慢了。」

西巴爾幹國家申請進入歐盟的時程不一，蒙特內哥羅和塞爾維亞是最快的，已經開啟了加入歐盟談判；阿爾巴尼亞和北馬其頓則正在等待加入正式談判，而波士尼亞與赫塞哥維納和科索沃還仍只是潛在的候選國。

據阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報導，德國在最近幾個月態度積極，將西巴爾幹地區問題置於歐盟議程的首位，但該地區的主要挑戰仍然存在，腐敗和組織犯罪是該區多數國家必須面對的問題，疫情也嚴重衝擊了該地區國家的經濟。

土耳其強調，歐盟對西巴爾幹國家入盟的議程，應該要與土耳其入盟的議程密切相關，譴責歐盟拖延土國的入盟申請；對於北馬其頓來說，保加利亞對該國國名和語言的起源有意見；蒙特內哥羅和波士尼亞與赫塞哥維納，迄今未能實施必要的經濟和司法改革，這都是該地區國家加入歐盟前必須面對的議題。

對此，美國國務院主管歐洲和歐亞事務的助理國務卿瑞克（Philip Reeker）表示：「歐盟在歐洲1800萬人領土（指西巴爾幹）上的影響力處於低點，使這些國家容易受到專制國家的掠奪性提案的影響。」

科索沃總理庫里蒂（Albin Kurti）在峰會上表示，科索沃致力於區域合作，並再次呼籲重振該地區的自由貿易；塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabić）也表示，感謝德國總理梅克爾對與地區合作的大力支持。

北馬其頓總理薩耶夫（Zoran Zaev）則指出，西巴爾幹地區全面融入歐洲大家庭，無疑應該是該地區改革將自然導向的結果，是長期和平與穩定的支柱：「我可以說柏林進程確實成功地將西巴爾幹地區推往了正確的方向，特別是在區域經濟合作方面。回首兩年前，當我們決定降低該地區的網路漫遊價格時，沒有人認為我們地區將與歐盟達成零漫遊費，這一歷史性的成功是區域委員會和歐盟漫長談判和合作的結果。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航