【專訪】漫畫家韋宗成：《冥戰錄》美少女林默娘，如何挑戰禁忌成為西門町代言人？

文：賴萱珮（CCC編輯部）

來到未來數位創漫工作室，一眼看見神龕上供奉著PVC材質做成的林默娘模型，不禁令人會心一笑，創造出永恆美少女媽祖的漫畫家韋宗成，2010年開始出版《冥戰錄》，是臺灣難得一見融合道教元素製作而成的少年熱血漫畫。

而漫畫中的知名女主角——林默娘，更與眾多商品合作，成為二次元明星代言人，且讓我們聽聽這位「變態魔術師」與未來數位總編輯韓京岳，是怎麼聯手打造出《冥戰錄》的吧！

Photo Credit：CCC創作集提供，翻攝書籍封面 《冥戰錄》是結合臺灣地景與道教咒術的熱血少年漫畫。

Photo Credit：韋宗成／未來數位提供 《冥戰錄》第一集故事場景即發生在西門町。

冥戰錄的誕生

韋宗成其實從國中就開始創作《冥戰錄》，期間畫過不少版本，直到大一設立了「創意漫畫大亂鬥」網站，《冥戰錄》才首次在網路上曝光，中間又歷經多次修改，這個故事才出版成商業誌。《冥戰錄》在劇情故事中，將道教元素轉化成世界觀設定與少年漫畫常見的武鬥招式，而漫畫場景也屢見西門町、三峽等臺灣知名景點，可說是充滿臺灣味的漫畫作品。

悉心觀察身邊的人事物，再加以轉換融入劇情之中，正是韋宗成的長處，因為熟悉的事物，讀者也容易產生共鳴。韋宗成先從收集周遭的道教習俗、閱讀調查道教傳統書籍開始，再與編輯討論怎麼將道教元素轉換成少年漫畫內容，目前也進一步與道教總會合作，希望能在不妨礙閱讀的情況下，將道教的知識放進漫畫裡。

而要在快節奏的少年漫畫中置入專業典故，卻不流於無趣，最重要的技巧就是要融合大家的日常生活，例如地方神明們開會分派利益，就描寫得像立法院開會的模樣；在道術學校受訓，就比擬成當兵生活一樣辛苦等等。

Photo Credit：韋宗成／未來數位提供 《冥戰錄》主角陳柏戎的戰鬥招式，融合許多道教元素。

天妃降臨！美少女林默娘現身

綁著包包頭，穿著學生制服，擁有水汪汪大眼睛的少女自稱是林默娘——外表設定與大眾對傳統媽祖的想像完全相反、不平衡感的鮮明設計，則是《冥戰錄》中最為人所知的角色形象。韋宗成在畫這個角色之前，還曾到媽祖廟擲筊，獲得同意後才開始繪製。

美少女林默娘的反差萌，也讓許多讀者冒險挑戰禁忌，韋宗成說：「有人印默娘的同人本，結果卻在廟口前面摔車。」諸如此類的傳說，讓默娘的天譴議題，持續成為眾人的話題梗。

Photo Credit：未來數位提供 未來數位創漫工作室的神龕上供奉著林默娘。

也因為默娘如此受到大家的歡迎，各種領域的代言紛紛找上門，包含天妃米、護身符、手遊、職棒、桌遊、布袋戲、舞臺劇等等，其中最特別的還有日本的柏青哥跟手遊公司前來尋求合作；故事中的其他角色們，也各有代言合作。

在洽談的過程中，韋宗成與未來數位的韓老闆，皆秉持著「用愛發電」的心情努力促成，代言合作不見得可以立刻產生實際的價值，但永遠不知道誰看了代言成果之後，會因此產生興趣。

《冥戰錄》林默娘IP守備範圍各項周邊、代言與異業合作

Photo Credit：文字／CCC編輯部整理；圖片／未來數位提供

西門町代言人祕辛！

在林默娘所有合作中，最知名的就是擔任西門町商圈的代言人，除了《冥戰錄》作品中出現諸多西門町場景外，西門徒步區街區發展促進會理事長洪明通先生，也是玉成此事的關鍵。

韓京岳說：「西門町從一甲子前就是年輕人的城市，許多年輕人都是在那邊一路玩到老。西門徒步區街區的理事長雖然已七十幾歲，但想法很年輕，他覺得應該把年輕人喜歡的東西，如動漫文化與Cosplay加進來，才能讓年輕人持續來西門町。」雙方因此一拍即合。

而真正讓默娘躍上各大媒體版面的，莫過於2017臺北燈節時的林默娘花燈。韋宗成說：「柯文哲市長想要振興西區門戶，而有了這個把燈節活動設在西門町的企畫，預計辦燈會、封街嘉年華與花車遊行。那時他們在想，西門町有什麼特色可以做花車呢？沒想到原來西門町已有代言人。」韓京岳補充：「其實理事長本來就提議默娘了。他說，西門町的特色就是沒有特色，不過如果要做燈節的話，有招牌看板娘『林默娘』。」

當時企畫在前一年底才提出，時程很短，最後緊急趕工下，做出眾人矚目的巨型花燈。只是八公尺高的林默娘模型，眼睛卻與原作差距甚大，起初被眾人戲稱為邪神，韋宗成因此站上吊車，耗費七小時重新繪製，整個過程被製作成影片廣為宣傳，他也受封為「全能邪神改造王」，成為當年度燈節話題焦點。

Photo Credit：未來數位提供 2017年臺北燈節的默娘主燈，為了修改眼睛，韋宗成坐上吊車重新繪製。

《冥戰錄》代言西門町的各種合作企畫，大都是經過討論，在興趣與能力範圍之內進行。像是最近的零食乖乖的「商圈限定款」代言，也是雙方對合作有了共識後，一起設計圖樣、尋找適合的口味，並協調通路與宣傳。

但在代言過程中，也遇到不少意外的困難。例如默娘雖然為西門町代言，但當地店家們未必想要合作，因為此處已是全臺第一的商圈，不需要地方振興、也不需要追趕誰，對於合作的興趣就會比較低。或是各種代言雖有達到預定目標，只是若想再更上一層，沒有持續燒錢宣傳還是會遇上瓶頸，只能在有限資源下，做多少算多少。

Photo Credit：未來數位提供 2017臺北燈節，矗立在西門町的林默娘塑像十分吸睛！

進軍日本的策略

《冥戰錄》第九集發售後，第十集延遲了兩年才準備出刊，原因是這段期間籌備將《冥戰錄》上架到日本的漫畫連載平臺，為此，韋宗成重新繪製了前三集的劇情。

韓京岳說：「當初《冥戰錄》是以單行本出版，不需像日本月刊連載一樣，要在每一回埋下伏筆，讓讀者期待下一回。臺灣讀者習慣一口氣閱讀一整本，所以很適合用單行本的篇幅去講一個完整的故事，而從《冥戰錄》在臺灣市場銷售的佳績，也能了解到臺灣讀者吃這一套。但若要上架日本連載平臺就完全不一樣了，為了配合日本讀者的閱讀節奏，需要調整每一回的劇情緊湊度，以及後續人物設定，因此選擇重畫前面的劇情，重新打造作品。」

韋宗成《冥戰錄》這樣獨特的少年漫畫，不但受讀者注目，也陸續吸引許多國內外的代言合作，並即將跨媒體搬上螢幕，開拍《冥戰錄》電視劇，未來數位也將與道教總會合作開發冥戰手遊。究竟林默娘的故事，在未來會掀起怎樣的旋風呢？相信默娘的眾多信徒們也都殷切期盼中吧！

受訪者介紹

韋宗成，網稱變態魔術師，網路漫畫發表平臺「創意漫畫大亂鬥」的站長，曾以《馬皇降臨》、《霸海皇英》等諷刺政治漫畫，在社群媒體上屢屢造成話題。長篇連載《冥戰錄》曾獲得第三屆金漫獎最佳少年漫畫類獎佳作、第五屆金漫獎最佳原型設計獎。

Photo Credit：CCC創作集提供

原文標題為〈永恆美少女媽祖！冥戰錄〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航