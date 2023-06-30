田昀凡遭控「乘機性交」向受害者提告求償百萬，法官認「有合理查證」判敗訴

目前在新竹市擔任政治幕僚的政治工作者田昀凡（本名田政弘，以下簡稱田男），2019年被張姓女子公開指控對多名女子「盧砲」及乘機性交。田男不滿，控告張女和轉發文章的楊姓網友不實指控，侵害他的名譽權、求償百萬元。不過台北地院認為，張女曾向2名女子查證後才發文，且田男算是公眾人物，事件與公益有關，屬善意評論，判田男敗訴；而楊姓網友則因罵田男為「國民懶叫」被判賠8萬。田男表示已上訴。

案發過程為何？

張女2019年在臉書發文稱「他沒有強暴我，但我不會說那是合意性交…」，張女表示，對方雖然並未性侵他，但用類似PUA（Pick Up Artist：意指利用心理學搭訕或獵捕他人的技巧）的手法，迫使她與田男發生性關係，並且在發生關係的前後態度完全不同，她的憂鬱症後續因此發作。張女更提到，另有其他數名女子有類似遭遇，其中兩人親口對她說出遭田男無套性交與盧砲過程，指控田男慣用類似手法對待情感脆弱的女性，發文是為了提醒女性們要注意此人。

張女的貼文當時在政治圈和社運圈瘋傳，原本被視為KOL的田男成為爭議人物，還一度自稱跳河自殺送醫急救（後經查證並無送院就醫相關紀錄）；而當時還有一名楊姓男子也在網路上聲援張女，轉發文章之外，更形容田是「國民懶叫」、「社運約砲狗」等，楊男的文章也同樣被廣為流傳。

田男後來主張，張女指二人為「非合意性交」，以及事後對張女不理不睬，使她封閉自己、因憂鬱症休學等，這些都不是事實；張女文章發布後，吸引3000多名網友按讚、700多名網友分享，引發PTT論壇、電子媒體與評論網站撰寫各類文章轉述，害他名譽受損，精神受打擊。貼文內容不實侵害他的名譽權，提告向張女索賠100萬元，並在臉書刊登判決書全文至少30天。

台北法院

台北地院審理此案，法官認為，田男不僅是市府幕僚，同時也是政治評論者，也擔任過立委助理，因此算是公眾人物，而張女的PO文除了描述自己的親經歷外，對另外2女的描述，也與當事人經過充分查證，是基於公益目做出的評論，因此判田政弘敗訴。

根據最高法院的見解，在處理這類有關言論自由與名譽權的衝突案件時，除了發表言論者是否有盡到「合理查證義務」，這在上個月剛剛提出的釋字第509號解釋，也可以類推適用刑法誹謗罪阻卻違法的規定。

也就是說，雖然張女對田男的控訴，讓田男名譽受損，但如果該言論是在陳述事實時，只要能證明其為真實，或「雖然不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，足以認為行為人有相當理由確信其為真實者」，就不會構成名譽權的侵害。至於若言論只是在表達意見，如對於可受公評之事作出適當評論，此時不論真偽，都不會構成名譽權侵害。

尤其當言論的公益論辯貢獻度愈高，受言論自由受保障的程度就應愈高，而言論對象的名譽權保障程度就要相對退讓。因此當言論涉及的是公共利益，或言論對象是公眾人物，此時名譽權面對言論自由，就必須有最大程度的容忍。

至於楊男的部分，檢方調查後雖然不起訴，但田男不死心，走民事訴訟提告向楊求償100萬元，並同樣要求楊男將本案判決書全文刊登在臉書。

一審法官調查後認為，楊男貼文陳述的並非虛構，沒有侵害田男名譽權，但是「國民懶叫」一詞係指涉田男與眾多異性發生性行為，性關係浮濫、複雜，因田男當時正處身在公眾事物，並從事政治幕僚工作，具有一定知名度，被指為「國民懶叫」已涉及貶抑及侮辱，使田男極度難堪，並非客觀合理評論，判楊男應賠償8萬元。可再上訴。

本名田政弘的田昀凡是台大法律系的畢業生，曾任綠委國會助理，常在政論節目與媒體專欄撰文為蔡英文政策發聲，此事件爆發後，田男轉趨低調，不過仍在政治圈工作；2022年高虹安當選新竹市長，田男也獲高延攬，目前擔任新竹市工策會副總幹事。

新竹市府對此則表示，事情是田男多年前與人有情感認知的紛爭，目前訴訟仍進行中，相關事實交由法院做最終確定。

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核稿編輯：翁世航