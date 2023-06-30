田昀凡遭控「乘機性交」向受害者提告求償百萬，法官認「有合理查證」判敗訴
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法官認為，田男不僅是市府幕僚，同時也是政治評論者，也擔任過立委助理，因此算是公眾人物，而張女的PO文除了描述自己的親經歷外，對另外2女的描述，也與當事人經過充分查證，是基於公益目做出的評論，因此判田敗訴。
目前在新竹市擔任政治幕僚的政治工作者田昀凡（本名田政弘，以下簡稱田男），2019年被張姓女子公開指控對多名女子「盧砲」及乘機性交。田男不滿，控告張女和轉發文章的楊姓網友不實指控，侵害他的名譽權、求償百萬元。不過台北地院認為，張女曾向2名女子查證後才發文，且田男算是公眾人物，事件與公益有關，屬善意評論，判田男敗訴；而楊姓網友則因罵田男為「國民懶叫」被判賠8萬。田男表示已上訴。
案發過程為何？
張女2019年在臉書發文稱「他沒有強暴我，但我不會說那是合意性交…」，張女表示，對方雖然並未性侵他，但用類似PUA（Pick Up Artist：意指利用心理學搭訕或獵捕他人的技巧）的手法，迫使她與田男發生性關係，並且在發生關係的前後態度完全不同，她的憂鬱症後續因此發作。張女更提到，另有其他數名女子有類似遭遇，其中兩人親口對她說出遭田男無套性交與盧砲過程，指控田男慣用類似手法對待情感脆弱的女性，發文是為了提醒女性們要注意此人。
張女的貼文當時在政治圈和社運圈瘋傳，原本被視為KOL的田男成為爭議人物，還一度自稱跳河自殺送醫急救（後經查證並無送院就醫相關紀錄）；而當時還有一名楊姓男子也在網路上聲援張女，轉發文章之外，更形容田是「國民懶叫」、「社運約砲狗」等，楊男的文章也同樣被廣為流傳。
田男後來主張，張女指二人為「非合意性交」，以及事後對張女不理不睬，使她封閉自己、因憂鬱症休學等，這些都不是事實；張女文章發布後，吸引3000多名網友按讚、700多名網友分享，引發PTT論壇、電子媒體與評論網站撰寫各類文章轉述，害他名譽受損，精神受打擊。貼文內容不實侵害他的名譽權，提告向張女索賠100萬元，並在臉書刊登判決書全文至少30天。
台北法院
台北地院審理此案，法官認為，田男不僅是市府幕僚，同時也是政治評論者，也擔任過立委助理，因此算是公眾人物，而張女的PO文除了描述自己的親經歷外，對另外2女的描述，也與當事人經過充分查證，是基於公益目做出的評論，因此判田政弘敗訴。
根據最高法院的見解，在處理這類有關言論自由與名譽權的衝突案件時，除了發表言論者是否有盡到「合理查證義務」，這在上個月剛剛提出的釋字第509號解釋，也可以類推適用刑法誹謗罪阻卻違法的規定。
也就是說，雖然張女對田男的控訴，讓田男名譽受損，但如果該言論是在陳述事實時，只要能證明其為真實，或「雖然不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，足以認為行為人有相當理由確信其為真實者」，就不會構成名譽權的侵害。至於若言論只是在表達意見，如對於可受公評之事作出適當評論，此時不論真偽，都不會構成名譽權侵害。
尤其當言論的公益論辯貢獻度愈高，受言論自由受保障的程度就應愈高，而言論對象的名譽權保障程度就要相對退讓。因此當言論涉及的是公共利益，或言論對象是公眾人物，此時名譽權面對言論自由，就必須有最大程度的容忍。
至於楊男的部分，檢方調查後雖然不起訴，但田男不死心，走民事訴訟提告向楊求償100萬元，並同樣要求楊男將本案判決書全文刊登在臉書。
一審法官調查後認為，楊男貼文陳述的並非虛構，沒有侵害田男名譽權，但是「國民懶叫」一詞係指涉田男與眾多異性發生性行為，性關係浮濫、複雜，因田男當時正處身在公眾事物，並從事政治幕僚工作，具有一定知名度，被指為「國民懶叫」已涉及貶抑及侮辱，使田男極度難堪，並非客觀合理評論，判楊男應賠償8萬元。可再上訴。
本名田政弘的田昀凡是台大法律系的畢業生，曾任綠委國會助理，常在政論節目與媒體專欄撰文為蔡英文政策發聲，此事件爆發後，田男轉趨低調，不過仍在政治圈工作；2022年高虹安當選新竹市長，田男也獲高延攬，目前擔任新竹市工策會副總幹事。
新竹市府對此則表示，事情是田男多年前與人有情感認知的紛爭，目前訴訟仍進行中，相關事實交由法院做最終確定。
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核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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