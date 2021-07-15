「他不在乎國家只在乎連任！」不是波索納洛就是亞馬遜雨林，巴西沒有空間能夠同時容納兩者

巴西亞馬遜叢林的火災、乾旱和濫墾的問題，在巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上任以來，面臨十多年來最嚴峻的處境。對此，巴西民間團體表示，波索納洛根本不在乎這個國家、只在乎他個人的連任，「只有換掉政府，我們才有可能找到解決亞馬遜問題的方案」。

而近年因疫情處理與放任亞馬遜叢林的濫墾而備受爭議的波索納洛，如今在國內處境也是雪上加霜，不只出現抗爭遊行，他本人也因打嗝10天、接受「腸阻塞」檢查而緊急住院觀察，之後還可能需要動手術。

波索納洛包庇破壞雨林團體、在國會安插自己人

《衛報》14日發出一則關於雨林的報導，斗大的標題寫著〈如果波索納洛繼續當總統，亞馬遜雨林將會被破壞殆盡〉（Amazon rainforest ‘will collapse if Bolsonaro remains president’）。近年亞馬遜不斷發生火災、乾旱與過度開墾的問題，但巴西極右派總統波索納洛似乎對此並不感興趣，真正讓他在乎的是當地贊成開發的農業、企業遊說團體，以及破壞雨林的行為所能帶來的全球商機。

日前，巴西政府數十年來負責森林火災衛星監測的單位，從講究科學的國立的空間研究所換成氣象研究所，而後者的運作會受到農業部門的影響。

國會方面，波索納洛及農業、企業遊說團體的人馬都已被安插其中，積極促成對雨林有害的法案，包含眾議院議長Arthur Lira、眾議院環境委員會主席Carla Zambelli以及司法委員會主席Bia Kicis。

因此，巴西的國會在過去幾個月，不斷削弱環境評估的標準，國會通過的一項法案甚至被稱為1988年巴西憲法頒布以來、原住民基本權利所受到的最大攻擊。此外，巴西眾議院下週三還要投票立法，讓2014年前掠奪者非法入侵、開墾雨林後的所有權就地合法。

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亞馬遜森林遭濫墾、燃燒，恐從區域影響到全球

《衛報》指出，在巴西前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的工人黨執政期間，透過政策規範，讓亞馬遜的濫砍現象在2004至2012年間減少了80%。但波索納洛上台後，逐步推翻這些政策，這些措施包含雨林的衛星監測、人員巡邏、懲罰入侵者的法案以及劃定原住民保留地。

波索納洛2019年擔任總統以來，亞馬遜地區的雨林砍伐和火災發生達到10多年來的新高，科學家認為雨林落入一種惡性循環，土地的開墾和燃燒導致長期乾旱與高溫，同時也反過來削弱生態系統自我恢復的能力，並引發更多的火災。

此外，亞馬遜森林的變化還會對周邊區域帶來影響。亞馬遜雨林是一個巨大的幫浦，調節巴西、南美洲和大西洋地區的天氣系統，若森林持續遭開墾和燃燒，恐怕會讓幫浦更難有效運作。

在全球層面，土地的濫墾讓亞馬遜從氣候之友轉為敵人。一項研究揭露了燃燒亞馬遜森林所產生的二氧化碳，是亞馬遜所能吸收的總量3倍之多，如此一來，將會加速全球暖化的發生。

牛津大學的亞馬遜土地專家Erika Berenguer指出：「巴西政府完全沒有做到他們該做的事，他們正在透過政策刺激森林濫砍。」美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都曾對雨林的消逝發出警告，英國、挪威、德國、法國和澳洲的超市和金融機構也揚言抵制巴西的商品，除非能確保商品的供應鏈不會傷害雨林。

巴西亞馬遜森林的伐木工人。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

民間團體曝關鍵：「他不在乎這個國家，只在乎自己連任」

波索納洛在國際舞台上看似被孤立，但事實上，這對他根本沒有影響。

根據《CNN》報導，巴西前環境部長Ricardo Salles被指控涉嫌阻撓警察調查非法砍伐行為，甚至對木材出口的檢驗放水，因此在六月下旬下台。然而，《衛報》認為，Salles此前已經徹底破壞對森林的監控和執法，而且他的靠山、農業部長Tereza Cristina Dias依然在位、屹立不搖。

波索納洛對雨林的態度，部分原因來自日常用品需求高、價格居高不下，其中，中國是巴西最大的市場，《衛報》在報導中寫到：「中國政府將資源取得置於環境道德之上，而來自媒體的壓力則被嚴格的審查所限制」。

更大的原因在於總統的民族主義意識形態，波索納洛之所以對國際聲望和全球市場漠不關心，反而專注於巴西國內的政治情勢，「是因為他並不在乎這個國家，他只在乎自己的連任，這一切都關乎他的選舉基礎」巴西氣候觀測站（Brazilian Climate Observatory）的執行秘書Marcio Astrini表示。

健康出狀況、疫情處理不佳，波索納洛對內自顧不暇

然而，波索納洛自己在國內的聲望恐怕也自顧不暇。根據《BBC》報導，66歲的波索納洛在連續打嗝10天後，因接受「腸阻塞」檢查而緊急住院。在2018年被人以利刃刺傷腹部重傷後，他的健康狀況就一直備受矚目，如今正在接受24至48小時的觀察，之後可能會進行緊急手術。

此外，波索納洛在處理巴西國內COVID-19疫情上遭受越來越大的壓力，除了危機處理能力和防疫措施備受批評，甚至有數萬人因為疫苗採購疑似涉及貪污，而走上街頭抗議。巴西在6月染疫而死的人數已經超過50萬，在全球僅次於美國。

對波索納洛的批評當然也包含雨林濫墾的問題。《衛報》指出，在巴西政壇上，亞馬遜熱帶雨林已經成為辯論重點，明年總統大選有意參選的數位候選人，都已經做出雨林「零砍伐」的承諾。

「只有換掉政府，我們才有可能找到解決亞馬遜問題的方案，」Astrini表示，「如果波索納洛連任，那將一點希望都沒有。不是亞馬遜就是波索納洛，這裡沒有空間能夠同時容納兩者」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航