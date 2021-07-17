【圖輯】摩洛哥返鄉青年教孩子們衝浪航向遠方，爭取歐洲的工作機會

摩洛哥南部有個位在大西洋和撒哈拉沙漠之間的小漁村，裡面有一群富有理想的年輕衝浪者，正在教導當地的孩子們勇敢地面對洶湧的海浪。

從摩洛哥北部開車約一天的車程才能抵達的塔爾法亞（Tarfaya），在世界上最大的沙漠邊緣，這些年輕衝浪者於海濱設立了一個咖啡館，可以趁港口休息的時候聚會、練習和遊玩。

馬圖格（白衣者）與孩子們進行衝浪前的熱身｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「我們在這裡約定好了。每個離開塔爾法亞的人都必須回來，為這個小鎮做點什麼。」26歲的馬圖格（Salim Maatoug），原本在摩洛哥大城馬拉喀什（Marrakesh）當導遊。

超過100名當地的孩子——不分男女——參加了馬圖格與朋友籌辦的免費衝浪課程，觀看衝進海裡試水與下水前的示範動作。

衝浪者還教孩子們英語和西班牙語，希望他們有能力爭取當地稀少的就業機會，或者加入移民的行列，藉由非法和危險的船隻航行，到100公里外的西班牙領土加納利群島，前往歐洲。

教練之一的法齊爾（M'barek El Fakir）在教衝浪理論｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「現在我們有很多女孩衝浪，她們是這個組織的未來。」馬圖格補充說，他希望其中一個女孩最終能領導這個團體。

塔爾法亞擁有小小的海港，能為9000名居民提供的工作機會很少。這群衝浪者中的歐梵（Hossin Ofan）是一名漁工，而他的雙胞胎兄弟拉辰（Lahcen）在當地的加油站工作。

在小鎮遠處的沙漠裡，有一座價值五億美元的風力發電廠，是非洲最大的風力發電廠之一。而過去曾有一家美國公司在附近開採鹽礦。

當地的風力發電機｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在衝浪者們開設的「新浪潮」咖啡館，大家聚在一起放著音樂。他們向銀行貸款，為組織購買衝浪板和潛水衣，並添購咖啡館的設備。

塔爾法亞最有特色的建築是伸入海中、過去由英國人建造的堡壘「Casa del Mar」，在19世紀作為英國的貿易站，然後在西班牙殖民統治下成為要塞。

孩子們在堡壘「Casa del Mar」前的海灘練習衝浪｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在1958年的伊夫尼戰爭中，摩洛哥將西班牙人趕出了鄰近西撒哈拉的塔爾法亞。大約20年後，隨著西班牙從西撒哈拉撤出，摩洛哥進軍西撒哈拉，與獲得阿爾及利亞支持的當地獨立運動對抗。

去（2020）年，美國承認了摩洛哥對西撒哈拉的領土主張——儘管大多數國家仍在試圖透過聯合國管道提出解決方案——越來越多的人開始談論，在這個大部分經濟來源是磷酸鹽開採或漁業的地區，進行新的投資。

塔爾法亞曾經有一條沙質跑道，供法國雙翼飛機將郵件運往西非。飛行員聖－修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）在那裡創作著名的兒童故事《小王子》（The Little Prince）時，可能受到了某種的啟發。

馬圖格拿出照片，看著小時候自己站在渡輪前的樣子（左）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

馬圖格站在海堤的欄杆上，看著一群當地的小朋友在海灘上踢足球。

他拿出一張自己小時候的照片，自信地站在渡輪「Armas Essalama」前，這是一艘供塔爾法亞和加納利群島往來的渡輪，也是作為發展旅遊計畫的一環。

但是這艘輪船在運抵四個月後就撞上了鎮外的暗礁，一直沒有維修。斑斑鏽跡的殘骸，依舊孤零零地停留在塔爾法亞日落的近海。

塔爾法亞外海的廢棄渡輪「Armas Essalama」｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航