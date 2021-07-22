2021/07/22,
職場

職災事件處理SOP：雇主謹記六大步驟，忽略這點小心觸犯刑責

職災事件處理SOP：雇主謹記六大步驟，忽略這點小心觸犯刑責
加強預防措施的勞檢員。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

當職業災害發生時，危急時刻的第一時間該如何處理呢？這份職災事件處理SOP在重要時刻會有所幫助。

文：Ching

之前台鐵408次太魯閣號出軌意外，初步調查為外包廠商的工程車在施作時，違規停在斜坡上，還疑似忘記拉手剎車，才導致工程車滑下斜坡撞上火車，造成嚴重傷亡（職業安全衛生設施規則§116(6)）。

從這起意外我們得到省思，台灣雖然以代工聞名，但有些工廠為了加速產量，要求員工將安全措施或防呆機制拿掉來提升工作效率或趕進度，忽略其中的危險性而導致職場意外發生。

不同產業、職業會有不同程度與情況的安全問題，當災害發生時，危急時刻我們可能會腦袋一片空白，而第一時間又該如何處理呢？這份職災事件處理SOP或許在重要時刻會有所幫助。

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職災發生處理流程細節

1. 職災發生時，須停止部分或全部作業，不可移動或破壞現場。未依規定處理可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科18萬元以下罰金。（職安法§18

2. 確認受傷對象與傷勢，採取必要急救措施，迅速就醫並表明職災身分。

3. 確認職災情況，如果符合「重大職災」（註），必須在8小時內通報各地方政府勞動檢查機構或中央的職業安全衛生署。未依規定通報可罰3-15萬元罰鍰。（職安法§37

4. 關懷員工後續傷勢，並補償醫療費用和原領工資（可申請勞保給付抵充）。

5. 針對本次職災事件分析成因，討論如何改善。

6. 員工職災治療結束後，協助調整其能勝任的工作，並提供輔具等必要協助。

企業每月須填報職災月報表

在台灣，營造業、製造業常傳出職災意外，而中小企業也因為資源有限，員工流動率相對較高，雇主每天要面臨形形色色員工，在安全管理方面上較難掌握，也使得職場發生意外機率高於大型企業。

因此，職安署指定部分企業須每月填寫職業災害內容及統計（110年1月4日新上線），並報請勞動檢查機構備查，以統計目前台灣的職業災害狀況（職安法§38職安法施行細則§51）。企業主要留意的是如果未依規定填報，經通知又未如期改善，將可罰3到15萬罰鍰（職安法§38）。

預防措施的重要性遠大於事發後處理

因職災是採「無過失主義」，無論是否為雇主過失，雇主都要負起賠償、照顧員工的責任，賦予雇主的責任相對較重因此企業內部平時應做好職場安全防護，依照不同行職業類型規劃安全設備與措施。此外，也需要做好教育訓練和監督管理，避免員工執行業務時發生意外。若事故不幸發生，也要按照SOP處理，並在事後檢討改善避免意外再度發生。

無論是誰都不樂見職場中有意外發生，因此做好「預防」不僅十分重要，若勞工和雇主都願意多注意一點、不怕麻煩，相信災難發生機率也能夠降低許多。

註：重大職災定義為下列四種之一

  1. 有人受災害致死；
  2. 受災害人數三人以上；
  3. 受災害人數一人且須住院治療；
  4. 其他中央主管機關指定的災害。

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本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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