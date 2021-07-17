「防疫險」、「疫苗險」有什麼差別？各自的保障項目有哪些？

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫、保障也要加溫！

金管會宣布，自本（2021）年6月1日開始，開放網路投保「法定傳染病綜合保險」。

「法定傳染病綜合保險」是什麼？和「疫苗險」又是什麼？各自又可以保障什麼項目呢？以下逐一解答。

法定傳染病綜合險（防疫險）：理賠範圍包含96種法定傳染病

故名思義，就是保障人們若因96種法定傳染病而發生「確診」、「隔離」、「注射疫苗副作用（包含注射疫苗後確診）」的狀況時，由保險公司所提供的經濟保障。

防疫險提供的四大保障如下：

1. 法定傳染病確診保障

防疫險的保障範圍，不只限於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），只要是政府規定的96種法定傳染病都列屬其中，如：登革熱、新型A型流感等。若投保民眾不幸確診法定傳染病，可現領關懷金1萬。若投保民眾病情嚴重需住院治療，每天可再申請定額理賠2千元，最高給付45天。

2. 隔離保障

依據法規，若民眾與確診者接觸，後續會收到由地方政府衛生局開立的「居家隔離通知書」，要求民眾居家隔離14天。若投保民眾收到通知書，也可直接向保險公司申請5千元補償理賠金。

3. 注射疫苗副作用保障

除了確診與隔離的保障外，防疫險還保障注射疫苗的副作用問題。只要是在台灣境內施打的的合格疫苗，如：COVID-19疫苗、流感疫苗、腸病毒疫苗等，都在防疫險的保障範圍內。若施打疫苗後，投保民眾因不良事件住院治療，也可申請住院期間的生活補助理賠。

4. 注射疫苗後確診保障

若投保民眾於注射疫苗後的6個月內，若仍不幸確診，則住院治療費用可以申請實支實付理賠。在此也特別提醒：防疫險僅保障在台灣施打的合格疫苗，若有民眾自費飛到美國打AZ、輝瑞、莫德納、嬌生等疫苗，則不在保障範圍內。

疫苗險：保障不限於COVID-19疫苗，只要是在台灣施打的合格疫苗都有保障

疫苗險得優勢在於，保障範圍較廣、沒有理賠次數的限制，讓投保民眾每次施打疫苗時，都可以享有保障。舉例來說，若投保民眾一年內因施打COVID-19與流感疫苗，皆不幸引發過敏而住院，兩次住院費用皆可憑單據申請理賠。

疫苗險同時也非常適合第一線對抗疫情的醫護、檢疫、警消等人員投保，為每天處於高風險環境的工作人員，添加一層保護。此外，外送員、服務業、貨運司機等，需要頻繁與人群密切接觸的從業人員，以及想打疫苗又擔心副作用的民眾，也都可以投保疫苗險，用小錢來轉嫁醫療風險。

疫苗險提供三大保障，如下：

1. 保障因疫苗副作用的住院治療

施打疫苗，可能發生的症狀有：嚴重過敏反應、血栓及血小板過低、接種部位感染、蜂窩性組織炎等，若經醫生診斷需住院治療的投保民眾，迨康復後，準備好相關文件，就可以向申請理賠。此外，疫苗險所保障的範圍，不限定於COVID-19疫苗，只要是在台灣境內施打的流感、腸病毒等合格疫苗，都在保障範圍內，讓保障範圍更廣泛。

2. 保障確診後的住院治療

萬一投保民眾施打疫苗後又不幸確診，所需的住院治療費用，也在疫苗險的保障範圍內。舉例來說，若施打COVID-19疫苗後180天內，仍不幸感染COVID-19，住院醫療費用都可以憑單據，向保險公司申請實支實付理賠。

3. 保障被要求隔離

疫苗險特別將接受隔離也保障在內。若投保民眾收到主管機關的「居家隔離通知書」，保戶就可申請隔離費用補償金。對於民眾來說，也讓防疫生活再增添了一層保障。

兩者的差別？

簡而言之，疫苗險涵括的範圍較大，而疫苗險僅止於接種疫苗後所生副作用（如：不良反應、確診等）的住院治療、隔離補償金。

建議民眾依自身狀況，來選擇適合自己的金融商品，保障健康、保障荷包！

本文經莎拉保險網授權轉載，原文刊載於此及此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航